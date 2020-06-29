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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 29 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-06-29 14:03:24
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 29 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 29 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü'nün 29 Haziran 2015 tarihli "Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, "Böyük böyük general, genelkurmay başkanlığı yapmış İlker Başbuğ, bakın ne demiş? "Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız." Bunu Başbuğ söylemiş, Sözcü de araya sıkıştırmış: "İktidar, koltuğu bırakmamak için Mehmetçiğin kanı üzerinden savaş planı yapıyor. Yandaş medyası da bunu gazlıyor." Suriye'ye girdik mi, girdik.. Bugün orada mıyız? Oradayız. Bugün orada söz sahibi miyiz? Söz sahibiyiz. Bugün sınırlarımızı, Suriye'deki askerlerimiz sayesinde daha iyi koruyor muyuz, koruyoruz. İktidar bunu yaparken, koltuğunu korumak için mi hareket etmiş? Hayır.. Sınırımızı korumak için, askerimizin anını tehlikeye atmamak için Suriye'ye girmişiz ve bataklık denilen o bölgede, güveni tesis etmişiz. Türkiye içindeki o tarih itibari ile 2 milyon Suriyeli'nin iç savaş çıkartabileceği tehdidini yapan İlker Başbuğ, bu öngörüsüzlüğü ile bugün başbaşa kalmış mı? Kalmış. Saygı Öztürk, bu röportajdaki sözleri, bugün çıkıp savunabilir mi? Savunamaz. Haydi bakalım, Saygı Öztürk'ü de, İlker Başbuğ'u da.. Haydi beyler, ikileyin.. Ortalıktan toz olun.. Ne dediyseniz, hepsinin tersi çıkmış çünkü.." dedi.

#1
Foto - Sözcü 29 Haziran 2013.

Sözcü 29 Haziran 2013."Koskoca devleti ne hale düşürdüler"Süreç içinde, ulusalcıların ve onlarla birlikte hareket eden solcuların çizdikleri zikzaklar insanın başını döndürüyor. Güneydoğu'da PKK saldırılarına karşı sağlam karakollar yapılırken solcular bir yandan "karakol değil, hizmet istiyoruz" söylemi ile karşımıza çıkıyordu. Diğer taraftan da ulusalcılar, o karakolları 80 yıldır sağlamlaştırmayan eski iktidarlara tek laf etmedikleri halde, şimdi yapmak isteyen AK Parti'ye "Niye yavaş hareket ediyorsun" diye itiraz ediyorlardı. O karakollar yapıldı, bitirildi. O PKK, şimdi kaçacak delik arıyor.. Sözcü'ye de, bu manşetleri atmanın utancı kaldı. Sözcü'nün ikinci haberinde ise, bir terörist ile bu ülkenin Başbakanı maç yaptırılmış. Hatta Apo'nun ağzından, Başbakanı sıkıştıracak laflar verilerek, adeta PKK'nın sözcülüğü yapılmış. Bu gazetenin 2015 ve 2018, 2019 yıllarında PKK'nın uzantısı HDP'ye oy verilmesi çağrısında bulunduğunu da hatırlatalım.

#2
Foto - Zaman, 29 Haziran 2014.

Zaman, 29 Haziran 2014."LYS'de bütün dereceleri dershaneli öğrenciler topladı"Bu ülkenin yakın tarihte, bir dershane sorunu vardı, değil mi? Ailelerin en az 3 milyar lirası, çocuklarını üniversite imtihanına hazırlattırmak için, dershanelere aktarılıyordu. Dershaneleri kimsenin kapatamayacağı iddia ediliyordu. FETÖ'nün Zaman gazetesi, üniversite imtihanlarında, dershaneye giden öğrencilerin başarılı olduğunu yazarak, bu ülkenin milyarlarını hortumluyordu. Şimdi o paranın büyük kısmı, artık ailelerin cebinde kalıyor.. Daha önemlisi, FETÖ'nün bu ülkenin çocuklarını dershaneler vasıtası ile zehirlediği, kendisine kul-köle yaptığı da bugün daha iyi anlaşılıyor..

#3
Foto - Cumhuriyet, 29 Haziran 2014.

Cumhuriyet, 29 Haziran 2014."Generallere ikinci kumpas"Onlarca yıldır FETÖ ile mücadele ettiğini iddia eden Cumhuriyet gazetesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce TSK'daki FETÖ'cü generaller ile ilgili deşifre çalışmalarına bakın nasıl karşı çıkmış? "Asker 'ordu içinde paralel paşalar' iddialarını 'maksatlı' buldu" üst başlığı ile "Generallere ikinci kumpas" başlığını atmış.. "Balyoz kumpastı. Ergenekon kumpastı. Paralel subaylar da kumpas" diyordu.. 15 Temmuz'da gördük, o paralel subayları.. Şimdi Cumhuriyet bu sayfasını kapısına assın. Yazarları, muhabirleri her gün, bu manşete bakıp, FETÖ'ye nasıl sahip çıktıklarını hatırlasınlar.. "YAŞ öncesi hükümetin istemediği generallere 2. kumpas kuruluyor" ifadelerinin olduğu manşetlerine birazcık utanmaları varsa, tükürsünler..

