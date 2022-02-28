Altın fiyatları canlı! Anlık altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Şubat 2022 gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Son dakika altın fiyatı haberi: Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle birlikte anlık altın fiyatları da bir hayli sorgulanır oldu. FED’in faiz artıracağına ilişkin verdiği sinyaller nedeniyle ateşi çıkan piyasalar bu kez de Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hareketlendi. Dünyanın tepkisine kulak tıkayan Putin’i zor durubda bırakmak için ABD ve AB yaptırımlara başladı. Rus ekonomisi, çok zor bir haftaya başlıyor. Ruble, pazartesi sabahı dolar karşısında yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti. Savaş sadece Rusya’yı ve Ukrayna’yı etkilemiyor. Piyasaların hareketlenmiş olması nedeniyle dolar kuru yine yükseldi. Doların yükselemsi nedeniyle güncel altın fiyatları da yeni rekorlara koşmanın peşinde. Altına yatırım yapanlar canlı altın fiyatları ne kadar olduğunu araştırmaya devam ederken, bir yandan da anlık gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar, kaç TL, sorusu da soruluyor. İşte 28 Şubat anlık çeyrek, gram, yarım, cumhuriyet, bilezik fiyatları.