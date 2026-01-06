  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Maduro’nun kalacağı hücre “Yok artık” dedirtti! Detaylar kan dondurdu

Aliyev 'Türkiye' dedi ve teklifini yaptı

İnterneti yavaş olanlar sebebini merak ediyordu! Ev içinde yapılan bu hatalar, meğer sinyali hortum gibi yutuyormuş

Maduro’yu en yakınındaki sattı! ABD “öt” dedi, kara kutu devreye girdi

Çinliler Türkiye'ye denize değil bakın ne için gelecek! Tamı tamına 1 milyon kişi

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! Zirve herkesi şaşırttı

Emekliye çifte zam masada! kulislerde konuşulan rakam şaşırttı

303 milyar petrol rezervi var! Büyük resim Türkiye için iyi hadiseler olmayacağı yönünde

Hüda Par'dan çok konuşulacak 'zina' çıkışı: Buradan açıkça çağrı yapıyoruz

Eski CIA ajanından itiraf gibi sözler! Venezuela Irak'a döner mi?
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Aliyev 'Türkiye' dedi ve teklifini yaptı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aliyev 'Türkiye' dedi ve teklifini yaptı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'yi örnek göstererek Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerine önemli bir teklif yaptı.

#1
Foto - Aliyev 'Türkiye' dedi ve teklifini yaptı

Aliyev, yerel televizyon kanallarına verdiği röportajda, küresel güvenlik ortamı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çerçevesinde askeri işbirliği ve Zengezur Koridoru'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Aliyev 'Türkiye' dedi ve teklifini yaptı

Dünyadaki gelişmelerin ülkeleri askeri kapasitelerini artırmaya zorladığını belirten Aliyev, mevcut küresel düzende artık "kim güçlüyse, haklı olan da odur" ilkesinin ön planda olduğunu, bunun yaşanan gelişmelerle de teyit edildiğini söyledi.

#3
Foto - Aliyev 'Türkiye' dedi ve teklifini yaptı

Aliyev, TDT'nin Gebele'deki Zirve Toplantısı'nda bu yıl Azerbaycan'da üye ülkelerin ortak askeri tatbikat düzenlenmesini teklif ettiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: +

#4
Foto - Aliyev 'Türkiye' dedi ve teklifini yaptı

"Kanaatimce buna ihtiyaç var. Biz üye ülkelerle ikili formatta askeri tatbikatlar yapıyoruz. Elbette en çok Türkiye ile ancak diğer ülkelerle de. Fakat ortak askeri tatbikatların düzenlenmesinin hem büyük bir sembolik anlamı olabilir hem de pratik açıdan buna ihtiyaç var. Görüyorum ki; bugünkü dünyada 'uluslararası hukuk' denilen bir mesele yoktur. Bunu herkesin unutması gerekir. Güç vardır, işbirliği vardır, müttefiklik vardır, karşılıklı destek vardır. Elbette herkes hak yolunda olduğundan emin olmalıdır. Hiçbir ülke, hiçbir lider haksız bir iş yapmamalı, hiçbir ülkenin toprak bütünlüğüne göz dikmemeli, hiçbir ülkeyi işgal etmemelidir."

#5
Foto - Aliyev 'Türkiye' dedi ve teklifini yaptı

Azerbaycan olarak askeri güçlerini artırdıklarını vurgulayan Aliyev, "Türkiye ile karşılıklı askeri yardımı da kapsayan müttefiklik formatında işbirliği yürütüyoruz. Ailemiz olan Türk devletlerinin de bu alanda da işbirliğine başlaması iyi olur. Bunu teklif etmekle ben herhangi bir askeri örgütün kurulmasını önermiyorum. Bazıları bunu böyle yorumluyor. Hayır, bu tamamen asılsızdır. Enerji, ulaştırma, ticaret ve yatırım gibi birçok alanda işbirliği yaparken neden askeri alanda da işbirliği yapmayalım." diye konuştu.

#6
Foto - Aliyev 'Türkiye' dedi ve teklifini yaptı

Aliyev, Azerbaycan'ın batı illerini Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a birleştirecek Zengezur Koridoru'na da değinerek, bu rotanın Azerbaycan topraklarındaki kısmının yakında hazır olacağını bildirdi. Çalışmaları hızlandırabileceklerini ancak Ermenistan topraklarında henüz hiçbir iş yapılmadığı için buna büyük ihtiyaç görmediklerini söyleyen Aliyev, "Ermenistan topraklarında 42 kilometrelik bir yol inşa edilmelidir. Bu proje tamamlandığında yük taşıma kapasitesi 15 milyon ton olacak." dedi. Aliyev, Türkiye'nin Kars ile Nahçıvan arasında demir yolu inşası hususunda karar aldığını hatırlatarak, "Böylece Nahçıvan'dan Kars'a kadar ve fiilen Türkiye'nin demir yolu şebekesine tam bağlantı sağlanacaktır ve bu da çok önemli bir proje olarak değerlendirilmelidir. Nahçıvan'ı Türkiye ile birleştirebilecek bir demir yolu mutlaka olmalıdır ve bütün bu projeler elbette koordinasyon içinde yürütülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

#7
Foto - Aliyev 'Türkiye' dedi ve teklifini yaptı

Zengezur Koridoru'nun yanı sıra Nahçıvan'a İran üzerinden Aras Koridoru ile de ulaşım sağlayacaklarını bildiren Aliyev, ulaşım hatlarının açılmasının Ermenistan'a da fayda getireceğini vurguladı. Aliyev, "Ermenistan, mevcut çıkmaz durumundan çıkabilir ve çıkacaktır. Azerbaycan ile Ermenistan arasında yollar açılacaktır. Türkiye ile Ermenistan arasında yollar açılacaktır. Ermenistan, Nahçıvan üzerinden İran'ın demir yollarına, Azerbaycan üzerinden Rusya'nın demir yollarına erişim elde edecektir. Yani bu, Ermenistan için de faydalıdır. Burada kaybeden olmayacak." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela düellosu: ABD’ye "dünya polisi" tepkisi!
Dünya

BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela düellosu: ABD’ye "dünya polisi" tepkisi!

BM Güvenlik Konseyi, ABD’nin Venezuela operasyonunu görüşmek üzere acil toplandı. Rusya ve Çin, ABD’yi "uluslararası haydutluk" ve "sözde ja..
Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı
Gündem

Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı

Dünya kamuoyunun gözü Amerika ve Maduro üzerindeyken, sömürgeci Fransa boş durmadı. Afrika’da tam bağımsızlık meşalesini yakan İbrahim Traor..
Sakın CHP'nin Gazına Gelmeyin: İngiltere’den Dönen Doktorlar Gerçeği!
Gündem

Sakın CHP'nin Gazına Gelmeyin: İngiltere’den Dönen Doktorlar Gerçeği!

Türkiye’de ana muhalefet partisi CHP ve destekçileri tarafından sıkça dile getirilen "Doktorlar yurt dışına kaçıyor, Türkiye’de kimse kalmad..
Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!
Dünya

Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve Çin Devlet Başkanı Şi'yi cesaretlendirebileceğini söyleyen İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Kom..
Venezuela'da sıcak saatler: Ateş açıldı
Gündem

Venezuela'da sıcak saatler: Ateş açıldı

Venezuela'da, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores çevresinde silah sesleri ve patlamalar duyuldu. Bazı binalar acil olarak tahliye edildi...
Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine
Gündem

Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine

CHP’nin "emanetçi" genel başkanı Özgür Özel, dış politikadaki acemiliği ve öngörüsüzlüğüyle alay konusu olmaya devam ediyor. Kendi mahallesi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23