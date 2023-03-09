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Ekonomi
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Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş "Büyük Tufan geliyor" uyardı... Son tahminini yaptı...

2023-03-09 10:37:57
Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş “Büyük Tufan geliyor” uyardı... Son tahminini yaptı...

Küresel piyasalarda dalgalanmalar devam ederken haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları sert çakıldı. Son iki yıldır dalgalı bir grafik izleyen altın halen yatırımcıların güvenli liman olarak görülüyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım kararları altında baskılara neden oldu. Yatırımcılar ise altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi merak ediyor. Altındaki gelişmeleri yakından takip eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın borcu olanları uyardı. İşte 9 Mart 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ve uzman yorumu…

#1
Foto - Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş "Büyük Tufan geliyor" uyardı... Son tahminini yaptı...

Altınve dolar tahminleriyle dikkatleri üzerine çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcısını bir kez daha uyardı. Ekonomik krizin patlaması an meselesi diyen Memiş özellikle altın borcu olanları uyararak “Büyük bir ekonomik tufanın aslında ilk çeyreğindeyiz. Buna göre hazırlık yapmakta fayda var” dedi. Türkiye'ye göre; Ayrıca Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişler için de tarih verdi. Peki, altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte İslam Memiş'in altın fiyatları için yaptığı tahmin...

#2
Foto - Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş "Büyük Tufan geliyor" uyardı... Son tahminini yaptı...

Fiyatlarda yaşanan düşüşlerin kalıcı olmadığının altını çizen İslam Memiş, yükselişler için tarih verdi. Haziran ayını işaret eden Memiş, beklediği seviyeleri açıkladı. İslam Memiş şunları söyledi:

#3
Foto - Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş "Büyük Tufan geliyor" uyardı... Son tahminini yaptı...

"Yine piyasalarımı manipüle etmeye devam ediyorlar. Altın ve gümüş fiyatları dip arayışında. Son demler, son fırsatlar... Özellikle mayıs sonrası yani haziran aylarında agresif yükselişlerin yaşanma ihtimali çok kuvvetli. Elinde TL bulunduran, elinde dolar veya döviz bulunduran, altının ons fiyatındaki ve altının gram fiyatındaki bu düşüşleri fırsata çevirmek isteyen yatırımcılar için bu haftanın önemli bir fırsat haftası olduğunu tekrar etmek isterim. Bu fiyatlar kalıcı değil. Özellikle ons tarafından yaşanan sert düşüşlerle birlikte merkez bankaları da stoklarını artırmaya devam ediyorlar. Yılın son ayında dünyadaki bütün merkez bankalarının stoklarında ciddi anlamda yaklaşık 400 ton civarında altın alımı yaptığını da Dünya Altın Konseyi açıkladı. Bunların içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da 95 tonluk altın alımı yaptığını gördük."

#4
Foto - Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş "Büyük Tufan geliyor" uyardı... Son tahminini yaptı...

Küresel çaplı bir krizin yaşanmasının an meselesi olduğunu belirten İslam Memiş, dolar ve altın borcu olan vatandaşları uyardı. Krizle birlikte fiyatların tavan yapacağını belirten Memiş, şunları söyledi;

#5
Foto - Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş "Büyük Tufan geliyor" uyardı... Son tahminini yaptı...

"Yine merkez bankaları, fiziki altın ve gümüş alımlarına devam ediyorlar. Şirketler gümüş alırken, merkez bankaları altın alıyorlar. Ocak ayında altın alımları yüzde 16 arttı. Merkez bankaları ocak ayında 31 ton altın alımı yaptılar. Altın talebindeki artış 20 ton ile 60 ton arasında bir ağırlığa sahip oluyor. Türkiye ocak ayında 23 tonluk altın alımı yaparak rezervini 565 tona kadar yükseltti. Özellikle kasım, aralık ayında toplamda 62 ton altın alımı yapan Çin, ocak ayında 15 ton altın alımı yaptı. Bakın düşüşler var, bu düşüşleri fırsata çeviren merkez bankaları var. Neden altın stokluyorlar? Çünkü büyük bir kaos bekleniyor. Hem ekonomik anlamda, hem de jeopolitik risk açısından büyük bir kaos bekleniyor. Diğer yandan dünya ülkeleri dijital paralara geçecek ve dijital paralar da altına bağlanacağı için merkez bankaları her fırsatta altın stoklamaya devam ediyor."

#6
Foto - Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş "Büyük Tufan geliyor" uyardı... Son tahminini yaptı...

"BÜYÜK TUFAN GELİYOR" DİYEREK UYARDI Büyük bir krizin olduğunu ve altında sert yükselişlerin olacağını belirten Memiş, iç piyasadaki dengelerin nasıl değişeceğini açıkladı. Seçime dikkat çeken Memiş, şunları söyledi: "Merkez bankaları son 1-1,5 yıldır altın rezervlerini artırırken sen ne yapıyorsun? Ocak ayında altın alımını yüzde 16 civarında artıran merkez bankaları aslında şubat ve mart aylarında altın rezervlerini artırmaya devam edecek. Yılın ikinci çeyreğinin başında Dünya Altın Konseyi'nin raporlarında altın ve gümüş stoklarındaki artışı görmüş olacağız. Dünyadaki ülkelerinin ekonomileri artık öyle bir noktaya geldi ki, ekonomik krizin patlaması an meselesi. Büyük bir ekonomik tufanın aslında ilk çeyreğindeyiz. Buna göre hazırlık yapmakta fayda var. 9 MART 2023 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN FİYATLARI Spot piyasada güncel altın satış fiyatları; Çeyrek altın 1857 lira Yarım altın 3714 lira Cumhuriyet altını 7399 lira Gremse altın 18487 liradan el değiştiriyor

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