AKOM tarih verdi! İstanbul'a şiddetli kar geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için kuvvetli kar uyarısında bulundu. İşte İstanbul'da yoğun kar yağışı beklenen o gün..
İstanbul'da etkili olan lodosun ardından kentin genelinde yer yer fırtına etkili oluyor. Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK BİR ANDA 10 DERECE DÜŞECEK Kent genelinde günboyu fırtına etkili olacak. Sıcaklıkların günboyu 17-18 derece civarında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor.
Cuma günü ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da fırtına yeniden etkisini artırırken, sağanak yağış da görülecek.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI GELİYOR Pazar günü İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı yapıldı.
Kar yağışının Pazar günü daha çok yüksek kesimlerde görüleceği tahmin ediliyor.
Pazartesi günü İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısında da bulunuldu.
