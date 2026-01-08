Altın fiyatları güne nasıl başladı?
Yeni yıla yükselişle başlayan altın fiyatları daha sonra kâr satışlarıyla gerilemişti. Dün yine yükselen altın fiyatları perşembe gününe düşüşle başladı. Düşüşte güçlenen dolar etkili oldu.
Transfer an meselesi: Nijeryalı gazeteciler ismini vererek duyurdu: Fenerbahçe Osimhen'i bu sefer bitirdi!
Transfer konusunda temkinliler... Davide Frattesi, Galatasaray için bunu da yaptı: Gündemi altüst edecek hamle
Yeni yıla yükselişle başlayan altın fiyatları daha sonra kâr satışlarıyla gerilemişti. Dün yine yükselen altın fiyatları perşembe gününe düşüşle başladı. Düşüşte güçlenen dolar etkili oldu.
Yeni yıla yükselişle başlayan altın fiyatları daha sonra kâr satışlarıyla gerilemişti. Dün yine yükselen altın fiyatları perşembe gününe düşüşle başladı. Düşüşte güçlenen dolar etkili oldu. Dolar endeksi yükselirken güvenli liman altın geriliyor. Yine de gram altının 6 bin TL üstündeki seyri devam ediyor. Altın yatırımcıları ABD verilerini ve ABD'nin beklenmedik gelişmelere yol açan politikalarını izlemeye devam edecek.
Gram altın 6,125 TL
Çeyrek altın 10,279 TL
Yarım altın 20,559 TL
Cumhuriyet altını 42,020 TL
ONS altın 4,423 dolar
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23