2020-07-28 09:35:23 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 28 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 28 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Sözcü’nün 28 Temmuz 2013 tarihinde yayınladığı, “Altındaki komutanları tutuklanmış şerefsiz bir Donanma Komutanı olmaktansa istifa ettim” başlıklı haberi hatırlatarak, “Kimse de sormadı bu amirale, “Bir buçuk yıl niye o görevde kaldın, üçüncü ayında istifa etmedin” diye… Eh, sormak için gazeteci olmak lazım, Saygı Öztürk gibi çanakçı olunca sorulamıyor bunlar… Hadi hepsini geçtik, tek bir ifadesi bile aslında amiral Nusret Güner'in kendisini nerede gördüğünü ayan beyan ortaya koyuyor: “Donanma Komutanı istifa etti, kimsenin umrunda değil. Kahroluyorum…” Ya… İstiyor ki yıkılalım, karalar bağlayalım… Oysa açıklaması gerekirdi, ‘FETÖ, kendisine ne ile şantaj yaptı?'” ifadelerini kullandı.