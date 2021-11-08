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Medya
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Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimlerdir? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu

2021-11-08 12:21:35
Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimlerdir? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu

Anadolu’nun kapılarını Türklere sonuna kadar açan 1071 Malazgirt Zaferin’nin kahramanı Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci sultanı, Sultan Alparslan’ın hayatını ve dönemini konu alan Alparslan: Büyük Selçuklu, 8 Kasım Pazartesi günü TRT 1'de başlıyor. Yayınlanan hem tanıtı hem de ilk bölüm fragmanlarıyla büyük ilgi odağı olan Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu ile de göz dolduruyor. Peki Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu isimleri kimler? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimlerdir? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları ve rolleri ne? İşte Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu.

#1
Foto - Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? sorusu Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin final yapıp yerine Alparslan Büyük Selçuklu dizininin olacağının duyulması sonrası merak edilir olmuştu. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın hayatını, dönemini ve döneminde yaşanan olaylarının yer alacağı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu da sorgulanmaya başladı. Sultan Melikşah döneminin anlatıldığı yıldan yaklaşık 25 yıl geriye, yani babası Sultan Alparslan'ın hayat hikâyesine gidilecek. Barış Arduç'un Alparslan rolünü oynamakta.İşte Alparslan: Büyük Selçuklu yuncuları.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? sorusu Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin final yapıp yerine Alparslan Büyük Selçuklu dizininin olacağının duyulması sonrası merak edilir olmuştu. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın hayatını, dönemini ve döneminde yaşanan olaylarının yer alacağı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu da sorgulanmaya başladı. Sultan Melikşah döneminin anlatıldığı yıldan yaklaşık 25 yıl geriye, yani babası Sultan Alparslan'ın hayat hikâyesine gidilecek. Barış Arduç'un Alparslan rolünü oynamakta.İşte Alparslan: Büyük Selçuklu yuncuları.

#2
Foto - Barış Arduç (Sultan Alparslan) Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarıdır. Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Barış Arduç (Sultan Alparslan) Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarıdır. Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

#3
Foto - Fahriye Evcen (Akça Hatu)n Sultan Alparslan'ın eşidir.

Fahriye Evcen (Akça Hatu)n Sultan Alparslan'ın eşidir.

#4
Foto - Barış Bağcı (Tuğrul Bey) Çağrı Bey'in kardeşi, Sultan Alparslan ve Kavurd Bey'in amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Barış Bağcı (Tuğrul Bey) Çağrı Bey'in kardeşi, Sultan Alparslan ve Kavurd Bey'in amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

#5
Foto - Erdinç Gülener (Çağrı Bey) Tuğrul Bey'in abisi; Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.

Erdinç Gülener (Çağrı Bey) Tuğrul Bey'in abisi; Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.

#6
Foto - Mehmet Özgür (Nizâmülmülk) Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziri, devletin hâcesidir.

Mehmet Özgür (Nizâmülmülk) Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziri, devletin hâcesidir.

#7
Foto - Gizem Karaca (Evdokya)

Gizem Karaca (Evdokya)

#8
Foto - Sarp Levendoğlu (Romen Diyojen) Bizans İmparatorluğu'nun 1068 - 1071 yılları arasındaki imparatorudur. Sultan Alparslan'ın düşmanıdır.

Sarp Levendoğlu (Romen Diyojen) Bizans İmparatorluğu'nun 1068 - 1071 yılları arasındaki imparatorudur. Sultan Alparslan'ın düşmanıdır.

#9
Foto - Yurdaer Okur (Tuğrul Bozan)

Yurdaer Okur (Tuğrul Bozan)

#10
Foto - Mim Kemal Öke (Akbilge) Kınık Obası'nın beylerindendir.

Mim Kemal Öke (Akbilge) Kınık Obası'nın beylerindendir.

#11
Foto - Batın Uçan (Kavurd Bey) Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğeni ve Turan Şah'ın babasıdır. Sultan Alparslan ve Süleyman'ın kardeşidir.

Batın Uçan (Kavurd Bey) Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğeni ve Turan Şah'ın babasıdır. Sultan Alparslan ve Süleyman'ın kardeşidir.

#12
Foto - Korel Cezayirli (Süleyman) Çağrı Bey’in oğlu; Sultan Alparslan’ın ve Kavurd Bey'in abisidir.

Korel Cezayirli (Süleyman) Çağrı Bey’in oğlu; Sultan Alparslan’ın ve Kavurd Bey'in abisidir.

#13
Foto - Esila Umut (Cevher Hatun) Sultan Alparslan’ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın kız kardeşidir.

Esila Umut (Cevher Hatun) Sultan Alparslan’ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın kız kardeşidir.

#14
Foto - Burak Ali Özkan (Şehzade Mesud) Gazneliler Devleti Sultanı Mevdud'un oğlu, Çağrı Bey'in torunu; Sultan Alparslan, Kavurd Bey ve Süleyman'ın yeğenidir.

Burak Ali Özkan (Şehzade Mesud) Gazneliler Devleti Sultanı Mevdud'un oğlu, Çağrı Bey'in torunu; Sultan Alparslan, Kavurd Bey ve Süleyman'ın yeğenidir.

#15
Foto - Zeynep Özder (Begim Şehver )Çağrı Bey'in kızı, Gazneliler Devleti Sultanı Mevdud'un karısı ve Alparslan'ın kardeşidir.

Zeynep Özder (Begim Şehver )Çağrı Bey'in kızı, Gazneliler Devleti Sultanı Mevdud'un karısı ve Alparslan'ın kardeşidir.

#16
Foto - Uygar Özçelik( İbrahim Yınal) Tuğrul Bey ve Çağrı Bey'in anne tarafından kardeşi, baba tarafından kuzenidir. Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın amcasıdır.

Uygar Özçelik( İbrahim Yınal) Tuğrul Bey ve Çağrı Bey'in anne tarafından kardeşi, baba tarafından kuzenidir. Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın amcasıdır.

#17
Foto - Toprak Sergen (Kekavmenos) Bir Bizans komutanıdır.

Toprak Sergen (Kekavmenos) Bir Bizans komutanıdır.

#18
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#19
Foto - İşte Alparslan Büyük Selçuklu ilk bölümünden bazı sahneler:

İşte Alparslan Büyük Selçuklu ilk bölümünden bazı sahneler:

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