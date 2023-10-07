Ali Erbaş'tan kemalistlerin uykusunu kaçıracak sözler

Mevlid-i Nebi’nin, İslam Peygamberinin insanlığa kazandırdığı değerleri anmak, yeniden anlatmak ve daha iyi yaşamak için bir fırsat olarak bilinmesi gerektiğini belirten Başkan Erbaş, “Çocuklarımıza, gençlerimize, nesillerimize de aktarmalıyız. İşte bugün burada Saraybosna’da, bu güzel camide Cenab-ı Hak bunun için bizleri buluşturdu. Bugün burada buluşmamıza vesile olan alemlere rahmet olarak gönderilen başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamdır” şeklinde konuştu. Başkan Erbaş, Müslümanlar arasındaki birliği, beraberliği Cenab-ı Hakk’ın kıyamete kadar devam ettirmesi temennisinde bulunarak, “Kıblemiz bir, Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir bu kadar çok birliğimiz var ve bu bizim için Cenab-ı Hakk’ın en büyük lütfudur. İnşallah bu birliğimizi, beraberliğimizi her zaman hem Türkiye’de hem Bosna'da devam ettireceğiz inşallah.” dedi.