#4
Foto - Bugün, 29 Haziran 2014.

Bugün, 29 Haziran 2014."Duayenden kritik uyarılar"Şimdi İngiltere'de kaçak yaşayan FETÖ'cü hain Akın İpek'in gazetesi Bugün, manşetinden Prof. Ergun Özbudun'a "17 Aralık darbe değil" sözlerini ettirmiş.. Duayen bu.. Yeni dönemde, Başkanlık sistemi ile, TBMM'nin bile feshedileceği uyarısı da yapmış.. İki yıldır başkanlık sistemindeyiz. TBMM'nin feshini konuşan var mı? Bugün "17 Aralık darbe değildi" diyen var mı? Bu duayenin "AYM'nin Balyoz kararı, davanın esasına ilişkin değil" sözüne itibar eden var mı? Balyozcular serbest kaldı.. Türkiye bambaşka bir sürece girdi, paralel devlet kurmak isteyenler, tasfiye edildi.. Duayen hukukçu olduğu ileri sürülen Ergun Özbudun ise, şimdi Ahmet Davutoğlu ile, Şehir Üniversitesi'nde "hukuk" dersleri veriyor! Aslında "hukuk" değil, "guguk dersleri" demek daha doğru olsa gerek.

#5
Foto - Sözcü, 29 Haziran 2014.

Sözcü, 29 Haziran 2014."Hainlere ders olsun"2015, 2018 seçimlerinde PKK'nın uzantısı HDP'nin barajı geçmesi için yırtınan Sözcü gazetesi, 2014 yılında bakın ne manşetler atmış. Diyarbakır'da bir kışla önünde bayrağı indirmek isteyen PKK'lıya engel olunmamasının faturasını AK Parti hükümetine kesen Sözcü, 20 gün sonra, aynı Türkiye'de, benzer bir girişimde bulunan bir başka PKK'lıyı bayrağı indirmek isterken vuran polisi göklere çıkartıyordu.. Sanki AK Parti bayrak indirenlere dokunmayın demiş de, polis ona rağmen bayrak indireni engellemiş gibi algı oluşturuyor.. Doğrusu ne? Diyarbakır'da da, İstanbul'da da, bayrak indiren engellenmeli idi. Diyarbakır'daki FETÖ'cüler engellemediler. İktidara saldırmak için zemin oluşturdular.. İstanbul'daki polis görevini yaptı.. Diyarbakır'daki asker YAŞ'ta cezalandırıldı. Emekli edildi. İstanbul'daki polis, ödüllendirildi.. Ama Sözcü bu. Patronu FETÖ'nün evinde kalır. FETÖ'cü subayın seyrettiği bayrak indirme operasyonunu, AK Parti'ye fatura eder. Tekrarında bayrak indirmeyi engelleyen polisin ise, sanki AK Parti iktidarına rağmen bu engellemeyi yapmış gibi, hava estirir.. Yalanlarınız batsın. Provokasyonlarınız batsın.. Bugünlerde gündemde olan Saygı Öztürk de, o gün bakın hangi yalanları kaleme almış: "Apo bugün artık isteklerini bir bir yaptırıyor. Teröristlerini İmralı'dan yönetiyor." Doğru muydu bu sözler? Tabii ki değildi. O teröristlere bugün dünyayı dar eden AK Parti iktidarını görüyor ve yaşıyoruz. Onun için de, bu sözleri sarfedenlere "Sizi gidi yalancılar sizi. Sizi gidi provokatörler sizi" diyoruz..

#6
Foto - Taraf, 29 Haziran 2015.

Taraf, 29 Haziran 2015."Yakıyor, siliyor, boşanıyorlar"Ahmet Davutoğlu başkanlığında girdiği seçimde, tarihinde ilk defa hükümet kuracak çoğunluğu elde edemeyen AK Parti'nin bürokratlarının yolsuzluklarını gizlemek için "yaktıkları, sildikleri, boşandıkları" yalanını uyduruyor, iftira atıyordu. O günden bu yana, 5 yıl geçti. Yakılan, silinen ne gördünüz? Hatta 2019'da İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerini de CHP kazandı. Hani nerede, bir tane yakılan, silinen evrak? Nerede, kaçırdığı malvarlıkları ortaya çıkmasın diye boşanan (Sanki boşanınca, kaçırılan malvarlığı gizlenmiş olacak, bu kadar şaşkın bunlar) bir tane bürokrat.. FETÖ'cü Taraf'ın lezbiyenlere destek çıkıp, Madımak'ın "IŞİD'e yol verenlerce yakıldığı" iftirası da, aynı günkü nüshada yer almış. CIA'nin adamları, Başbağlar'ın katillerini soracak değil ya.. Kendi adamlarının yaktığı Madımak'ı sorup, Başbağlar'ın üstünü örtüyorlar. Aslında ikisini de, kendileri yaptılar.. AK Parti'yi suçlayarak, cinayetlerinin üstünü örtmeye çalışıyorlar.

