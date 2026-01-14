  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Saadet Partililer bu haberden utanacak mı? Tekbir getiren çocuklar için yazdıklarına bakın
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Saadet Partililer bu haberden utanacak mı? Tekbir getiren çocuklar için yazdıklarına bakın

Saadet Partililerin ittifak ortağı CHP'nin yayın organı Cumhuriyet, yine İmam Hatip Liselerine yönelik karalayıcı bir haberle gündeme geldi.

#1
Foto - Saadet Partililer bu haberden utanacak mı? Tekbir getiren çocuklar için yazdıklarına bakın

Türkiye’de milletin değerleriyle yıllardır kavgalı olan Cumhuriyet gazetesi, imam hatip liseleri ve İslam’ı hedef alan yayınlarına hız kesmeden devam ediyor.

#2
Foto - Saadet Partililer bu haberden utanacak mı? Tekbir getiren çocuklar için yazdıklarına bakın

Cumhuriyet’in haber ve köşe yazılarında imam hatip liseleri neredeyse her fırsatta olumsuz bir dille gündeme getirilirken, bu okullar üzerinden dindar nesil hedef alınıyor. Milyonlarca öğrencinin eğitim gördüğü, devletin resmi müfredatına bağlı olarak faaliyet gösteren imam hatip liseleri, gazetenin sayfalarında adeta bir “tehdit unsuru” gibi sunuluyor.

#3
Foto - Saadet Partililer bu haberden utanacak mı? Tekbir getiren çocuklar için yazdıklarına bakın

Son olarak Ensar Vakfı’nın İstanbul Kağıthane’de bir devlet okulunda düzenlediği etkinlik Cumhuriyet Gazetesi'ni rahatsız etti. Gazete söz konusu gelişmeyi "Okullarda 'İslamcı militan' mı yetiştiriliyor? Çocuk taciziyle anılan vakıftan devlet okulunda 'etkinlik" başlığıyla duyurdu.

#4
Foto - Saadet Partililer bu haberden utanacak mı? Tekbir getiren çocuklar için yazdıklarına bakın

Şehit Ramazan Meşe İmam Hatip Ortaokulu’ndaki etkinliği hedef alan gazete, "Vakıf küçük yaştaki çocuklara şeriat provası niteliğinde sloganlar attırdı. Sarık ve cüppe giydirilen çocuklar Arapça dualar eşliğinde tekbir getirdi" sözleriyle tepki topladı.

#5
Foto - Saadet Partililer bu haberden utanacak mı? Tekbir getiren çocuklar için yazdıklarına bakın

İmamhatipleri ve İslam'ı her fırsatta hedef alarak bu okullardan çıkan binlerce akademisyen, doktor, mühendis ve devlet adamını görmezden gelen Cumhuriyet'in hangi çevrelere hizmet ettiği sorusu bir kez daha gündeme geldi.

