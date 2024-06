Scholz her ne kadar Türkiye'nin ismini vermese de bu açıklama sonrası akıllara direkt Ankara'nın verdiği sipariş geldi. Yani veto her an kalkabilir. Bu da Ege'de Türkiye'nin hava üstünlüğü eline alacağı ve Yunanistan'ın hüsrana uğrayacağı anlamına geliyor.