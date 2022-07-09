Altın fiyatları son dakika: Anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın 9 Temmuz 2022 fiyatı

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları son günlerde bir hayli düştü. BDDK’nın şirketlere yönelik kredi kullanımına ilişkin kararından sonra dolar kuru ve altın fiyatları oldukça düştü. 1022 TL seviyelerini gören gram altın fiyatı 966 TL’ye kadar geri çekildi. Resesyon endişesi nedeniyle özellikle de AB ülkeleri eurodan ziyade doları tercih etmesi nedeniyle euro dolar karşısında 20 yıl aradan sonra geriledi. Dolar kuru yeniden 17,29 TL seviyelerini görürken aynı şekilde altın fiyatları doların tam aksine düşme eğilimini gösterdi. Kurban Bayramı tatiline girilmesiyle birlikte serbest piyasada altın fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki altın ne kadar? GRam altın fiyatı bugün ne kadar? Altın düştü mü, çıktı mı? Anlık çeyrek altın fiyatları kaç TL? İşte 9 Temmuz 2022 altın fiyatları…