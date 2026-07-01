Ali Mahir Başarır’dan mizah dansözlüğü: Alevilere olunca öyle Kur’an-ı Kerim’e olunca böyle

DİNİ DEĞERLERİ DİLİNE DOLADI Müslümanların kutsalı olan Kur'an-ı Kerim için yazılmış bir kitap imasında bulunan Göktaş, şu çirkin söylemlerde bulundu; "İlk 3 kitap iyiydi, 4’üncünün çevirisi zayıftı. Hatta 4’üncü kitap favorim birçoğumuz gibi. İmamoğlu okuduysa o da sevmiştir umarım. 4 kitap arasında açık ara en iyisi o bence. Bir kere çok iddialı bir çıkış 600’lü yıllarda bu son kitap demek. Daha yeni yeni kitaplar çıkıyor zaten yahu. Ben 1200 yılında bir tane daha çıkar diye düşünürdüm. Yazarı için de çok zor. Aklına yeni bir fikir gelse ‘son kitap dedik ya, domuz da yemeyiversinler." CHP savunmaya geçti! Göktaş’ın büyük tepki çeken ifadeleri sonrası hakkında soruşturma başlatıldı. Adli sürecin nasıl ilerleyeceği kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, CHP cephesinden gelen açıklamalar ise şaşırtmadıç! CHP Grup Toplantısı’nda konuşan Özgür Özel’in ardından Ali Mahir Başarır da, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda olayı “mizah çabası” olarak göstermeye çalıştı. Başarır, paylaşımında Göktaş’ın sözlerini savunarak bunun ifade özgürlüğü kapsamında ele alınması gerektiğini savundu.