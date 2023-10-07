2023-10-07 08:47:21 Ali Erbaş'tan kemalistlerin uykusunu kaçıracak sözler
Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığı ile Bosna Hersek İslam Birliği tarafından Saraybosna İstiklal Camii’nde düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mevlid-i Nebi haftasının mübarek olması temennisinde bulundu. Başkan Erbaş, “Ey Nebi! Seni ancak bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın yoluna O’nun izniyle bir davetçi olarak gönderdik, etrafını aydınlatan bir kandil olarak gönderdik” ayet-i kerimesine atıfta bulunarak, “Peygamber Efendimizin bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak, yeryüzünden cehaleti kaldırıp, Kur’an’ın nuruyla bütün yeryüzünü aydınlatmak için gönderildiğini, Kur’an-ı Kerim’in en büyük mucize olarak Peygamber Efendimize indirildiğini biz yine Kur’an’dan öğreniyoruz” dedi.