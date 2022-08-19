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Teknoloji-Bilişim
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Akşam 22'de gökyüzüne dikkat! Uyarılar peş peşe yapıldı

2022-08-19 16:29:36
Akşam 22'de gökyüzüne dikkat! Uyarılar peş peşe yapıldı

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uyduları ile ilgili önemli bir gelişme yaşanacak.

#1
Foto - Akşam 22'de gökyüzüne dikkat! Uyarılar peş peşe yapıldı

53 Starlink uydusunu Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan bugün Türkiye saati ile 22.21'de SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak.

#2
Foto - Akşam 22'de gökyüzüne dikkat! Uyarılar peş peşe yapıldı

Aynı Falcon 9 roketi uyduları yörüngeye yerleştirdikten sonra tekrar Dünya'ya dönerek tekrar kullanılmak üzere okyanusta bekleyen insansız gemiye iniş yapacak.

#3
Foto - Akşam 22'de gökyüzüne dikkat! Uyarılar peş peşe yapıldı

Uyduların Alçak Dünya Yörüngesi'ne (LEO) yerleştirilmesi toplamda yaklaşık 15 dakika sürecek.

#4
Foto - Akşam 22'de gökyüzüne dikkat! Uyarılar peş peşe yapıldı

SpaceX , dünya çapındaki müşterilere geniş bant hizmeti sunan Starlink takımyıldızı için LEO'ya şimdiye kadar 3 bin 9 uydu gönderdi. Bu akşam yapılacak fırlatma başarıyla tamamlanırsa toplam Starlink uydu sayısı 3 bin 62'ye yükselmiş olacak.

#5
Foto - Akşam 22'de gökyüzüne dikkat! Uyarılar peş peşe yapıldı

Geçtiğimiz hafta SpaceX2'in 52 Starlink uydusu fırlatmasının ardından Türkiye'de de peş peşe sırlanmış parlak cisimler görülmüştü. Bugün aynı bazı ülkelerde uydular yörüngeye yerleşene kadar benzer durumun yaşanması bekleniyor.

#6
Foto - Akşam 22'de gökyüzüne dikkat! Uyarılar peş peşe yapıldı

SpaceX, toplamda 12 bin Starlink uydusu fırlatma iznine sahip. Şirket uzun bir süredir izin verilen uydusu sayısını 30 bine çıkartan izin başvurusunun onaylanmasını bekliyor.

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