2023-03-09 10:37:57 Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş “Büyük Tufan geliyor” uyardı... Son tahminini yaptı...
Küresel piyasalarda dalgalanmalar devam ederken haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları sert çakıldı. Son iki yıldır dalgalı bir grafik izleyen altın halen yatırımcıların güvenli liman olarak görülüyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım kararları altında baskılara neden oldu. Yatırımcılar ise altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi merak ediyor. Altındaki gelişmeleri yakından takip eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın borcu olanları uyardı. İşte 9 Mart 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ve uzman yorumu…