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Ekonomi
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Altın fiyatları güncel fiyatı: Gram altın anlık fiyatı, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? 26 Temmuz 2022 canlı altın fiyatları:

2022-07-26 10:07:09
Altın fiyatları güncel fiyatı: Gram altın anlık fiyatı, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? 26 Temmuz 2022 canlı altın fiyatları:

ABD'de artan enflasyon rakamları sorası Fed sıkı bir faiz politikası izliyor. Fed’in temmuz faiz kararı öncesi altın fiyatları bir hayli hareketli. Altın piyasasının gözü kulağı 26-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan Fed toplantısında. Altın fiyatları Avrupa Merkez Bankası’nın faizi artırma kararıyla birlikte yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Anlık altın fiyatları haftanın ikinci iş gününde bir hayli merak ediliyor. Canlı altın fiyatı takibi yapanlar bugün altın ne kadar? Altın fiyatları anlık gram altın ne oldu? Çeyrek altın canlı fiyatı bugün kaç TL? Canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları : Cumhuriyet altını, yarım altın, ziynet altını, ile bilezik fiyatları son durum ne? sorularına cevap aranıyor. İşte 26 Temmuz 2022 Salı anlık altın fiyatları:

#1
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.722,16 TL, 1.722,61 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.722,16 TL, 1.722,61 TL,

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 998,73 TL, 1.004,52 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 998,73 TL, 1.004,52 TL,

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 989,68 TL, 989,86 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 989,68 TL, 989,86 TL,

#4
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.583,55 TL, 1.618,38 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.583,55 TL, 1.618,38 TL,

#5
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.333,93 TL, 6.453,89 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.333,93 TL, 6.453,89 TL,

#6
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.157,07 TL, 3.236,85 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.157,07 TL, 3.236,85 TL,

#7
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.333,93 TL, 6.453,89 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.333,93 TL, 6.453,89 TL,

#8
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.584,97 TL, 6.748,92 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.584,97 TL, 6.748,92 TL,

#9
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 548,83 TL, 658,13 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 548,83 TL, 658,13 TL,

#10
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 906,10 TL, 939,08 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 906,10 TL, 939,08 TL,

#11
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.116,00 TL, 16.378,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.116,00 TL, 16.378,00 TL,

#12
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,63 TL, 10,65 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,63 TL, 10,65 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 18,50 TL, 18,52 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 18,50 TL, 18,52 TL,

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