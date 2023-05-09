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Alaplı'da tespit edildi! Çin'de ortaya çıktı Türkiye'ye geldi

2023-05-09 13:59:53
Alaplı'da tespit edildi! Çin'de ortaya çıktı Türkiye'ye geldi

Çin’de çıkan 'Katil' gal arısı Alaplı ormanlarında tespit edildi.

#1
Foto - Alaplı'da tespit edildi! Çin'de ortaya çıktı Türkiye'ye geldi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde arıcılık işi ile uğraşan bazı arıcılar, gal arısının Alaplı-Yığılca ormanlarında da görüldüğünü belirterek yetkililerin bir an önce önlem almalarını istedi.

#2
Foto - Alaplı'da tespit edildi! Çin'de ortaya çıktı Türkiye'ye geldi

Anavatanı Çin olan ve Türkiye’de ilk defa Yalova bölgesinde görülen gal arısı, Zonguldak’ın Alaplı -Yığılca ormanlarında tespit edildi. Kestane ağaçlarının tomurcuklarına yerleşerek, çiçek açmasını engelleyen ve arıcılar arasında katil arı diye adlandırılan gal arısı, zamanla kestane ağaçlarının kurumasıyla yok olmasına neden oluyor.

#3
Foto - Alaplı'da tespit edildi! Çin'de ortaya çıktı Türkiye'ye geldi

İlçeye bağlı Çamlıbel köyünde 10 yıldır arıcılık işi ile uğraşan Murat Mandacı kestane ormanlarını gezerek gal arısının ağaçlara verdiği zararın tehlike olduğunu söyledi. Mithat Mandacı, gal arısı nedeniyle yüzde 70’e varan verim kayıplarının olacağını ifade ederek şöyle konuştu:

#4
Foto - Alaplı'da tespit edildi! Çin'de ortaya çıktı Türkiye'ye geldi

"Gal arısı sıkıntısı, Türkiye’de bulunan kestane ormanlarımız için büyük bir tehlike arz etmektedir. Müdahale edilemediğinden dolayı da Bursa’dan sonra şimdi de Zonguldak da var. Orman köylülerince toplanarak pazarda satışa sunulan ve 'Alaplı kuzusu' olarak bir çok kişin ekmek kapısı. Bir çok kişi kestaneden yararlanıyor ancak arılarda kestaneden de yararlanıyor. Buna müdahale edilemezse birkaç sene içerisinde bu ormanlarımızın yüzde 70’inde kestane ve kestane balı yetişmeyecek. Bu bağlamda gal arısı görülen yerlerde bu sene çiçek vermiyor. Gelecek yıllarda daha büyük tehlike olacağını kestane ve bal üretiminde sıkıntılar yaşanacak.

#5
Foto - Alaplı'da tespit edildi! Çin'de ortaya çıktı Türkiye'ye geldi

Gal arısı çiçek oluşumunu engelliyor. Tabii çiçek olmadığı için meyve de olmayacak, bal da olmayacak. Gal arısı çiçek açmasını engelliyor ve meyve olmasını da engelliyor. Bu yüzden hem kestane, hem bal akımını durduruyor. Bu 2,5 mm büyüklüğünde küçük bir arı cinsi. Çin’den buraya gelmiş, her yerde yayılmış. Şuanda bizim gördüğümüz, ağaçlarda yüzde 70 oranında hasar var. Bunun biyolojik bir mücadelesi varmış. Torymus Sinensis adlı böcek salınıp bunun mücadelesi yapılıyormuş. Buraya da salınmasını istiyoruz” dedi.

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