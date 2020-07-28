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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 28 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-07-28 09:35:23
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 28 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 28 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Sözcü’nün 28 Temmuz 2013 tarihinde yayınladığı, “Altındaki komutanları tutuklanmış şerefsiz bir Donanma Komutanı olmaktansa istifa ettim” başlıklı haberi hatırlatarak, “Kimse de sormadı bu amirale, “Bir buçuk yıl niye o görevde kaldın, üçüncü ayında istifa etmedin” diye… Eh, sormak için gazeteci olmak lazım, Saygı Öztürk gibi çanakçı olunca sorulamıyor bunlar… Hadi hepsini geçtik, tek bir ifadesi bile aslında amiral Nusret Güner'in kendisini nerede gördüğünü ayan beyan ortaya koyuyor: “Donanma Komutanı istifa etti, kimsenin umrunda değil. Kahroluyorum…” Ya… İstiyor ki yıkılalım, karalar bağlayalım… Oysa açıklaması gerekirdi, ‘FETÖ, kendisine ne ile şantaj yaptı?'” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Zaman, 28 Temmuz 2012. “Komisyon, 33 idam kararı veren hakimi dinleyecek.” Akit’e yaptığı açıklamada “Yargıtay’ın ‘Daha fazla ceza verin’ baskısına direnemedik” diyen Mustafa Orhan Karadeniz, Sivas olaylarının aydınlanmasını sağlayacak, mahkemeye yapılan baskıları ifşa edecek en önemli isimlerden biriydi ama, bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti… Keşke zamanında ne biliyorsa hepsini, isim isim anlatsaydı da, bunca mazlumun vebalini götürmeseydi yanında…

Zaman, 28 Temmuz 2012. “Komisyon, 33 idam kararı veren hakimi dinleyecek.” Akit’e yaptığı açıklamada “Yargıtay’ın ‘Daha fazla ceza verin’ baskısına direnemedik” diyen Mustafa Orhan Karadeniz, Sivas olaylarının aydınlanmasını sağlayacak, mahkemeye yapılan baskıları ifşa edecek en önemli isimlerden biriydi ama, bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti… Keşke zamanında ne biliyorsa hepsini, isim isim anlatsaydı da, bunca mazlumun vebalini götürmeseydi yanında…

#2
Foto - Taraf, 28 Temmuz 2012. “Size özür borçlular.” Dünyanın hiçbir yerinde, teröristlerin karakollara baskın yapacağı zaman kullandığı güzergahtan kaçakçılık amacıyla geçerken terörist zannedilerek öldürülen kişilere, sanki hiçbir kusurları yokmuş, sivil olarak köy yolunu kullanırken öldürülmüşler gibi bu kadar sahip çıkılmaz, devlet katil ilan edilmez… Ama CHP bu, Uludere’de kaçakçının, Lice’de uyuşturucu imalatçılarının, hatta Sur’da hendek kazan PKK’lıların bile yanında durur…

Taraf, 28 Temmuz 2012. “Size özür borçlular.” Dünyanın hiçbir yerinde, teröristlerin karakollara baskın yapacağı zaman kullandığı güzergahtan kaçakçılık amacıyla geçerken terörist zannedilerek öldürülen kişilere, sanki hiçbir kusurları yokmuş, sivil olarak köy yolunu kullanırken öldürülmüşler gibi bu kadar sahip çıkılmaz, devlet katil ilan edilmez… Ama CHP bu, Uludere’de kaçakçının, Lice’de uyuşturucu imalatçılarının, hatta Sur’da hendek kazan PKK’lıların bile yanında durur…

#3
Foto - Sözcü, 28 Temmuz 2013. “Altındaki komutanları tutuklanmış şerefsiz bir Donanma Komutanı olmaktansa istifa ettim.” Kimse de sormadı bu amirale, “Bir buçuk yıl niye o görevde kaldın, üçüncü ayında istifa etmedin” diye… Eh, sormak için gazeteci olmak lazım, Saygı Öztürk gibi çanakçı olunca sorulamıyor bunlar… Hadi hepsini geçtik, tek bir ifadesi bile aslında amiral Nusret Güner'in kendisini nerede gördüğünü ayan beyan ortaya koyuyor: “Donanma Komutanı istifa etti, kimsenin umrunda değil. Kahroluyorum…” Ya… İstiyor ki yıkılalım, karalar bağlayalım… Oysa açıklaması gerekirdi, ‘FETÖ, kendisine ne ile şantaj yaptı?”

