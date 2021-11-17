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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika! Gram altın çeyrek altın bugün ne kadar? 17 Kasım 2021 altın fiyatları

2021-11-17 08:11:22
Altın fiyatları son dakika! Gram altın çeyrek altın bugün ne kadar? 17 Kasım 2021 altın fiyatları

Altın fiyatlarına yetişene aşk olsun! Çeyrek altın, gram altın fiyatları başta olmak üzere Kapalı Çarşı’da tüm altın çeşitlerinde fiyatlar oldukça meraka ediliyor. Altın fiyatları anlık olarak yükselip düşmekte. Merkez Bankası’nın 1 puanlık faiz indirimi sonrasında dolar kurundaki hareketlilik hiç şüphesiz altın fiyatlarını da etkilemekte. Kasım ayının ortalarında altın fiyatlarındaki zirveye tırmanma sürüyor. Son dakika döviz kurları verilerine göre gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, ata altın, yarım altın, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları da altın piyasasında merak edilen konular arasında. Peki Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte 17 Kasım 2021 altın fiyatları.

#1
Foto - Altın fiyatları bugün kaç TL? 17 Kasım 2021 güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı… Altın fiyatları yatırımcılar tarafından özellikle de son bir kaç gündür yakından takip edilmekte. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı başta olmak üzere gram altın, çeyrek altın, tam altın, yarım atın, cumhuriyet altını ile bilezik fiyatlarına ilişkin son durum verileri alın alacak ya da altın satacaklarca araştırılıyor. İşte, 17 Kasım 2021 canlı altın fiyatlarında son durum haberleri..

Altın fiyatları bugün kaç TL? 17 Kasım 2021 güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı… Altın fiyatları yatırımcılar tarafından özellikle de son bir kaç gündür yakından takip edilmekte. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı başta olmak üzere gram altın, çeyrek altın, tam altın, yarım atın, cumhuriyet altını ile bilezik fiyatlarına ilişkin son durum verileri alın alacak ya da altın satacaklarca araştırılıyor. İşte, 17 Kasım 2021 canlı altın fiyatlarında son durum haberleri..

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 618,12 TL, 623,85 TL

GRAM ALTIN FİYATI 618,12 TL, 623,85 TL

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 621,51 TL, 621,62 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 621,51 TL, 621,62 TL

#4
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.853,36 TL, 1.853,71 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.853,36 TL, 1.853,71 TL

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 994,39 TL, 1.016,31 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 994,39 TL, 1.016,31 TL

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.977,64 TL, 4.052,95 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.977,64 TL, 4.052,95 TL

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 1.982,61 TL, 2.032,69 TL

YARIM ALTIN FİYATI 1.982,61 TL, 2.032,69 TL

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 3.977,64 TL, 4.052,95 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI 3.977,64 TL, 4.052,95 TL

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 4.051,46 TL, 4.153,09 TL

ATA ALTIN FİYATI 4.051,46 TL, 4.153,09 TL

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 341,15 TL, 406,78 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 341,15 TL, 406,78 TL

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 559,40 TL, 581,04 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 559,40 TL, 581,04 TL

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 9.890,00 TL, 10.157,00 TL

GREMSE ALTIN FİYATI 9.890,00 TL, 10.157,00 TL

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,36 TL, 8,37 TL

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,36 TL, 8,37 TL

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,96 TL, 24,98 TL

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,96 TL, 24,98 TL

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