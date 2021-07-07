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Ali Erbaş: Bundan daha hayırlı bir açılış olabilir mi?

2021-07-07 16:15:22
Ali Erbaş: Bundan daha hayırlı bir açılış olabilir mi?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İyiliğin yapıldığı en önemli yer toplumun tamamının istifade edeceği yerlerdir” dedi.

#1
Foto - Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ilk olarak Gürgentepe ilçesini ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ilk olarak Gürgentepe ilçesini ziyaret etti.

#2
Foto - Gürgentepe Merkez Camii’nde öğlen namazını kılan Erbaş, daha sonra Gürgentepe İlçe Müftülüğü'nün 4-6 yaş Kur’an kursu ve gençlik merkezinin açılışına katıldı. Burada konuşan Erbaş, “Gürgentepe ilçemizin müftülük binasını, Kur’an kursunu ve gençlik merkezini ve bina içindeki Gürgentepe’deki kardeşlerimize büyüğünden küçüğüne hizmet verecek önemli bir faaliyetin içerisindeyiz. Burada Allah’ın kelamı öğretilecek. Kur'an kursunda gençlerimize Peygamber Efendimizin (S.A.V.) yolunda nasıl gidiliri gösterecek. Bundan daha hayırlı bir açılış olabilir mi? Şehirlerin süsü camilerdir ve camilere hizmet eden mekanlardır. Peygamber Efendimiz, ‘Allah güzeldir, güzeli sever’ buyuruyor. İşte şehirlerin kalbi olan Gürgentepe Merkez Camimiz bir külliye halinde şehrimize öyle güzel yakışmış ki, şehrin kalbi olma özelliğini o kadar güzel taşıyor ki emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bir tuğla şu binada, külliyede, camide, ilçe müftülüğünde, Kur'an kursunda bir tuğla emeği olan kardeşimize dahi Allah onun karşılığını verecektir” dedi.

Gürgentepe Merkez Camii’nde öğlen namazını kılan Erbaş, daha sonra Gürgentepe İlçe Müftülüğü'nün 4-6 yaş Kur’an kursu ve gençlik merkezinin açılışına katıldı. Burada konuşan Erbaş, “Gürgentepe ilçemizin müftülük binasını, Kur’an kursunu ve gençlik merkezini ve bina içindeki Gürgentepe’deki kardeşlerimize büyüğünden küçüğüne hizmet verecek önemli bir faaliyetin içerisindeyiz. Burada Allah’ın kelamı öğretilecek. Kur'an kursunda gençlerimize Peygamber Efendimizin (S.A.V.) yolunda nasıl gidiliri gösterecek. Bundan daha hayırlı bir açılış olabilir mi? Şehirlerin süsü camilerdir ve camilere hizmet eden mekanlardır. Peygamber Efendimiz, ‘Allah güzeldir, güzeli sever’ buyuruyor. İşte şehirlerin kalbi olan Gürgentepe Merkez Camimiz bir külliye halinde şehrimize öyle güzel yakışmış ki, şehrin kalbi olma özelliğini o kadar güzel taşıyor ki emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bir tuğla şu binada, külliyede, camide, ilçe müftülüğünde, Kur'an kursunda bir tuğla emeği olan kardeşimize dahi Allah onun karşılığını verecektir” dedi.

#3
Foto - “İyiliğin yapıldığı en önemli yer toplumun tamamının istifade edeceği yerlerdir” diyen Erbaş, “Camiler, okullar, mektepler, medreseler ve insana, topluma hizmet eden müesseseler, işte o müesseselerin birisinin açılışındayız. Allah Resulü Efendimizin en önemli talebeleri, Mescid-i Nebevi’nin içerisindeki mektepte yetişti. İnşallah Gürgentepe ilçesinin güzel çocuklarının Allah’ı, peygamberini öğrendiği, vatan ve millet sevgisinin öğretildiği yer olacak ilçe müftülüğümüz içindeki Kur’an kursu” diye konuştu.

“İyiliğin yapıldığı en önemli yer toplumun tamamının istifade edeceği yerlerdir” diyen Erbaş, “Camiler, okullar, mektepler, medreseler ve insana, topluma hizmet eden müesseseler, işte o müesseselerin birisinin açılışındayız. Allah Resulü Efendimizin en önemli talebeleri, Mescid-i Nebevi’nin içerisindeki mektepte yetişti. İnşallah Gürgentepe ilçesinin güzel çocuklarının Allah’ı, peygamberini öğrendiği, vatan ve millet sevgisinin öğretildiği yer olacak ilçe müftülüğümüz içindeki Kur’an kursu” diye konuştu.

#4
Foto - Konuşmaların ardından hizmet binası ve Kur’an kursunun açılışı gerçekleştirildi. Açılış programı sonrası katılımcılar binayı gezdi. Programa ayrıca ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

Konuşmaların ardından hizmet binası ve Kur’an kursunun açılışı gerçekleştirildi. Açılış programı sonrası katılımcılar binayı gezdi. Programa ayrıca ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

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