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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakik: Canlı altın kuru gram altın çeyrek altın güncel fiyatı 12 Ocak 2022 Çarşamba!

2022-01-12 09:42:10
Altın fiyatları son dakik: Canlı altın kuru gram altın çeyrek altın güncel fiyatı 12 Ocak 2022 Çarşamba!

Altın fiyatları anlık ne kadar? 20 Aralık’ta açıklanan kur korumalı TL mevduat hesabının devreye girmesinden sonra altın fiyatları dolara paralel olarak bir hayli düştü. O günden bu yana anlık altın fiyatları pek fazla yükseliş gösteremedi. Canlı altın fiyatları için bugün büyük gün. Güncel altın fiyatları canlı gram altın, anlık çeyrek altın, canlı altın kuru takibi yananlar ABD enflasyon verisine odaklandı. ABD’deki enflasyon verilerinin açıklanması öncesinde bugün altın fiyatları yukarı yönlü kıpırdanma söz konusu. Altın yatırımcısı için bugün çok ama çok kritik bir gün. Peki 12 Ocak 2022 altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık altın fiyatı ne kadar? Anlık gram atın fiyatı, anlık çeyrek altın, güncel cumhuriyet altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?

#1
Foto - 12 Ocak 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları için bugün kritik gün! Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının devreye alınmasından sonra dolar kuruna paralel olarak altın fiyatları da 1060 TL’den 760 TL’ye kadar düştü. Altın fiyatları sonraki günlerde yeniden toparlanmayı başardı. Gram altın anlık fiyatı kaç gündür 790-796 TL seviyelerinde dolaşırken, ABD’de enflasyon verilerinin açıkanacak olması nedeniyle altın gram fiyatı kritik 800 TL eşeğini aştı. Peki anlık altın fiyatı ne kadar, bugün altın fiyatları ne kadar kaç TL? Gram altın fiyatı anlık ne kadar, çeyrek altın fiyatı güncel bugün ne kadar, kaç lira? Cumhuriyet altını fiyatı canlı bugün ne kadar? Yarım altın fiyatı anlık ne kadar bugün kaç TL? İşte 12 Ocak 2022 anlık altın fiyatı bugün gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın, bilezik canlı fiyatları.

12 Ocak 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları için bugün kritik gün! Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının devreye alınmasından sonra dolar kuruna paralel olarak altın fiyatları da 1060 TL’den 760 TL’ye kadar düştü. Altın fiyatları sonraki günlerde yeniden toparlanmayı başardı. Gram altın anlık fiyatı kaç gündür 790-796 TL seviyelerinde dolaşırken, ABD’de enflasyon verilerinin açıkanacak olması nedeniyle altın gram fiyatı kritik 800 TL eşeğini aştı. Peki anlık altın fiyatı ne kadar, bugün altın fiyatları ne kadar kaç TL? Gram altın fiyatı anlık ne kadar, çeyrek altın fiyatı güncel bugün ne kadar, kaç lira? Cumhuriyet altını fiyatı canlı bugün ne kadar? Yarım altın fiyatı anlık ne kadar bugün kaç TL? İşte 12 Ocak 2022 anlık altın fiyatı bugün gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın, bilezik canlı fiyatları.

#2
Foto - Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin konuşması sonrasında yükselerek son bir haftanın zirvesine tırmandıktan sonra geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükseliş ve Dolar/TL ’deki yüksek seyirle 800 TL’nin üzerinde bulunuyor. Altın yatırımcıları, Powell’ın açıklamaları sonrasında bugün saat 16:30’da açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı. Ülkede enflasyon Kasım’da yıllık yüzde 6,8 olarak gerçekleşirken, Aralık ayında enflasyonun yüzde 7,1’e ulaşacağı yönünde oldu. Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararı ile indirim kararı alması durumunda ise dolar kurununa paralel olarak altın fiyatlarının durdurulamayacağı uzmanların görüşü. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Anlık altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira? Çeyrek altın fiyatı canlı ne kadar, gram altın fiyatı anlık bugün ne kadar? Güncel yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin konuşması sonrasında yükselerek son bir haftanın zirvesine tırmandıktan sonra geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükseliş ve Dolar/TL ’deki yüksek seyirle 800 TL’nin üzerinde bulunuyor. Altın yatırımcıları, Powell’ın açıklamaları sonrasında bugün saat 16:30’da açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı. Ülkede enflasyon Kasım’da yıllık yüzde 6,8 olarak gerçekleşirken, Aralık ayında enflasyonun yüzde 7,1’e ulaşacağı yönünde oldu. Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararı ile indirim kararı alması durumunda ise dolar kurununa paralel olarak altın fiyatlarının durdurulamayacağı uzmanların görüşü. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Anlık altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira? Çeyrek altın fiyatı canlı ne kadar, gram altın fiyatı anlık bugün ne kadar? Güncel yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları.

