Ali Erbaş'tan kemalistlerin uykusunu kaçıracak sözler

İslam’ın kısa zaman içinde dünyanın her yerine ulaştığına dikkati çeken Başkan Erbaş, “Peygamber Efendimiz Arafat’ta bütün Müslümanlara 2 şeyi emanet etti ve dedi ki; ‘Size iki şeyi bırakıyorum bunlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız. Onlardan birisi Allah’ın Kitabı Kur’an-ı Kerim, diğeri de Resulünün sünneti.’ İşte bizler Allah’ın Kitabı Kur’an-ı Kerim’e ve Resulünün sünnetine sarılarak istikamet üzere yürümeye devam ediyoruz inşallah” diye konuştu. Başkan Erbaş, beşerin en hayırlısının İslam Peygamberi olduğuna işaret ederek, “Peygamber Efendimizin ismi bugün dünya üzerinde her saniye ‘Eşhedü enne Muhammeden Resulullah’ diye ezanlarla anılıyor. Dünyada her an ismi anılan Allah Resulü Efendimizin dışında başka bir beşer yok” ifadelerini kullandı.