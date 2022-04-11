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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar? (11 Nisan 2022)

2022-04-11 08:49:06
Altın fiyatları son dakika! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar? (11 Nisan 2022)

Binlerce yatırımcı altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Rusya Ukrayna Savaşı’nda sıcak çatışma devam ediyor. Rusya’nın Kiev’den çekilirken, ordunun hedefi Ukrayna’nın doğusu. Rus ordusu çekilirken arkada sivil katliamları yaptığına ilişkin görüntüler infilak oluştururken, ABD ve AB’den yeni yaptırım sinyalleri geliyor. Savaşın barışan yönelik hiç bir olumlu adımın henüz atılmamış olması piyasaları da bir hayli tedirgin etmeye yetiyor. Altın fiyatları küresel piyasalarda hareketliliğini sürdürüyor. Peki,11 Nisan 2022 gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

#1
Foto - Anlık altın fiyatları son dakika haberleri… Altın fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Altın ve dolar fiyatı ABD'den gelecek enflasyon verilerine odakladı. Rusya’nın Ukrayna’da yeni savaş stratejisini uygulamaya koyması da savaşın daha da uzayacağı ve işin içinden çıkılmaz bir hal alacağı yönünde olması piyasalar oldukça germekte. Merak edilen sorgular arasında

Anlık altın fiyatları son dakika haberleri… Altın fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Altın ve dolar fiyatı ABD'den gelecek enflasyon verilerine odakladı. Rusya’nın Ukrayna’da yeni savaş stratejisini uygulamaya koyması da savaşın daha da uzayacağı ve işin içinden çıkılmaz bir hal alacağı yönünde olması piyasalar oldukça germekte. Merak edilen sorgular arasında "Gram altın kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?" sorguları da yer alıyor. İşte 11 Nisan 2022 Pazartesi gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.942,89 TL, 1.943,33 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.942,89 TL, 1.943,33 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 918,01 TL, 923,11 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 918,01 TL, 923,11 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 920,32 TL, 920,46 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 920,32 TL, 920,46 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.472,30 TL, 1.504,80 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.472,30 TL, 1.504,80 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.890,05 TL, 6.001,42 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.890,05 TL, 6.001,42 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.935,82 TL, 3.009,91 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.935,82 TL, 3.009,91 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.890,05 TL, 6.001,42 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.890,05 TL, 6.001,42 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.086,36 TL, 6.236,76 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.086,36 TL, 6.236,76 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 504,08 TL, 605,02 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 504,08 TL, 605,02 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 833,38 TL, 861,45 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 833,38 TL, 861,45 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.826,00 TL, 15.051,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.826,00 TL, 15.051,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,69 TL, 11,71 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,69 TL, 11,71 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,72 TL, 24,74 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,72 TL, 24,74 TL,

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