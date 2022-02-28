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Ekonomi
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Altın fiyatları canlı! Anlık altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Şubat 2022 gram altın, çeyrek altın kaç TL?

2022-02-28 09:50:36
Altın fiyatları canlı! Anlık altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Şubat 2022 gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Son dakika altın fiyatı haberi: Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle birlikte anlık altın fiyatları da bir hayli sorgulanır oldu. FED’in faiz artıracağına ilişkin verdiği sinyaller nedeniyle ateşi çıkan piyasalar bu kez de Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hareketlendi. Dünyanın tepkisine kulak tıkayan Putin’i zor durubda bırakmak için ABD ve AB yaptırımlara başladı. Rus ekonomisi, çok zor bir haftaya başlıyor. Ruble, pazartesi sabahı dolar karşısında yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti. Savaş sadece Rusya’yı ve Ukrayna’yı etkilemiyor. Piyasaların hareketlenmiş olması nedeniyle dolar kuru yine yükseldi. Doların yükselemsi nedeniyle güncel altın fiyatları da yeni rekorlara koşmanın peşinde. Altına yatırım yapanlar canlı altın fiyatları ne kadar olduğunu araştırmaya devam ederken, bir yandan da anlık gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar, kaç TL, sorusu da soruluyor. İşte 28 Şubat anlık çeyrek, gram, yarım, cumhuriyet, bilezik fiyatları.

#1
Foto - Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri özelikle de Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgal etmeye başlamasıyla birlikte daha da sık araştırılıyor. Ukrayna savaşının başladığı haberinin duyulması piyasalarda deprem etkisi oluşturdu. Dolar kur kurumalı TL hesabının işleme konulduğu 20 Aralık’tan bu yana ilk defa 14 TL seviyelerini görürken, gram altın fiyatı da 920 TL seviyelerine çıktı. Altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Vatandaşlar

Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri özelikle de Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgal etmeye başlamasıyla birlikte daha da sık araştırılıyor. Ukrayna savaşının başladığı haberinin duyulması piyasalarda deprem etkisi oluşturdu. Dolar kur kurumalı TL hesabının işleme konulduğu 20 Aralık’tan bu yana ilk defa 14 TL seviyelerini görürken, gram altın fiyatı da 920 TL seviyelerine çıktı. Altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Yine cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? Altınla ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz... İşte 28 Şubat 2022 CANLI ve güncel altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.906,97 TL, 1.907,39 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.906,97 TL, 1.907,39 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 867,49 TL, 873,36 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 867,49 TL, 873,36 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 864,42 TL, 864,65 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 864,42 TL, 864,65 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.383,27 TL, 1.413,83 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.383,27 TL, 1.413,83 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.532,29 TL, 5.637,50 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.532,29 TL, 5.637,50 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.757,50 TL, 2.827,40 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.757,50 TL, 2.827,40 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.532,29 TL, 5.637,50 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.532,29 TL, 5.637,50 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.589,59 TL, 5.731,86 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.589,59 TL, 5.731,86 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 475,78 TL, 572,66 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 475,78 TL, 572,66 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 787,39 TL, 814,16 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 787,39 TL, 814,16 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.010,00 TL, 14.242,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.010,00 TL, 14.242,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,02 TL, 11,04 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,02 TL, 11,04 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,30 TL, 24,31 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,30 TL, 24,31 TL,

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