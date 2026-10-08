Alman devi Türkiye'de adeta hazine buldu: Kapılarını biri daha çaldı

Alman rüzgar türbini üreticisi Nordex Grubu, 2026 yılı Eylül ayı içinde, başlıca pazarlarından biri olan Türkiye'de toplam 389 MW kapasiteli çeşitli yeni siparişler aldığını açıkladı. Sözleşmeler, Delta4000 serisi 56 adet rüzgar türbininin tedarikini ve kurulumunu kapsıyor. Her bir sözleşme ayrıca, türbinlerin yüksek kullanılabilirlik oranını ve uzun vadede verimli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını desteklemek üzere tasarlanmış, çok yıllı bir servis ve bakım anlaşmasını da içeriyor. Müşterilerin ve projelerin isimleri ise açıklanmadı.