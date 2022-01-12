Altın fiyatları son dakik: Canlı altın kuru gram altın çeyrek altın güncel fiyatı 12 Ocak 2022 Çarşamba!

Altın fiyatları anlık ne kadar? 20 Aralık’ta açıklanan kur korumalı TL mevduat hesabının devreye girmesinden sonra altın fiyatları dolara paralel olarak bir hayli düştü. O günden bu yana anlık altın fiyatları pek fazla yükseliş gösteremedi. Canlı altın fiyatları için bugün büyük gün. Güncel altın fiyatları canlı gram altın, anlık çeyrek altın, canlı altın kuru takibi yananlar ABD enflasyon verisine odaklandı. ABD’deki enflasyon verilerinin açıklanması öncesinde bugün altın fiyatları yukarı yönlü kıpırdanma söz konusu. Altın yatırımcısı için bugün çok ama çok kritik bir gün. Peki 12 Ocak 2022 altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık altın fiyatı ne kadar? Anlık gram atın fiyatı, anlık çeyrek altın, güncel cumhuriyet altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?