2022-08-19 16:29:36 Akşam 22'de gökyüzüne dikkat! Uyarılar peş peşe yapıldı
Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uyduları ile ilgili önemli bir gelişme yaşanacak.
Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uyduları ile ilgili önemli bir gelişme yaşanacak.
53 Starlink uydusunu Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan bugün Türkiye saati ile 22.21'de SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak.
Aynı Falcon 9 roketi uyduları yörüngeye yerleştirdikten sonra tekrar Dünya'ya dönerek tekrar kullanılmak üzere okyanusta bekleyen insansız gemiye iniş yapacak.
Uyduların Alçak Dünya Yörüngesi'ne (LEO) yerleştirilmesi toplamda yaklaşık 15 dakika sürecek.
SpaceX , dünya çapındaki müşterilere geniş bant hizmeti sunan Starlink takımyıldızı için LEO'ya şimdiye kadar 3 bin 9 uydu gönderdi. Bu akşam yapılacak fırlatma başarıyla tamamlanırsa toplam Starlink uydu sayısı 3 bin 62'ye yükselmiş olacak.
Geçtiğimiz hafta SpaceX2'in 52 Starlink uydusu fırlatmasının ardından Türkiye'de de peş peşe sırlanmış parlak cisimler görülmüştü. Bugün aynı bazı ülkelerde uydular yörüngeye yerleşene kadar benzer durumun yaşanması bekleniyor.
SpaceX, toplamda 12 bin Starlink uydusu fırlatma iznine sahip. Şirket uzun bir süredir izin verilen uydusu sayısını 30 bine çıkartan izin başvurusunun onaylanmasını bekliyor.
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