2022-09-27 16:23:57 Ali Erbaş, Yusuf el-Karadavi'nin cenazesine katıldı
Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi 96 yaşında vefat etti.
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Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi 96 yaşında vefat etti.
Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucu Başkanı Yusuf el-Karadavi için Katar'ın başkenti Doha'da tören düzenlendi.
Törene Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile AK Parti Genel Başkan Başdanışması Prof. Dr. Yasin Aktay da katıldı.
Karadavi'nin cenaze namazı, Doha'daki Imam Muhammad bin AbdulWahhab Camii'nde kılındı.
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