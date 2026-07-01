Ali Mahir Başarır’dan mizah dansözlüğü: Alevilere olunca öyle Kur’an-ı Kerim’e olunca böyle
Müslümanların mukaddes kitabı Kur’an-ı Kerim’e ve Yüce Allah’ın kelamına yönelik hadsiz ifadeleri nedeniyle hakkında adli soruşturma başlatılan sözde komedyen Deniz Göktaş, CHP engeline sığındı. Genel Başkan Özgür Özel’in ardından sahneye çıkan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da İslam'a yönelik çirkin kelamları ‘mizah çabası’ ve ‘ifade özgürlüğü’ kılıfıyla aklamaya yeltendi. . Ancak Başarır'ın geçmişte, benzer bir stand-up gösterisinde Alevi vatandaşlarımıza yönelik haddini aşan ifadeler kullanan Pınar Fidan isimli komedyene karşı "Bunun adı mizah olamaz, ahlaksızlık" diyerek adeta aslan kesildiği ortaya çıktı. Konu İslamiyet ve Kur’an olunca nefret söylemini kahkahalarla savunan, konu kendi hassasiyetleri olunca ahlak bekçiliğine soyunan Başarır’ın bu mezhepsel ve siyasi ikiyüzlülüğü, "Bu kadarına da pes" dedirtti.