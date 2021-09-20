Aklınıza gelmeyecek şekilde Türklere bunu yaptı! O padişah öyle bir intikam aldı ki…

Bran Kalesi, ünü Romanya sınırlarını aşan bir şöhrete sahip. Ülkenin orta kesimlerindeki Braşov kentine yakın bir konumda yer alan Bran Kalesi, bugün sahip olduğu görselliği ve etrafındaki doğanın güzelliğiyle adeta masallardan fırlamışçasına bir güzelliği barındırıyor. Ancak tarihsel açıdan bakıldığında durum pek de öyle iç açıcı değil. Romencesi Catelul Bran, Almancası Törzburg, Macarcası ise Törcsvar olan bu tarihi kalenin geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanmakta. Bölgede yaşayan Töton Şövalyeleri, ticaret yolları üzerinde yer alan bu bölgeye ahşap bir kale inşa ederek aslında bugünkü Bran Kalesi'nin de temellerini attı.