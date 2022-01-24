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Ekonomi
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Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 24 Ocak 2022 anlık altın fiyatı çeyrek, gram, cumhuriyet altını yarım altın fiyatları:

2022-01-24 09:05:11
Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 24 Ocak 2022 anlık altın fiyatı çeyrek, gram, cumhuriyet altını yarım altın fiyatları:

Canlı altın fiyatı! 24 Ocak 2022 Pazartesi altın fiyatları... Altın fiyatlarındaki anlık hareketlilik devam ediyor. Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutmasından sonra şimdi gözler Fed tarafından açıklanacak olan 2022 Ocak ayı faiz kararında. Dünya piyasalarıda olduğu gibi ülkemizde de dolar ve altın piyasasının gözü kulağı fed kararında. Hal böyle oluna da vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Peki, altın ne kadar oldu?, Anlık gram altın kaç TL? Alık çÇeyrek altın ne kadar? 24 Ocak 2022 işte CANLI ve güncel altın fiyatları.

#1
Foto - Anlık atın fiyatları haftanın ilk iş günü olan 24 Ocak 2022 Pazartesi günü bir hayli merak edilir oldu. TCMB’nin ocak ayına ilişkin faiz kararıyla az çok hareketleme gözlenen altın fiyatları için bu hafta çok ama çok kritik bir hafta. Zira ABD Merkez Bankası FED 2021 yılının enflasyon rakamlarının rekor seviyede çıkmasından sonra yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Güncel ve anlık altın fiyatları bu yüzden bir hayli diken üstünden. Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça çeşitli altın fiyatlarını internette aratıyor. Bir hassa canlı, anlık, güncel gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenlerden... Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz. İşte 24 Ocak 2022 CANLI - Güncel altın fiyatları (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

Anlık atın fiyatları haftanın ilk iş günü olan 24 Ocak 2022 Pazartesi günü bir hayli merak edilir oldu. TCMB’nin ocak ayına ilişkin faiz kararıyla az çok hareketleme gözlenen altın fiyatları için bu hafta çok ama çok kritik bir hafta. Zira ABD Merkez Bankası FED 2021 yılının enflasyon rakamlarının rekor seviyede çıkmasından sonra yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Güncel ve anlık altın fiyatları bu yüzden bir hayli diken üstünden. Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça çeşitli altın fiyatlarını internette aratıyor. Bir hassa canlı, anlık, güncel gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenlerden... Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz. İşte 24 Ocak 2022 CANLI - Güncel altın fiyatları (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.834,90 TL, 1.835,85 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.834,90 TL, 1.835,85 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 789,96 TL, 801,89 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 789,96 TL, 801,89 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 794,44 TL, 794,52 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 794,44 TL, 794,52 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.269,83 TL, 1.297,78 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.269,83 TL, 1.297,78 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.084,38 TL, 5.180,28 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.084,38 TL, 5.180,28 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.534,25 TL, 2.598,08 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.534,25 TL, 2.598,08 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.084,38 TL, 5.180,28 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.084,38 TL, 5.180,28 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.240,22 TL, 5.371,08 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.240,22 TL, 5.371,08 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 432,38 TL, 526,23 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 432,38 TL, 526,23 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 717,86 TL, 746,30 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 717,86 TL, 746,30 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.797,00 TL, 13.121,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.797,00 TL, 13.121,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,43 TL, 10,45 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,43 TL, 10,45 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,19 TL, 24,20 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,19 TL, 24,20 TL,

#15
Foto - 25-26 Ocak tarihinde geçekleşecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararı ve sonrasında verilecek mesajlar piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek. Bu toplantıda bankanın ‘şahin ton’u korunması beklenirken, herhangi bir sürpriz de öngörülmüyor.

25-26 Ocak tarihinde geçekleşecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararı ve sonrasında verilecek mesajlar piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek. Bu toplantıda bankanın ‘şahin ton’u korunması beklenirken, herhangi bir sürpriz de öngörülmüyor.

#16
Foto - Fed yılın ikinci toplantısını 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek olurken; piyasalar enflasyonist endişelerin devam etmesi ve Fed Başkanı Powell’ın söylemleriyle bu toplantıdan bir faiz artırımı çıkabileceği yönünde görüş bildiriyor. Fed’in faiz artırımına başlamasıyla beraber, dünyada doların güçlenmesi ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarında bir düşüş eğilimi yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Fed yılın ikinci toplantısını 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek olurken; piyasalar enflasyonist endişelerin devam etmesi ve Fed Başkanı Powell’ın söylemleriyle bu toplantıdan bir faiz artırımı çıkabileceği yönünde görüş bildiriyor. Fed’in faiz artırımına başlamasıyla beraber, dünyada doların güçlenmesi ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarında bir düşüş eğilimi yaşanabileceği tahmin ediliyor.

#17
Foto - Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 1000 lira seviyesinden 640 liraya kadar gerilen gram altına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki günlerde daha hareketli piyasa bizi bekliyor. Memiş, 1450 lira tahminine gelen eleştiriler üzerine ise, “(Hani düşecekti, şimdi 1.450 lira diyorsun) diyen arkadaş, sen şimdiden kaybettin. Bu piyasada dolaşmaya, batacaksın. '2.dip sonrası' yazıyor. Okumuyor veya okuduğunu anlamakta zorlanıyorsun. Boşuna heveslenme 'alım-satım yaparım para kazanırım' diye. Kaybedeceksin

Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 1000 lira seviyesinden 640 liraya kadar gerilen gram altına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki günlerde daha hareketli piyasa bizi bekliyor. Memiş, 1450 lira tahminine gelen eleştiriler üzerine ise, “(Hani düşecekti, şimdi 1.450 lira diyorsun) diyen arkadaş, sen şimdiden kaybettin. Bu piyasada dolaşmaya, batacaksın. '2.dip sonrası' yazıyor. Okumuyor veya okuduğunu anlamakta zorlanıyorsun. Boşuna heveslenme 'alım-satım yaparım para kazanırım' diye. Kaybedeceksin" uyarısını yaptı.

#18
Foto - Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Memiş,

Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Memiş, "2022 yıl içinde altının gram fiyatında 1.450 lira Gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyelerini bekliyor olacağım. Yıl içinde öngördüğüm bu rakamları zirve seviyesi olarak takip edeceğim. Kısa vadede “Hani olacaktı” diyen kaybedecek, fiyata aldırmayıp miktarını artıran kazanacak" ifadelerini kullandı.

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