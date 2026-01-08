Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Yeni yıla yükselişle başlayan altın fiyatları daha sonra kâr satışlarıyla gerilemişti. Dün yine yükselen altın fiyatları perşembe gününe düşüşle başladı. Düşüşte güçlenen dolar etkili oldu. Dolar endeksi yükselirken güvenli liman altın geriliyor. Yine de gram altının 6 bin TL üstündeki seyri devam ediyor. Altın yatırımcıları ABD verilerini ve ABD'nin beklenmedik gelişmelere yol açan politikalarını izlemeye devam edecek.