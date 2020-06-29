Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 29 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Sözcü, 29 Haziran 2014."Hainlere ders olsun"2015, 2018 seçimlerinde PKK'nın uzantısı HDP'nin barajı geçmesi için yırtınan Sözcü gazetesi, 2014 yılında bakın ne manşetler atmış. Diyarbakır'da bir kışla önünde bayrağı indirmek isteyen PKK'lıya engel olunmamasının faturasını AK Parti hükümetine kesen Sözcü, 20 gün sonra, aynı Türkiye'de, benzer bir girişimde bulunan bir başka PKK'lıyı bayrağı indirmek isterken vuran polisi göklere çıkartıyordu.. Sanki AK Parti bayrak indirenlere dokunmayın demiş de, polis ona rağmen bayrak indireni engellemiş gibi algı oluşturuyor.. Doğrusu ne? Diyarbakır'da da, İstanbul'da da, bayrak indiren engellenmeli idi. Diyarbakır'daki FETÖ'cüler engellemediler. İktidara saldırmak için zemin oluşturdular.. İstanbul'daki polis görevini yaptı.. Diyarbakır'daki asker YAŞ'ta cezalandırıldı. Emekli edildi. İstanbul'daki polis, ödüllendirildi.. Ama Sözcü bu. Patronu FETÖ'nün evinde kalır. FETÖ'cü subayın seyrettiği bayrak indirme operasyonunu, AK Parti'ye fatura eder. Tekrarında bayrak indirmeyi engelleyen polisin ise, sanki AK Parti iktidarına rağmen bu engellemeyi yapmış gibi, hava estirir.. Yalanlarınız batsın. Provokasyonlarınız batsın.. Bugünlerde gündemde olan Saygı Öztürk de, o gün bakın hangi yalanları kaleme almış: "Apo bugün artık isteklerini bir bir yaptırıyor. Teröristlerini İmralı'dan yönetiyor." Doğru muydu bu sözler? Tabii ki değildi. O teröristlere bugün dünyayı dar eden AK Parti iktidarını görüyor ve yaşıyoruz. Onun için de, bu sözleri sarfedenlere "Sizi gidi yalancılar sizi. Sizi gidi provokatörler sizi" diyoruz..