2022-01-24 09:05:11 Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 24 Ocak 2022 anlık altın fiyatı çeyrek, gram, cumhuriyet altını yarım altın fiyatları:
Canlı altın fiyatı! 24 Ocak 2022 Pazartesi altın fiyatları... Altın fiyatlarındaki anlık hareketlilik devam ediyor. Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutmasından sonra şimdi gözler Fed tarafından açıklanacak olan 2022 Ocak ayı faiz kararında. Dünya piyasalarıda olduğu gibi ülkemizde de dolar ve altın piyasasının gözü kulağı fed kararında. Hal böyle oluna da vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Peki, altın ne kadar oldu?, Anlık gram altın kaç TL? Alık çÇeyrek altın ne kadar? 24 Ocak 2022 işte CANLI ve güncel altın fiyatları.