  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Altın fiyatları güne nasıl başladı?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Yeni yıla yükselişle başlayan altın fiyatları daha sonra kâr satışlarıyla gerilemişti. Dün yine yükselen altın fiyatları perşembe gününe düşüşle başladı. Düşüşte güçlenen dolar etkili oldu.

#1
Foto - Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Yeni yıla yükselişle başlayan altın fiyatları daha sonra kâr satışlarıyla gerilemişti. Dün yine yükselen altın fiyatları perşembe gününe düşüşle başladı. Düşüşte güçlenen dolar etkili oldu. Dolar endeksi yükselirken güvenli liman altın geriliyor. Yine de gram altının 6 bin TL üstündeki seyri devam ediyor. Altın yatırımcıları ABD verilerini ve ABD'nin beklenmedik gelişmelere yol açan politikalarını izlemeye devam edecek.

#2
Foto - Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Gram altın 6,125 TL

#3
Foto - Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Çeyrek altın 10,279 TL

#4
Foto - Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Yarım altın 20,559 TL

#5
Foto - Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Cumhuriyet altını 42,020 TL

#6
Foto - Altın fiyatları güne nasıl başladı?

ONS altın 4,423 dolar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu ne biçim silah böyle? Suriye Ordusu PKK/SDG’yi kevgire çevirdi. Namlusundan ateş değil, ölüm yağıyor.
Gündem

Bu ne biçim silah böyle? Suriye Ordusu PKK/SDG’yi kevgire çevirdi. Namlusundan ateş değil, ölüm yağıyor.

Terör sevici Batı’nın kucağındaki PKK/SDG unsurları, Suriye ordusunun o gizemli ve dehşet saçan silahıyla tanıştı. Geceyi gündüze çeviren, n..
Tansiyon düşüyor! Petro'nun Trump'a neyi vaadettiği ortaya çıktı
Gündem

Tansiyon düşüyor! Petro'nun Trump'a neyi vaadettiği ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro arasında son günlerde karşılıklı tehditlerle tırmanan gerilim, sürpriz bi..
Türker Akıncı’ya Avrupa’da ‘soğuk duş’ etkisi! Gençlerimizi kandırıyorlar
Gündem

Türker Akıncı’ya Avrupa’da ‘soğuk duş’ etkisi! Gençlerimizi kandırıyorlar

Katıldığı bir televizyon programında Avrupa seyahatindeki acı gerçekleri anlatan Türker Akıncı, Almanya ve Hollanda’da yaşadığı "soğuk duş" ..
ABD gemilere el koydu! Rusya'dan jet hızında tepki
Dünya

ABD gemilere el koydu! Rusya'dan jet hızında tepki

Rusya'dan yapılan açıklamada "ABD'nin Rusya tescilli tankere el koyması BM hukukuna aykırı" ifadeleri kullanıldı.

İranlı gazeteci: 'Devlet çözülüyor' mesajını vermek psikolojik savaşın bir parçası! Ortaya atılan iddia
Dünya

İranlı gazeteci: 'Devlet çözülüyor' mesajını vermek psikolojik savaşın bir parçası! Ortaya atılan iddia

İran'da rejim karşıtı protestolar devam ederken, Batı basınında ortaya atılan “Hamaney tahliye ediliyor” iddiaların sahadaki gelişmelerle ör..
200 MP’lik iPhone yolda: Apple’dan kalite odaklı kamera devrimi
Teknoloji

200 MP’lik iPhone yolda: Apple’dan kalite odaklı kamera devrimi

Apple’ın kamera stratejisinde büyük bir dönüm noktası olabilecek 200 MP sensörlü iPhone için en erken 2026 işaret edilirken, şirketin bu ham..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23