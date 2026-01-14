Saadet Partililer bu haberden utanacak mı? Tekbir getiren çocuklar için yazdıklarına bakın
Saadet Partililerin ittifak ortağı CHP'nin yayın organı Cumhuriyet, yine İmam Hatip Liselerine yönelik karalayıcı bir haberle gündeme geldi.
Türkiye’de milletin değerleriyle yıllardır kavgalı olan Cumhuriyet gazetesi, imam hatip liseleri ve İslam’ı hedef alan yayınlarına hız kesmeden devam ediyor.
Cumhuriyet’in haber ve köşe yazılarında imam hatip liseleri neredeyse her fırsatta olumsuz bir dille gündeme getirilirken, bu okullar üzerinden dindar nesil hedef alınıyor. Milyonlarca öğrencinin eğitim gördüğü, devletin resmi müfredatına bağlı olarak faaliyet gösteren imam hatip liseleri, gazetenin sayfalarında adeta bir “tehdit unsuru” gibi sunuluyor.
Son olarak Ensar Vakfı’nın İstanbul Kağıthane’de bir devlet okulunda düzenlediği etkinlik Cumhuriyet Gazetesi'ni rahatsız etti. Gazete söz konusu gelişmeyi "Okullarda 'İslamcı militan' mı yetiştiriliyor? Çocuk taciziyle anılan vakıftan devlet okulunda 'etkinlik" başlığıyla duyurdu.
Şehit Ramazan Meşe İmam Hatip Ortaokulu’ndaki etkinliği hedef alan gazete, "Vakıf küçük yaştaki çocuklara şeriat provası niteliğinde sloganlar attırdı. Sarık ve cüppe giydirilen çocuklar Arapça dualar eşliğinde tekbir getirdi" sözleriyle tepki topladı.
İmamhatipleri ve İslam'ı her fırsatta hedef alarak bu okullardan çıkan binlerce akademisyen, doktor, mühendis ve devlet adamını görmezden gelen Cumhuriyet'in hangi çevrelere hizmet ettiği sorusu bir kez daha gündeme geldi.