#7
Foto - Sözcü, 29 Haziran 2015.

Sözcü, 29 Haziran 2015."Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız"Böyük böyük general, genelkurmay başkanlığı yapmış İlker Başbuğ, bakın ne demiş? "Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız." Bunu Başbuğ söylemiş, Sözcü de araya sıkıştırmış: "İktidar, koltuğu bırakmamak için Mehmetçiğin kanı üzerinden savaş planı yapıyor. Yandaş medyası da bunu gazlıyor." Suriye'ye girdik mi, girdik.. Bugün orada mıyız? Oradayız. Bugün orada söz sahibi miyiz? Söz sahibiyiz. Bugün sınırlarımızı, Suriye'deki askerlerimiz sayesinde daha iyi koruyor muyuz, koruyoruz. İktidar bunu yaparken, koltuğunu korumak için mi hareket etmiş? Hayır.. Sınırımızı korumak için, askerimizin anını tehlikeye atmamak için Suriye'ye girmişiz ve bataklık denilen o bölgede, güveni tesis etmişiz. Türkiye içindeki o tarih itibari ile 2 milyon Suriyeli'nin iç savaş çıkartabileceği tehdidini yapan İlker Başbuğ, bu öngörüsüzlüğü ile bugün başbaşa kalmış mı? Kalmış. Saygı Öztürk, bu röportajdaki sözleri, bugün çıkıp savunabilir mi? Savunamaz. Haydi bakalım, Saygı Öztürk'ü de, İlker Başbuğ'u da.. Haydi beyler, ikileyin.. Ortalıktan toz olun.. Ne dediyseniz, hepsinin tersi çıkmış çünkü..

#8
Foto - Cumhuriyet, 29 Haziran 2016.

Cumhuriyet, 29 Haziran 2016."Ölüm terminali"Emperyal güçler, emniyet ve askeriyeye sızdırdıkları hainlerin seyretmesi sayesinde İstanbul’da cinayetler işleyince, "Ölüm terminali başlığını atan Cumhuriyet gazetesi, Fransa'da Charlie Hebdo olayı yaşandığında ne yazmıştı? "Hepimiz Charlie Hebdo'yuz". Fransa'da teröre karşı birlik olma teklifi yapan Cumhuriyet, benzer saldırı İstanbul'da olunca, Türkiye'ye turist gelmesin diye, "Ölüm terminali" başlığı atıyor.. Hainlik değil de, nedir bu? Bir ayrıntı daha vereyim, yukardaki manşet, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 17 gün önceki saldırının haberi.. Darbeye girişenler bastırılınca bugün itibari ile artık bu saldırılar (Allah korusun) tekrarlanabiliyor mu? Hayır.. Demek ki sorun, devlete sızan hainler imiş. Onlar temizlenince, saldırılar da asgariye inmiş.. Aynı gazetedeki "Güvenlik zaafına isyan" başlığı da dikkat çekiyor.. KHK ile o zaafa imza atanlar ihraç edildiğinde, önce bu Cumhuriyet "Muhalifler atılıyor" demişti.. Bugün o zaaflar yaşanmadığına göre, demek ki sorun iktidarda değil, o KHK ile atılan hainlerde imiş..

#9
Foto - Sözcü, 29 Haziran 2016.

Sözcü, 29 Haziran 2016."Amerika uyarmıştı"15 temmuz hain darbe girişiminden 17 gün önce, İstanbul Havalimanındaki silahlı saldırıda 36 insan can vermişti. Sözcü gazetesi, "Amerika uyarmıştı" diyerek, o saldırıyı sanki ABD'nin derin mahfilleri hazırlamamış da, onlar bizi uyarmışlar gibi göstermeye çalışmıştı. "Cenazeye ilk katil gelir" derler.. Burada cinayetten bile önce gelmişler.. Sözümona uyarmışlar.. Uyarmışlar mı, yoksa tehdit mi etmişler, orası ayrı mesele. Hatta, uyarı adı altında, "Bakın biz her şeyi biliyoruz. Bizimle iyi geçinin. Suriye'de bizi dinleyin. PYD'ye harekat düzenlemeyin" mi demişler, hepsini derinlemesine tartışalım. Tartışalım ki, bu ahlaksızlar bir daha böyle cinayetlere teşebbüs edemesin.

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