Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş “Büyük Tufan geliyor” uyardı... Son tahminini yaptı...

"Yine merkez bankaları, fiziki altın ve gümüş alımlarına devam ediyorlar. Şirketler gümüş alırken, merkez bankaları altın alıyorlar. Ocak ayında altın alımları yüzde 16 arttı. Merkez bankaları ocak ayında 31 ton altın alımı yaptılar. Altın talebindeki artış 20 ton ile 60 ton arasında bir ağırlığa sahip oluyor. Türkiye ocak ayında 23 tonluk altın alımı yaparak rezervini 565 tona kadar yükseltti. Özellikle kasım, aralık ayında toplamda 62 ton altın alımı yapan Çin, ocak ayında 15 ton altın alımı yaptı. Bakın düşüşler var, bu düşüşleri fırsata çeviren merkez bankaları var. Neden altın stokluyorlar? Çünkü büyük bir kaos bekleniyor. Hem ekonomik anlamda, hem de jeopolitik risk açısından büyük bir kaos bekleniyor. Diğer yandan dünya ülkeleri dijital paralara geçecek ve dijital paralar da altına bağlanacağı için merkez bankaları her fırsatta altın stoklamaya devam ediyor."