2021-11-27 08:12:22 Altın fiyatları patladı!
Dün öğlen saatlerinde 688 TL’den işlem gören gram altın, bugün 729 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte gram, çeyrek ve tam altın fiyatları…
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Dün öğlen saatlerinde 688 TL’den işlem gören gram altın, bugün 729 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte gram, çeyrek ve tam altın fiyatları…
Gram Altın 729
Çeyrek Altın 1206
Gümüş 9,43
Platin 390
Cumhuriyet 4914
22 Ayar Bilezik 668
Tam Altın 4824
Yarım Altın 2412
14 Ayar 427
18 Ayar 547
Reşat Altın 4814
Gremse Altın 12063
Hamit Altın 4814
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