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Gıda
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Akşama kavurma yapacaklar dikkat! Herkes aynı hataya düşüyor

2023-06-28 15:13:07
Akşama kavurma yapacaklar dikkat! Herkes aynı hataya düşüyor

Mübarek Kurban Bayramı, tüm yurtta büyük bir coşkuyla karşılandı. Milyonlarca Müslüman, Bayram namazının ardından kurban kesme ibadetini yerine getiriyor. Kurban Bayramlarının vazgeçilmezi olan kavurma ise, akşam olduğunda hemen her sofrada hazır olacak. Kavurma pişirirken ise pek çoğumuz büyük hatalar yapıyoruz. Kavurma pişirirken dikkat etmeniz gereken kritik bilgileri sizlerle paylaştık. İşte pek çok kişinin kavurma yaparken düştüğü hatalar;

#1
Foto - Akşama kavurma yapacaklar dikkat! Herkes aynı hataya düşüyor

Mübarek Kurban Bayramı geldi. Milyonlarca Müslüman, bugün bayram namazının ardından kurban kesme ibadetini yerine getirdi. İslam alemi için bu anlamlı günde, bu akşam sofralarda kurbanların vazgeçilmezi kavurma ve pilav olacak. Kavurma pişirirken ise lezzetini arttırmak için pek çok püf nokta bulunuyor. İşte akşam için yapacağınız kavurmanın kat kat lezzetini arttıracak bilgiler;

#2
Foto - Akşama kavurma yapacaklar dikkat! Herkes aynı hataya düşüyor

Kurban Bayramı'nda kavurma eti yapmak isteyen kişiler, püf noktaları merak ediyor. Kavurma yapımı sırasında pek çok kişi büyük hatalar yapıyor. Öncelikle kavurmayı daha lezzetli yapmak için aşağıdaki püf noktalara dikkat etmek gerekir.

#3
Foto - Akşama kavurma yapacaklar dikkat! Herkes aynı hataya düşüyor

Kavurma yapmak için uygun yer, sırt kısmıdır. Kurbanın en lezzetli eti kontrfile , antrikot , T-Bone, pirzola olarak bilinmektedir.

#4
Foto - Akşama kavurma yapacaklar dikkat! Herkes aynı hataya düşüyor

Ayrıca kavurma yaparken tereyağı kullanmak lezzetini bir hayli arttıracak.

#5
Foto - Akşama kavurma yapacaklar dikkat! Herkes aynı hataya düşüyor

Kavurma yaparken etlerin suyunu salması için tuz eklenmemesi gerekiyor ve etler pişirilirken karıştırılmaz.

#6
Foto - Akşama kavurma yapacaklar dikkat! Herkes aynı hataya düşüyor

Yine, kavurmanın lezzeti etin kalitesine bağlıdır. Kuzu ve koyun etinin but ve kol kısmından, dana etinin ise sırt ve kol kısmından alınarak hazırlanır.

#7
Foto - Akşama kavurma yapacaklar dikkat! Herkes aynı hataya düşüyor

Öte yandan kurban etiyle asla yapmamanız gereken şeyler aşağıda;

#8
Foto - Akşama kavurma yapacaklar dikkat! Herkes aynı hataya düşüyor

Özellikle ilerleyen günlerde kurban etiyle kavurma yapmak isteyen kişiler, buzluktan etleri çıkarıp yapıyor. Ancak bu noktada yapılan en büyük hatalardan biri, buzlukta beklemiş olan etleri düzgün çözdürmeden pişirmek oluyor.

#9
Foto - Akşama kavurma yapacaklar dikkat! Herkes aynı hataya düşüyor

Özellikle eti yapmadan önce marine etmek lezzetine lezzet katacaktır. Ancak pek çok kişi bunu yapmayı tercih etmiyor.

#10
Foto - Akşama kavurma yapacaklar dikkat! Herkes aynı hataya düşüyor

Pişirme işlemine başlamadan önce tavayı veya tencereyi iyice ısıtıp hazırlamak gerekiyor.

#11
Foto - Akşama kavurma yapacaklar dikkat! Herkes aynı hataya düşüyor

Yine yapılan hatalardan bir tanesi etin çok fazla pişirilmesi.

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