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Alman devi Türkiye'de adeta hazine buldu: Kapılarını biri daha çaldı

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Alman devi Türkiye'de adeta hazine buldu: Kapılarını biri daha çaldı

Türkiye'ye büyük yatırımlar yapan Alman devi Nordex peş peşe siparişler almaya devam ediyor. Ülkemizde adeta hazine bulan Nordex bu kez 389 MW’lık türbin siparişi aldı.

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Foto - Alman devi Türkiye'de adeta hazine buldu: Kapılarını biri daha çaldı

Alman rüzgar türbini üreticisi Nordex Grubu, 2026 yılı Eylül ayı içinde, başlıca pazarlarından biri olan Türkiye'de toplam 389 MW kapasiteli çeşitli yeni siparişler aldığını açıkladı. Sözleşmeler, Delta4000 serisi 56 adet rüzgar türbininin tedarikini ve kurulumunu kapsıyor. Her bir sözleşme ayrıca, türbinlerin yüksek kullanılabilirlik oranını ve uzun vadede verimli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını desteklemek üzere tasarlanmış, çok yıllı bir servis ve bakım anlaşmasını da içeriyor.  Müşterilerin ve projelerin isimleri ise açıklanmadı.

#2
Foto - Alman devi Türkiye'de adeta hazine buldu: Kapılarını biri daha çaldı

Yapılan açıklamaya göre her bir türbin tipi ve konfigürasyonu; enerji depolama dahil olmak üzere, ilgili projenin kendine özgü rüzgar koşullarını, teknik gerekliliklerini ve saha özelliklerini karşılayacak şekilde seçildi. Bu özel yaklaşım, farklı lokasyonlarda verimli ve güvenilir enerji üretimini destekliyor.

#3
Foto - Alman devi Türkiye'de adeta hazine buldu: Kapılarını biri daha çaldı

Projelerin kurulum ve devreye alma işlemlerinin, ilgili proje takvimleri doğrultusunda 2027 yılı içinde başlayıp 2028 yılı boyunca devam edecek şekilde aşamalı olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.  

#4
Foto - Alman devi Türkiye'de adeta hazine buldu: Kapılarını biri daha çaldı

Nordex Grubu Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Başkan Yardımcısı Ender Özatay konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu yeni siparişler, müşterilerimizin Nordex’e duyduğu süregelen güveni vurguluyor ve kilit pazarlarımızdan biri olan Türkiye’deki pazar lideri konumumuzu daha da güçlendiriyor.

#5
Foto - Alman devi Türkiye'de adeta hazine buldu: Kapılarını biri daha çaldı

Her bir sahanın özel gereksinimlerine göre uyarlanmış türbin konfigürasyonları ve kapsamlı uzun vadeli servis anlaşmalarıyla, müşterilerimizi güvenilir ve yüksek verimli rüzgar enerjisi projelerini hayata geçirme ve Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerini ileriye taşıma konularında destekleyeceğiz” dedi.

#6
Foto - Alman devi Türkiye'de adeta hazine buldu: Kapılarını biri daha çaldı

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