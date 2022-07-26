Altın fiyatları güncel fiyatı: Gram altın anlık fiyatı, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? 26 Temmuz 2022 canlı altın fiyatları:

ABD'de artan enflasyon rakamları sorası Fed sıkı bir faiz politikası izliyor. Fed’in temmuz faiz kararı öncesi altın fiyatları bir hayli hareketli. Altın piyasasının gözü kulağı 26-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan Fed toplantısında. Altın fiyatları Avrupa Merkez Bankası’nın faizi artırma kararıyla birlikte yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Anlık altın fiyatları haftanın ikinci iş gününde bir hayli merak ediliyor. Canlı altın fiyatı takibi yapanlar bugün altın ne kadar? Altın fiyatları anlık gram altın ne oldu? Çeyrek altın canlı fiyatı bugün kaç TL? Canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları : Cumhuriyet altını, yarım altın, ziynet altını, ile bilezik fiyatları son durum ne? sorularına cevap aranıyor. İşte 26 Temmuz 2022 Salı anlık altın fiyatları: