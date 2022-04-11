Altın fiyatları son dakika! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar? (11 Nisan 2022)

Anlık altın fiyatları son dakika haberleri… Altın fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Altın ve dolar fiyatı ABD'den gelecek enflasyon verilerine odakladı. Rusya’nın Ukrayna’da yeni savaş stratejisini uygulamaya koyması da savaşın daha da uzayacağı ve işin içinden çıkılmaz bir hal alacağı yönünde olması piyasalar oldukça germekte. Merak edilen sorgular arasında "Gram altın kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?" sorguları da yer alıyor. İşte 11 Nisan 2022 Pazartesi gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...