Sözcü, 28 Temmuz 2013. “Altındaki komutanları tutuklanmış şerefsiz bir Donanma Komutanı olmaktansa istifa ettim.” Kimse de sormadı bu amirale, “Bir buçuk yıl niye o görevde kaldın, üçüncü ayında istifa etmedin” diye… Eh, sormak için gazeteci olmak lazım, Saygı Öztürk gibi çanakçı olunca sorulamıyor bunlar… Hadi hepsini geçtik, tek bir ifadesi bile aslında amiral Nusret Güner'in kendisini nerede gördüğünü ayan beyan ortaya koyuyor: “Donanma Komutanı istifa etti, kimsenin umrunda değil. Kahroluyorum…” Ya… İstiyor ki yıkılalım, karalar bağlayalım… Oysa açıklaması gerekirdi, ‘FETÖ, kendisine ne ile şantaj yaptı?”

#4
Foto - Zaman, 28 Temmuz 2014. “KCK’ya ‘haram ay’ diye operasyon yapmayanlar, polisi Kadir Gecesi aldı.” Başlıktaki söz, Erdoğan'ın samimiyetini ispatlamaz mı? Hem Kürt vatandaşlarımıza gereksiz yere baskı ortamı oluşmaması için nasıl çaba gösterdiğini, hem de gerektiğinde FETÖ gibi ihanet içinde olanlara nasıl demir yumruk olduğunu göstermez mi? Erdoğan, bu yayından 3 yıl önce, Ramazan’da KCK’ya yapılacak operasyonu “Haram ay, operasyon yapılmaz” diye engellemiş… Girin Google’a, “operasyon” yazın, tarih olarak da “üç yıl önceki Ramazan” dediği 1 Ağustos 2011 ile 29 Ağustos 2011 aralığını seçin, bakın bakalım teröristlere ne operasyonlar yapılmış… Terörist ise, operasyon da yapılır, baskın da. Ama işi sulandırmak isterseniz, Erdoğan karşınıza dikilir.. Erdoğan’ın bu tavrı bile, onun ne kadar samimi, dürüst ve halkına dost bir lider olduğunu gösteriyor ama.. FETÖ’cüler her konuyu, kendi lehlerine istismar etmeye çalışıyorlar. Bu başlıkta ve devam eden tarihlerde İdris Naim Şahin’e sallayıp duran FETÖ’cülerin, 17-25 Aralık’tan sonra birden sesini kesmesi, Şahin’in de bunların yanına yanaşması hiç hayra alamet değildi, hâlâ da anlaşılabilmiş değil… “FETÖ’cü” desen değil, “Değil” demeye dil varmıyor, acaba başka bir “film” mi çevrildi de, bizim haberimiz mi olmadı?

Zaman, 28 Temmuz 2014. “KCK’ya ‘haram ay’ diye operasyon yapmayanlar, polisi Kadir Gecesi aldı.” Başlıktaki söz, Erdoğan'ın samimiyetini ispatlamaz mı? Hem Kürt vatandaşlarımıza gereksiz yere baskı ortamı oluşmaması için nasıl çaba gösterdiğini, hem de gerektiğinde FETÖ gibi ihanet içinde olanlara nasıl demir yumruk olduğunu göstermez mi? Erdoğan, bu yayından 3 yıl önce, Ramazan’da KCK’ya yapılacak operasyonu “Haram ay, operasyon yapılmaz” diye engellemiş… Girin Google’a, “operasyon” yazın, tarih olarak da “üç yıl önceki Ramazan” dediği 1 Ağustos 2011 ile 29 Ağustos 2011 aralığını seçin, bakın bakalım teröristlere ne operasyonlar yapılmış… Terörist ise, operasyon da yapılır, baskın da. Ama işi sulandırmak isterseniz, Erdoğan karşınıza dikilir.. Erdoğan’ın bu tavrı bile, onun ne kadar samimi, dürüst ve halkına dost bir lider olduğunu gösteriyor ama.. FETÖ’cüler her konuyu, kendi lehlerine istismar etmeye çalışıyorlar. Bu başlıkta ve devam eden tarihlerde İdris Naim Şahin’e sallayıp duran FETÖ’cülerin, 17-25 Aralık’tan sonra birden sesini kesmesi, Şahin’in de bunların yanına yanaşması hiç hayra alamet değildi, hâlâ da anlaşılabilmiş değil… “FETÖ’cü” desen değil, “Değil” demeye dil varmıyor, acaba başka bir “film” mi çevrildi de, bizim haberimiz mi olmadı?

