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İslam
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Ali Erbaş, Yusuf el-Karadavi'nin cenazesine katıldı

2022-09-27 16:23:57
Ali Erbaş, Yusuf el-Karadavi'nin cenazesine katıldı

Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi 96 yaşında vefat etti.

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Foto - Ali Erbaş, Yusuf el-Karadavi'nin cenazesine katıldı

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucu Başkanı Yusuf el-Karadavi için Katar'ın başkenti Doha'da tören düzenlendi.

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Foto - Ali Erbaş, Yusuf el-Karadavi'nin cenazesine katıldı

Törene Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile AK Parti Genel Başkan Başdanışması Prof. Dr. Yasin Aktay da katıldı.

#3
Foto - Ali Erbaş, Yusuf el-Karadavi'nin cenazesine katıldı

Karadavi'nin cenaze namazı, Doha'daki Imam Muhammad bin AbdulWahhab Camii'nde kılındı.

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