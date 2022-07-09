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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika: Anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın 9 Temmuz 2022 fiyatı

2022-07-09 13:36:29
Altın fiyatları son dakika: Anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın 9 Temmuz 2022 fiyatı

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları son günlerde bir hayli düştü. BDDK’nın şirketlere yönelik kredi kullanımına ilişkin kararından sonra dolar kuru ve altın fiyatları oldukça düştü. 1022 TL seviyelerini gören gram altın fiyatı 966 TL’ye kadar geri çekildi. Resesyon endişesi nedeniyle özellikle de AB ülkeleri eurodan ziyade doları tercih etmesi nedeniyle euro dolar karşısında 20 yıl aradan sonra geriledi. Dolar kuru yeniden 17,29 TL seviyelerini görürken aynı şekilde altın fiyatları doların tam aksine düşme eğilimini gösterdi. Kurban Bayramı tatiline girilmesiyle birlikte serbest piyasada altın fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki altın ne kadar? GRam altın fiyatı bugün ne kadar? Altın düştü mü, çıktı mı? Anlık çeyrek altın fiyatları kaç TL? İşte 9 Temmuz 2022 altın fiyatları…

#1
Foto - Canlı altın fiyatları Kurban Bayramı tatilinine rağmen bir hayli sorgulanıyor. Altın yatırımcısı son haftalarda bir hayli üzüntü içinde. Zira BDDK’nın şirketlere yönelik kredi kullanım kararından sonra altın fiyatları oldukça düştü. Dolar kurunun düşmesine rağmen özelikle de resesyon endişesi nedeniyle dolar yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatları ise düşüş durumunda seyretmekte. Peki altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı 9 Temmuz 2022 ne kadar?

Canlı altın fiyatları Kurban Bayramı tatilinine rağmen bir hayli sorgulanıyor. Altın yatırımcısı son haftalarda bir hayli üzüntü içinde. Zira BDDK’nın şirketlere yönelik kredi kullanım kararından sonra altın fiyatları oldukça düştü. Dolar kurunun düşmesine rağmen özelikle de resesyon endişesi nedeniyle dolar yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatları ise düşüş durumunda seyretmekte. Peki altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı 9 Temmuz 2022 ne kadar?

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.742,12 TL, 1.742,84 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.742,12 TL, 1.742,84 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 973,74 TL, 992,07 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 973,74 TL, 992,07 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 967,46 TL, 967,98 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 967,46 TL, 967,98 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.547,94 TL, 1.582,64 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.547,94 TL, 1.582,64 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.191,77 TL, 6.311,20 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.191,77 TL, 6.311,20 TL,

#7
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.481,17 TL, 6.648,02 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.481,17 TL, 6.648,02 TL,

#8
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.086,21 TL, 3.165,28 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.086,21 TL, 3.165,28 TL,

#9
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.191,77 TL, 6.311,20 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.191,77 TL, 6.311,20 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 535,29 TL, 649,85 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 535,29 TL, 649,85 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 884,10 TL, 926,97 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 884,10 TL, 926,97 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.726,00 TL, 16.171,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.726,00 TL, 16.171,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,71 TL, 10,74 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,71 TL, 10,74 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,29 TL, 19,34 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,29 TL, 19,34 TL,

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