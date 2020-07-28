Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 28 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Zaman, 28 Temmuz 2014. “KCK’ya ‘haram ay’ diye operasyon yapmayanlar, polisi Kadir Gecesi aldı.” Başlıktaki söz, Erdoğan'ın samimiyetini ispatlamaz mı? Hem Kürt vatandaşlarımıza gereksiz yere baskı ortamı oluşmaması için nasıl çaba gösterdiğini, hem de gerektiğinde FETÖ gibi ihanet içinde olanlara nasıl demir yumruk olduğunu göstermez mi? Erdoğan, bu yayından 3 yıl önce, Ramazan’da KCK’ya yapılacak operasyonu “Haram ay, operasyon yapılmaz” diye engellemiş… Girin Google’a, “operasyon” yazın, tarih olarak da “üç yıl önceki Ramazan” dediği 1 Ağustos 2011 ile 29 Ağustos 2011 aralığını seçin, bakın bakalım teröristlere ne operasyonlar yapılmış… Terörist ise, operasyon da yapılır, baskın da. Ama işi sulandırmak isterseniz, Erdoğan karşınıza dikilir.. Erdoğan’ın bu tavrı bile, onun ne kadar samimi, dürüst ve halkına dost bir lider olduğunu gösteriyor ama.. FETÖ’cüler her konuyu, kendi lehlerine istismar etmeye çalışıyorlar. Bu başlıkta ve devam eden tarihlerde İdris Naim Şahin’e sallayıp duran FETÖ’cülerin, 17-25 Aralık’tan sonra birden sesini kesmesi, Şahin’in de bunların yanına yanaşması hiç hayra alamet değildi, hâlâ da anlaşılabilmiş değil… “FETÖ’cü” desen değil, “Değil” demeye dil varmıyor, acaba başka bir “film” mi çevrildi de, bizim haberimiz mi olmadı?