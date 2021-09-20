2021-09-20 13:20:42 Aklınıza gelmeyecek şekilde Türklere bunu yaptı! O padişah öyle bir intikam aldı ki…
Romanya'nın Braşov kenti yakınlarında bulunan Bran Kalesi, dünya çapında bir şöhrete sahip. Bu şöhreti Bram Stoker'ın birçok kez beyazperdeye de uyarlanan romanı Drakula'ya borçlu. 15. yüzyılda bölgede hüküm süren Vlad Tepeş ya da nam-ı diğer Kazıklı Voyvoda hem bölge halkına hem de Osmanlı askerlerine korkunç işkenceler uygulamasıyla dehşet verici bir üne sahip olmuştu. Kazıklı Voyvoda'nın yaşadığı Bran Kalesi, sonrasında popüler kültürün ve Romanya turizminin çok önemli bir parçası haline geldi.