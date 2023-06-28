Akşama kavurma yapacaklar dikkat! Herkes aynı hataya düşüyor

Mübarek Kurban Bayramı, tüm yurtta büyük bir coşkuyla karşılandı. Milyonlarca Müslüman, Bayram namazının ardından kurban kesme ibadetini yerine getiriyor. Kurban Bayramlarının vazgeçilmezi olan kavurma ise, akşam olduğunda hemen her sofrada hazır olacak. Kavurma pişirirken ise pek çoğumuz büyük hatalar yapıyoruz. Kavurma pişirirken dikkat etmeniz gereken kritik bilgileri sizlerle paylaştık. İşte pek çok kişinin kavurma yaparken düştüğü hatalar;