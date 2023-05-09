Alaplı'da tespit edildi! Çin'de ortaya çıktı Türkiye'ye geldi

"Gal arısı sıkıntısı, Türkiye’de bulunan kestane ormanlarımız için büyük bir tehlike arz etmektedir. Müdahale edilemediğinden dolayı da Bursa’dan sonra şimdi de Zonguldak da var. Orman köylülerince toplanarak pazarda satışa sunulan ve 'Alaplı kuzusu' olarak bir çok kişin ekmek kapısı. Bir çok kişi kestaneden yararlanıyor ancak arılarda kestaneden de yararlanıyor. Buna müdahale edilemezse birkaç sene içerisinde bu ormanlarımızın yüzde 70’inde kestane ve kestane balı yetişmeyecek. Bu bağlamda gal arısı görülen yerlerde bu sene çiçek vermiyor. Gelecek yıllarda daha büyük tehlike olacağını kestane ve bal üretiminde sıkıntılar yaşanacak.