Ali Erbaş: Bundan daha hayırlı bir açılış olabilir mi?

Gürgentepe Merkez Camii’nde öğlen namazını kılan Erbaş, daha sonra Gürgentepe İlçe Müftülüğü'nün 4-6 yaş Kur’an kursu ve gençlik merkezinin açılışına katıldı. Burada konuşan Erbaş, “Gürgentepe ilçemizin müftülük binasını, Kur’an kursunu ve gençlik merkezini ve bina içindeki Gürgentepe’deki kardeşlerimize büyüğünden küçüğüne hizmet verecek önemli bir faaliyetin içerisindeyiz. Burada Allah’ın kelamı öğretilecek. Kur'an kursunda gençlerimize Peygamber Efendimizin (S.A.V.) yolunda nasıl gidiliri gösterecek. Bundan daha hayırlı bir açılış olabilir mi? Şehirlerin süsü camilerdir ve camilere hizmet eden mekanlardır. Peygamber Efendimiz, ‘Allah güzeldir, güzeli sever’ buyuruyor. İşte şehirlerin kalbi olan Gürgentepe Merkez Camimiz bir külliye halinde şehrimize öyle güzel yakışmış ki, şehrin kalbi olma özelliğini o kadar güzel taşıyor ki emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bir tuğla şu binada, külliyede, camide, ilçe müftülüğünde, Kur'an kursunda bir tuğla emeği olan kardeşimize dahi Allah onun karşılığını verecektir” dedi.