#5
Foto - Cumhuriyet, 28 Temmuz 2014. “Erkin’ler hâlâ içeride.” “Bu haberlerle Cumhuriyet gazetesini DHKP-C bültenine çeviren Utku Çakırözer, “şimdinin CHP milletvekili” diyelim.. Bilmiyoruz, başka söze gerek kalmaz herhalde… DHKPC’lileri allayıp pullayanlar, CHP’den milletvekilliği ile ödüllendiriliyor. “Yandaşlık sahaya indi” fotoğraf altı haberi ile de Cumhuriyet gazetesi, Başakşehir aleyhine propagandaya taa 2014'de başlamış. Ama Cumhuriyet'e rağmen, Başakşehir üç büyükler de dahil olmak üzere, tüm takımları yene yene bu sene nihayet şampiyon oldu.. FB'liler, GS'liler ve BJK'lılar CHP'lilik yaptıklarında,

Cumhuriyet, 28 Temmuz 2014. “Erkin’ler hâlâ içeride.” “Bu haberlerle Cumhuriyet gazetesini DHKP-C bültenine çeviren Utku Çakırözer, “şimdinin CHP milletvekili” diyelim.. Bilmiyoruz, başka söze gerek kalmaz herhalde… DHKPC’lileri allayıp pullayanlar, CHP’den milletvekilliği ile ödüllendiriliyor. “Yandaşlık sahaya indi” fotoğraf altı haberi ile de Cumhuriyet gazetesi, Başakşehir aleyhine propagandaya taa 2014'de başlamış. Ama Cumhuriyet'e rağmen, Başakşehir üç büyükler de dahil olmak üzere, tüm takımları yene yene bu sene nihayet şampiyon oldu.. FB'liler, GS'liler ve BJK'lılar CHP'lilik yaptıklarında, "yandaşlık" sözkonusu değil.. Ama bu ülkenin çocukları yeni bir klüp kurduklarında, hemen yolunu kesiyorlar: "Yandaşlık sahaya indi". İndi ve devirdi, kemalist iddiadaki Cumhuriyetçiler, anlayın artık.

#6
Foto - Taraf, 28 Temmuz 2014. “Hem dinletti hem tutukladı.” FETÖ’cü Taraf gazetesinin tilkiliğine bakar mısınız.. Polis onlardan. Savcı onlardan. Hakim onlardan. Tek tük örgütten olmayan bir hakime denk gelen, dinleme kararı var ise, onu da böyle haberleştirmişler. O hakimin önüne evrakı getiren savcıya, polise güvenip dinleme kararı vermesi suç değil ama, FETÖ’cü savcı ve emniyet müdürlerinin, hatta hakimlerin dinlemek istedikleri alakasız isimlerin telefon numarasını “Terör örgütü üyesinin numarası” diye dosyaya yazıp dinleme kararı çıkarttırması suç… Onu bile çarpıttılar, kendi okurlarını bu kadar salak yerine koydular…

Taraf, 28 Temmuz 2014. “Hem dinletti hem tutukladı.” FETÖ’cü Taraf gazetesinin tilkiliğine bakar mısınız.. Polis onlardan. Savcı onlardan. Hakim onlardan. Tek tük örgütten olmayan bir hakime denk gelen, dinleme kararı var ise, onu da böyle haberleştirmişler. O hakimin önüne evrakı getiren savcıya, polise güvenip dinleme kararı vermesi suç değil ama, FETÖ’cü savcı ve emniyet müdürlerinin, hatta hakimlerin dinlemek istedikleri alakasız isimlerin telefon numarasını “Terör örgütü üyesinin numarası” diye dosyaya yazıp dinleme kararı çıkarttırması suç… Onu bile çarpıttılar, kendi okurlarını bu kadar salak yerine koydular…

#7
Foto - Taraf, 28 Temmuz 2015. “Korkunç iddiaya derin suskunluk.” Bu da bir başka taktikleriydi, elli tane yalan söyleyip, illa bir tanesi de ciddiye alınmayıp cevaplanmadığında, “Bakın bakın, cevap vermiyorlar” diye ortaya düşüyorlardı… Erdoğan’ı IŞİD’e destek veriyor gibi gösterip “terörist” ilan edeceklerdi akılları sıra ama tutmadı, kendilerinin teröristliği çıktı ortaya.… IŞİD ile Türkiye petrol ticareti yapıyor dediler. IŞİD’i bitiren Türkiye oldu.. HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş da, PKK’nın yollara döşediği bombaları biliyor olmalı ki, “Saray politikası savaşa götürüyor” diyerek, bu tarihden sonraki askere-polise yönelik saldırıların aslında haberini vermiş.

