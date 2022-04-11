2022-04-11 08:49:06 Altın fiyatları son dakika! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar? (11 Nisan 2022)
Binlerce yatırımcı altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Rusya Ukrayna Savaşı’nda sıcak çatışma devam ediyor. Rusya’nın Kiev’den çekilirken, ordunun hedefi Ukrayna’nın doğusu. Rus ordusu çekilirken arkada sivil katliamları yaptığına ilişkin görüntüler infilak oluştururken, ABD ve AB’den yeni yaptırım sinyalleri geliyor. Savaşın barışan yönelik hiç bir olumlu adımın henüz atılmamış olması piyasaları da bir hayli tedirgin etmeye yetiyor. Altın fiyatları küresel piyasalarda hareketliliğini sürdürüyor. Peki,11 Nisan 2022 gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...