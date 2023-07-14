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Alman basını yazdı! "Erdoğan, Vilnius NATO zirvesinin parlak stratejik galibi"

2023-07-14 06:31:19
Alman basını yazdı! "Erdoğan, Vilnius NATO zirvesinin parlak stratejik galibi"

“Türkiye’nin taviz vermeden” yoluna devam ettiğini niteleyen Başkan Erdoğan için, lmanya'nın başkenti Berlin'de yayın yapan Berliner Zeitung isimli gazete, "Erdoğan, Vilnius NATO zirvesinin parlak stratejik galibi" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Alman basını yazdı! "Erdoğan, Vilnius NATO zirvesinin parlak stratejik galibi"

Haberde "Erdoğan gücünün farkında, NATO'nun Ankara'nın işini yapmasına izin vermekten başka seçeneği yok" satırlarına yer verildi. Yunan basınında yer alan bir diğer haberde ise, "Vilnius’ta kupayı Erdoğan aldı, zirvenin en çok konuşulan adamı" denildi.

#2
Foto - Alman basını yazdı! "Erdoğan, Vilnius NATO zirvesinin parlak stratejik galibi"

YOĞUN DİPLOMASİ MESAİSİ Yoğun diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan, başta ABD Başkanı Biden olmak üzere Avrupa liderleri ve ABD temsilcileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü isimler; • AB Konseyi Başkanı Michel • ABD Başkanı Biden • Almanya Başbakanı Scholz • Arnavutluk Başbakanı Rama • Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen • Fransa Cumhurbaşkanı Macron • Hollanda Başbakanı Rutte • İngiltere Başbakanı Sunak • İspanya Başbakanı Sanchez • İsveç Başbakanı Kristersson • İtalya Başbakanı Meloni • Kanada Başbakanı Trudeau • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg • Yunanistan Başbakanı Miçotakis

#3
Foto - Alman basını yazdı! "Erdoğan, Vilnius NATO zirvesinin parlak stratejik galibi"

BIDEN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR Öte yandan Başkan Erdoğan'ın görüştüğü isimler arasında yer alan ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda Türkiye ile varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz" ifadelerinin yer aldığı özel bir video paylaştı. Biden, Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği görüşmede de Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etmişti. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KAZAN - KAZAN' VURGUSU Biden'ın teşekkür mesajı üzerine Türkiye olarak her zaman olduğu gibi NATO'nun genişlemesine ve ittifakımızın güçlenmesine samimiyet, sorumluluk bilinci ve ilkeli bir duruş ile destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını hatırlattı, "kazan - kazan" vurgusu yaptı. Başkan Erdoğan, "İttifaka verdiğiniz şahsi destek, iyi dilekleriniz ve iltifatınız için teşekkür ederim Sayın Başkan" sözleriyle Biden'a teşekkür etti. "TÜRKİYE'NİN ROLÜ, AĞIRLIĞI VE ETKİSİ ARTACAK" Zirvenin tamamlanması sonrası Başkan Erdoğan, "Yakın gelecekte yaşanacak her gelişmenin Türkiye'nin rolünü, ağırlığını ve etkinliğini daha da artırdığını hep birlikte göreceğiz" vurgusu yaptı. Erdoğan, "Vilnius Zirvesi, NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında, terörizmle mücadele, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ve ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmuştur. Yapacağımız hamlelerle elde ettiğimiz bu kazanımları, inşallah daha da sağlamlaştıracağız. Ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz" dedi.

#4
Foto - Alman basını yazdı! "Erdoğan, Vilnius NATO zirvesinin parlak stratejik galibi"

ALMAN BASININDA "RECEP TAYYİP ERDOĞAN NATO ZİRVESİNİN PARLAK STRATEJİK GALİBİ" MANŞETLERİ Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki diplomasi trafiği yabancı basın tarafından da ilgiyle takip edildi. Almanya'nın başkenti Berlin'de yayın yapan Berliner Zeitung isimli gazete, Türkiye'nin NATO toplantısından stratejik galip olarak çıktığını okurlarına aktardı. Haberde Başkan Erdoğan'a yönelik, "Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius NATO zirvesinin parlak stratejik galibi" ifadeleri kullanıldı. ABD, TÜRKİYE'SİZ NATO OLMAYACAĞININ BİLİNCİNDE: "KESKİN BİR FARKINDALIK VAR" ABD'nin Türkiye'siz NATO olmayacağının bilincinde olduğunun altı çizilen haberde, "Washington'da Türkiye'nin coğrafyası, jeopolitik konumu, nüfusu ve askeri gücü nedeniyle NATO için açık bir kopuş yapamayacak kadar önemli olduğuna dair keskin bir farkındalık var" satırlarına yer verildi.

#5
Foto - Alman basını yazdı! "Erdoğan, Vilnius NATO zirvesinin parlak stratejik galibi"

"ERDOĞAN GÜCÜNÜN FARKINDA" Berliner Zeitung'un ilgi haberinde "Erdoğan gücünün farkında, Kremlin'in hiçbir koşulda izin veremeyeceği Moskova ile ilişkileri ciddi şekilde tehlikeye atmadan Rusya'yı kızdırıyor ve sözde Batı değerlerini savunan NATO ülkelerini adeta üzerine çekiyor" denildi. BAŞKAN ERDOĞAN NATO'YA RAĞMEN KENDİ POLİTİKASINI SÜRDÜREBİLECEK KONUMDA Rusya - Ukrayna savaşıyla birlikte Türkiye'nin siyasi ağırlığının arttığının altı çizilen haberde, Başkan Erdoğan'ın NATO'ya rağmen Türkiye'nin kendi dış güvenlik politikasını sürdürebilecek konumda olduğu söylendi. Şu ifadeler kullanıldı; NATO üyeliğine rağmen, Türkiye Cumhurbaşkanı kendi dış ve güvenlik politikasını sürdürebilecek konumdadır ki bu, çoğu Avrupa NATO ülkesinde ancak çok sınırlı bir ölçüde mümkündür. NATO'nun Ankara'nın işini yapmasına izin vermekten başka seçeneği yok.

#6
Foto - Alman basını yazdı! "Erdoğan, Vilnius NATO zirvesinin parlak stratejik galibi"

YUNAN BASINI: "VİLNİUS'TA KUPAYI ERDOĞAN ALDI" NATO Zirvesi'nde, Başkan Erdoğan'ın temasları Yunan basında da yakından takip edildi. TA NEA gazetesi, "Vilnius'ta kupayı Erdoğan aldı" başlığını attı. Başkan Erdoğan için, "NATO Zirvesi'nin kahramanı", "Zirvenin en çok konuşulan adamı" ifadeleri kullanıldı. "Erdoğan hepsini aldı" başlığını atan haber sitesi NEWS247, Türkiye'nin F-16 konusuna başarı sağladığına vurgu yaptı. Haberde, "Türkiye artık, Batı'yı kendi istek ve taleplerine cevap vermeye zorlayan süper bir güç gibi davranıyor" ifadelerine yer verildi.

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