Taraf, 28 Temmuz 2015. “Korkunç iddiaya derin suskunluk.” Bu da bir başka taktikleriydi, elli tane yalan söyleyip, illa bir tanesi de ciddiye alınmayıp cevaplanmadığında, “Bakın bakın, cevap vermiyorlar” diye ortaya düşüyorlardı… Erdoğan’ı IŞİD’e destek veriyor gibi gösterip “terörist” ilan edeceklerdi akılları sıra ama tutmadı, kendilerinin teröristliği çıktı ortaya.… IŞİD ile Türkiye petrol ticareti yapıyor dediler. IŞİD’i bitiren Türkiye oldu.. HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş da, PKK’nın yollara döşediği bombaları biliyor olmalı ki, “Saray politikası savaşa götürüyor” diyerek, bu tarihden sonraki askere-polise yönelik saldırıların aslında haberini vermiş.

#8
Foto - Cumhuriyet, 28 Temmuz 2015. “Korku ülkesi.” Türk basın tarihinin kara lekelerinden biri daha… Yok öyle bir belge, internette gezinen ruh hastalarının uydurduğu bir başka yalan… Adamlar kendi uydurdukları belgeyle kendi adamlarını korkutuyor, sonra “Millet korkuyor” diye haber yapıyor… Ama hedef ne? Türkiye’ye turist gelmesin.. Avrupa ülkelerinde bombalar patladığı halde, Türkiye’nin 5 katı, 6 katı turist geliri etsinler.. Ülkeye hainlik değilse, nedir bu? Fotoğraf altı haberleri de hayli ilginç. Önce Gazi mahallesinde DHKPC’lileri meydana sürüyorlar. Sonra da, “Gazze değil, Gazi” diyerek kışkırttıkları teröristlerin karıştırdığı sokakların fotoğraflarını yayınlıyorlar..

Cumhuriyet, 28 Temmuz 2015. “Korku ülkesi.” Türk basın tarihinin kara lekelerinden biri daha… Yok öyle bir belge, internette gezinen ruh hastalarının uydurduğu bir başka yalan… Adamlar kendi uydurdukları belgeyle kendi adamlarını korkutuyor, sonra “Millet korkuyor” diye haber yapıyor… Ama hedef ne? Türkiye’ye turist gelmesin.. Avrupa ülkelerinde bombalar patladığı halde, Türkiye’nin 5 katı, 6 katı turist geliri etsinler.. Ülkeye hainlik değilse, nedir bu? Fotoğraf altı haberleri de hayli ilginç. Önce Gazi mahallesinde DHKPC’lileri meydana sürüyorlar. Sonra da, “Gazze değil, Gazi” diyerek kışkırttıkları teröristlerin karıştırdığı sokakların fotoğraflarını yayınlıyorlar..

#9
Foto - Bugün, 28 Temmuz 2015. “Darbelerde bile olmadı.” 27 Mayıs darbesinde Yargıtay’daki Olmazdı, çünkü bütün darbelerde ilk siz darbecilerin eteğini öpüyordunuz… Olmazdı, çünkü hiçbir darbe örgütlenmesi, ülkenin bütün kurumlarına bu kadar sızmayı başaramamıştı… Olmazdı, çünkü o darbeciler bile sizin kadar salak değildi…

Bugün, 28 Temmuz 2015. “Darbelerde bile olmadı.” 27 Mayıs darbesinde Yargıtay’daki Olmazdı, çünkü bütün darbelerde ilk siz darbecilerin eteğini öpüyordunuz… Olmazdı, çünkü hiçbir darbe örgütlenmesi, ülkenin bütün kurumlarına bu kadar sızmayı başaramamıştı… Olmazdı, çünkü o darbeciler bile sizin kadar salak değildi…

#10
Foto - Cumhuriyet, 28 Temmuz 2016. “Büyük tasfiye.” 15 Temmuz darbe girişimi olmuş. Hainler devletten atılıyor.. FETÖ’ye karşı olduğunu iddia eden Cumhuriyet’in attığı manşete bakın: “Büyük tasfiye”. Tasfiye değil, “temizlik” onun ismi… Eh, lafta düşmanlarını, gerçekte ise refiklerini kaybettiler, o kadarcık da olsun değil mi?

Cumhuriyet, 28 Temmuz 2016. “Büyük tasfiye.” 15 Temmuz darbe girişimi olmuş. Hainler devletten atılıyor.. FETÖ’ye karşı olduğunu iddia eden Cumhuriyet’in attığı manşete bakın: “Büyük tasfiye”. Tasfiye değil, “temizlik” onun ismi… Eh, lafta düşmanlarını, gerçekte ise refiklerini kaybettiler, o kadarcık da olsun değil mi?

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