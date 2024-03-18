Akın akın turist gidiyor! Çanakkale Savaşı’nın su altındaki izleri

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale'de 150 kilometrekarelik bir alanda çok özel bir çalışma sonucunda bir su altı parkı oluşturduklarını söyledi. Bölgenin önemine işaret eden Kaşdemir, "Yaptığımız son çalışmalarla artık burası tamamen korunmuş, artık çapa, çengel atmaya gerek kalmamış bir su altı parkı haline geldi. Çok iddialıyız, çok heyecanlıyız. Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı çok yakın bir zaman içinde dünyanın en önemli dalış noktalarından birisi olmaya adaydır. Bu güzelliğe herkesi davet ediyoruz ve bütün dalış meraklılarını Gelibolu'da su altına beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz." diye konuştu.