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 803,22 TL, 809,77 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 803,22 TL, 809,77 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 805,26 TL, 805,39 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 805,26 TL, 805,39 TL,

#5
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.821,15 TL, 1.821,86 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.821,15 TL, 1.821,86 TL,

#6
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.287,33 TL, 1.315,73 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.287,33 TL, 1.315,73 TL,

#7
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.153,69 TL, 5.251,16 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.153,69 TL, 5.251,16 TL,

#8
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.568,79 TL, 2.633,63 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.568,79 TL, 2.633,63 TL,

#9
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.153,69 TL, 5.251,16 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.153,69 TL, 5.251,16 TL,

#10
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.302,46 TL, 5.434,85 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.302,46 TL, 5.434,85 TL,

#11
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 439,95 TL, 531,90 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 439,95 TL, 531,90 TL,

#12
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 730,17 TL, 754,59 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 730,17 TL, 754,59 TL,

#13
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 13.017,00 TL, 13.263,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 13.017,00 TL, 13.263,00 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,09 TL, 10,10 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,09 TL, 10,10 TL,

#15
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,76 TL, 22,77 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,76 TL, 22,77 TL,

#16
Foto - Altin fiyati duser mi yükselir mi? TGRT Haber'in konuğu olan İslam Memiş, ons altının dünya genelinde yatay ve sakin bir seyirde olduğunu söyledi. Ons altının 1.780-1.815 dolar aralığında seyrettiğini belirten Memiş,

Altin fiyati duser mi yükselir mi? TGRT Haber'in konuğu olan İslam Memiş, ons altının dünya genelinde yatay ve sakin bir seyirde olduğunu söyledi. Ons altının 1.780-1.815 dolar aralığında seyrettiğini belirten Memiş, "Bu hafta ABD'deki büyüme verisini yakından takip edeceğiz. Büyüme verisi düşük gelirse ons altında tekrar 1.835 dolara kadar bir toparlanma öngörüyorum. Gram tarafındaki yükselişler zaten malum. Ancak ons tarafındaki toparlanma ABD'de açıklanacak büyüme verisinden sonra daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

#17
Foto - Fon yönetim şirketi Fat Prophets'in analisti David Lennox, spot altın fiyatının bu yıl 2100 dolar seviyesini test edebileceğini söyledi. CNBC'ye konuşan Lennox, ABD Doları'nda zayıflık ve enflasyonun altın fiyatlarını yükseltmesi olası bazı faktörler olduklarını belirterek,

Fon yönetim şirketi Fat Prophets'in analisti David Lennox, spot altın fiyatının bu yıl 2100 dolar seviyesini test edebileceğini söyledi. CNBC'ye konuşan Lennox, ABD Doları'nda zayıflık ve enflasyonun altın fiyatlarını yükseltmesi olası bazı faktörler olduklarını belirterek, "2022 yılı içinde altın fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesini test ettiğini göreceğimizi düşünüyoruz, ancak o noktaya vardığımızda daha öteye gidebileceğimizi göremiyoruz" dedi.

#18
Foto - ABD Doları'nda düşüş için her şeyin var olduğunu, ancak bunun henüz gerçekleşmediğini belirten Lennox, yatırım tavsiyesi olmayan yorumunda

ABD Doları'nda düşüş için her şeyin var olduğunu, ancak bunun henüz gerçekleşmediğini belirten Lennox, yatırım tavsiyesi olmayan yorumunda "Eğer dolar zayıflar ise bu altın için bir lütuf olur. Enflasyonda yüksek ivmenin ve düşük ABD Doları'nın altın fiyatını 2022'de daha yüksek fiyatlara yönlendireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

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