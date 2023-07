Alman basını yazdı! "Erdoğan, Vilnius NATO zirvesinin parlak stratejik galibi"

BIDEN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR Öte yandan Başkan Erdoğan'ın görüştüğü isimler arasında yer alan ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda Türkiye ile varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz" ifadelerinin yer aldığı özel bir video paylaştı. Biden, Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği görüşmede de Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etmişti. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KAZAN - KAZAN' VURGUSU Biden'ın teşekkür mesajı üzerine Türkiye olarak her zaman olduğu gibi NATO'nun genişlemesine ve ittifakımızın güçlenmesine samimiyet, sorumluluk bilinci ve ilkeli bir duruş ile destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını hatırlattı, "kazan - kazan" vurgusu yaptı. Başkan Erdoğan, "İttifaka verdiğiniz şahsi destek, iyi dilekleriniz ve iltifatınız için teşekkür ederim Sayın Başkan" sözleriyle Biden'a teşekkür etti. "TÜRKİYE'NİN ROLÜ, AĞIRLIĞI VE ETKİSİ ARTACAK" Zirvenin tamamlanması sonrası Başkan Erdoğan, "Yakın gelecekte yaşanacak her gelişmenin Türkiye'nin rolünü, ağırlığını ve etkinliğini daha da artırdığını hep birlikte göreceğiz" vurgusu yaptı. Erdoğan, "Vilnius Zirvesi, NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında, terörizmle mücadele, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ve ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmuştur. Yapacağımız hamlelerle elde ettiğimiz bu kazanımları, inşallah daha da sağlamlaştıracağız. Ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz" dedi.