2020-06-29 14:03:24 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 29 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 29 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü'nün 29 Haziran 2015 tarihli "Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, "Böyük böyük general, genelkurmay başkanlığı yapmış İlker Başbuğ, bakın ne demiş? "Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız." Bunu Başbuğ söylemiş, Sözcü de araya sıkıştırmış: "İktidar, koltuğu bırakmamak için Mehmetçiğin kanı üzerinden savaş planı yapıyor. Yandaş medyası da bunu gazlıyor." Suriye'ye girdik mi, girdik.. Bugün orada mıyız? Oradayız. Bugün orada söz sahibi miyiz? Söz sahibiyiz. Bugün sınırlarımızı, Suriye'deki askerlerimiz sayesinde daha iyi koruyor muyuz, koruyoruz. İktidar bunu yaparken, koltuğunu korumak için mi hareket etmiş? Hayır.. Sınırımızı korumak için, askerimizin anını tehlikeye atmamak için Suriye'ye girmişiz ve bataklık denilen o bölgede, güveni tesis etmişiz. Türkiye içindeki o tarih itibari ile 2 milyon Suriyeli'nin iç savaş çıkartabileceği tehdidini yapan İlker Başbuğ, bu öngörüsüzlüğü ile bugün başbaşa kalmış mı? Kalmış. Saygı Öztürk, bu röportajdaki sözleri, bugün çıkıp savunabilir mi? Savunamaz. Haydi bakalım, Saygı Öztürk'ü de, İlker Başbuğ'u da.. Haydi beyler, ikileyin.. Ortalıktan toz olun.. Ne dediyseniz, hepsinin tersi çıkmış çünkü.." dedi.