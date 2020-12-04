Alarm verildi! 'Çok dikkat edin' ve evde hemen bunu yapın

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul’a hiç su gelmese dahi yaklaşık 2.5 ay yetecek suyu vardır. Ayrıca önümüzdeki aylardaki yağışlı periyotta gelecek akımlarla birlikte İstanbul’da su sıkıntısı yaşanması beklenmemektedir” denildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara ve İzmir’le ilgili de şu bilgileri paylaştı: “Ankara barajlarında aktif doluluk oranı yüzde 12 olup geçen yıl aynı tarihteki doluluk oranından daha fazladır. Hiç su gelmese bile Ankara’nın yaklaşık 4.3 ay yetecek suyu vardır. İzmir barajlarında aktif doluluk oranı yüzde 36 olup hiç su gelmese bile İzmir’in 5 ay yetecek suyu vardır.” Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye çapında su rezervleri konusunda sıkıntı olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Ülkemizde, depolamalı tesislere gelen suyun yaklaşık yüzde 60’ı kar erimesinden kaynaklanmakta olup, akımlar mart-haziran aralığında gerçekleşmektedir. Bu sebeple, barajların doluluk oranlarını bugünkü durumlarına göre değerlendirerek yetersiz olduğunu söylemek çok doğru bir yaklaşım değildir. Mart ayı itibarı ile barajlardaki su seviyesinin yükselmesi beklenmektedir. Şimdilik barajlar yeterli seviyede olup, ihtiyaçları karşılama noktasında bir sıkıntı olduğu düşünülmemektedir.