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Ekonomi
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Altın fiyatları patladı!

2021-11-27 08:12:22
Altın fiyatları patladı!

Dün öğlen saatlerinde 688 TL’den işlem gören gram altın, bugün 729 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte gram, çeyrek ve tam altın fiyatları…

#1
Foto - Gram Altın 729

Gram Altın 729

#2
Foto - Çeyrek Altın 1206

Çeyrek Altın 1206

#3
Foto - Gümüş 9,43

Gümüş 9,43

#4
Foto - Platin 390

Platin 390

#5
Foto - Cumhuriyet 4914

Cumhuriyet 4914

#6
Foto - 22 Ayar Bilezik 668

22 Ayar Bilezik 668

#7
Foto - Tam Altın 4824

Tam Altın 4824

#8
Foto - Yarım Altın 2412

Yarım Altın 2412

#9
Foto - 14 Ayar 427

14 Ayar 427

#10
Foto - 18 Ayar 547

18 Ayar 547

#11
Foto - Reşat Altın 4814

Reşat Altın 4814

#12
Foto - Gremse Altın 12063

Gremse Altın 12063

#13
Foto - Hamit Altın 4814

Hamit Altın 4814

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