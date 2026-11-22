'2027 DEĞİŞİM YILI OLACAK, PAZARTESİ TRENDİ GÖRECEĞİZ' Piyasalardaki dalgalanmaların uzun vadeli dönüşüm sinyali verdiğini vurgulayan Memiş, 2027 görünümü ve pazartesi açılışına dair değerlendirmelerini şöyle sürdürdü,: "2027 yılında daha temkinli, birikimlerini çeşitlendiren, risklere karşı kendini daha çok koruyan bir yatırımcı profili göreceğiz; 2027 yılı bu yıla has yine aynı bu yıl gibi bir belirsiz dönem olacak.", "2027 yılında yine 4.000–4.500 dolar aralığını sık sık yorumlayacağız ama bugünlerde bu manipülasyon piyasasında özellikle satışların ne kadar daha devam edeceğine dair bir öngörümün olmadığını, yine geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasaya odaklanmak gerektiğini ifade etmek isterim.", "2027 yılı değişim yılı, paranın hikayesi 2027 yılında dünyada değişiyor; bütün dünya merkez bankaları yeni bir sistem, yeni bir model hazırlığı içerisinde; bu model değişikliği ile alakalı paranın hikayesinin değişmesiyle alakalı piyasayı resetliyorlar ve dolayısıyla da bu satışlar devam ediyor."