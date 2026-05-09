Akdeniz'in incisi ilk kez Kültür Yolu sahnesinde... Mersin'de festival coşkusu başladı
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Akdeniz'in incisi ilk kez Kültür Yolu sahnesinde... Mersin'de festival coşkusu başladı

Akdeniz’in mavisi ile Torosların heybetini kültür ve sanatla buluşturan Mersin, bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılışını gerçekleştirdiği festival kapsamında şehir; 16 farklı noktada düzenlenecek toplam 159 etkinlikle dev bir kültür ve sanat sahnesine dönüşecek. Konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk atölyelerine uzanan 57 başlık altında gerçekleştirilecek festival sanatseverlerle buluşurken açılışta konuşan Bakan Ersoy, Mersin’in yalnızca bir turizm destinasyonu değil, yaşayan bir kültür hazinesi olduğunu vurguladı.

Akdeniz’in en önemli liman kentlerinden biri olan Mersin, bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin durakları arasına katıldı. Kadim tarihi, zengin mutfağı, sahil şeridi, tarihî mirası ve çok katmanlı kültürel yapısıyla öne çıkan şehir, festival boyunca kültür ve sanatın farklı disiplinlerini aynı çatı altında buluşturacak kapsamlı bir programa ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un startını verdiği festivalin açılış törenine; Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Hasan Ufuk Çakır, Havva Sibel Söylemez, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Levent Uysal ile AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin bugün 7 bölgede 26 şehre ulaşarak dünyanın en kapsamlı ve en uzun soluklu kültür sanat organizasyonlarından biri hâline geldiğini söyledi.

Mersin’in doğal ve kültürel zenginliklerine vurgu yaparak konuşmasına başlayan Ersoy, “Akdeniz’in mavisi ile Torosların heybetinin buluştuğu bu eşsiz şehirde, Mersin Kültür Yolu Festivali’nin açılışı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kadim tarihi, eşsiz doğal güzellikleri, çalışkan insanları ve bereketli topraklarıyla Akdeniz’in incisi Mersin’imizin bu güzel organizasyona ev sahipliği yapması da bizler için ayrıca kıymetlidir.” dedi.

İstanbul’da 2021 yılında Beyoğlu Kültür Yolu ile başlatılan sürecin bugün uluslararası ölçekte dikkat çeken bir organizasyona dönüştüğünü belirten Ersoy, şunları söyledi: “Bizler, 2021 yılında İstanbul’da Beyoğlu Kültür Yolu ile başlattığımız bu büyük kültür ve sanat yolculuğunun başarılı olacağına emindik. Çok şükür ki emeklerimizin karşılığını aldık ve kültür yolu festivallerimiz bugün 7 bölgede 26 şehre ulaşarak dünyanın en kapsamlı ve en uzun soluklu kültür sanat organizasyonlarından biri haline gelmiştir. Bu başarı aynı zamanda Türkiye’nin kültüre, sanata ve ortak kültürel mirasa verdiği önemin de en güçlü göstergesidir.”

Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri sayesinde kültür ve sanat etkinliklerinin ülkenin dört bir yanına yayıldığını ifade ederek, şehirlerin markalaşması, yerel ekonominin ve turizmin canlanması ile toplumsal kaynaşmanın güçlenmesi gibi hedeflere de eş zamanlı olarak ulaşıldığını kaydetti. Mersin Yalnızca Bir Turizm Destinasyonu Değil, Yaşayan Bir Kültür Hazinesidir Mersin’in tarihî ve kültürel zenginliğine dikkat çeken Bakan Ersoy, kentin geçmiş ile geleceği buluşturan güçlü bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

“Yüzyıllar boyunca Bereketli Hilal’in önemli bir parçası olan bu kadim liman kenti; bugün de geçmiş ile geleceği buluşturan güçlü bir köprü vazifesi görmektedir. 321 kilometrelik sahil şeridi, berrak denizi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve bereketli topraklarından doğan zengin mutfağıyla Mersin; yalnızca bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda yaşayan bir kültür hazinesidir.” Alahan’dan Mamure’ye, Kızkalesi’nden Tarsus’a uzanan tarihî mirasın yanı sıra Yumuktepe’den Soli Pompeipolis’e kadar uzanan binlerce yıllık geçmişin Mersin’i insanlık tarihinin izlerini taşıyan açık hava müzesine dönüştürdüğünü belirten Ersoy, kentin inanç turizmi açısından da önemli merkezlere sahip olduğunu ifade etti.

Festival kapsamında Mersin’in 16 farklı noktada toplam 159 etkinliğe ev sahipliği yapacağını açıklayan Bakan Ersoy, programın konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere uzanan geniş bir yelpazede hazırlandığını söyledi. Ersoy, “Mersin Kültür Yolu Festivalimiz; 16 farklı noktada, 57 başlık altında gerçekleştirilecek ve toplamda 159 etkinlikle şehrimiz adeta bir kültür ve sanat sahnesine dönüşecek.” dedi. Festival kapsamında 13 konser, 4 sergi ve yerleştirme, 19 yetişkin atölyesi ve 8 çocuk atölyesinin düzenleneceğini belirten Ersoy, programın her yaştan vatandaşa hitap eden kapsayıcı bir kültür şöleni sunduğunu ifade etti.

Soli Sahili’ne kurulan ana sahnede Oğuzhan Koç, Bengü, Kubat, Simge, Alişan, Sefo, Merve Özbey, Ferhat Göçer ve Serkan Kaya’nın Mersinlilerle buluşacağını belirten Ersoy, Mersin İdman Yurdu Meydanı’nda oluşturulan Çocuk Köyü ile çocuklara yönelik özel etkinlik alanı hazırlandığını söyledi. Çocukların sanatla erken yaşta buluşmasının önemine dikkat çeken Ersoy, planlanan etkinliklerin geleceğe yönelik önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.

Soli Sahili’nden Tarsus Müzesi’ne, Mersin Kültür Merkezi’nden İl Halk Kütüphanesi’ne kadar uzanan geniş mekân ağıyla şehrin tarihî ve modern dokusunun sanatla bütünleştirildiğini kaydeden Ersoy, festivalin Mersin’in kültürel zenginliğini ön plana çıkaracağını belirtti. Gastronomi Programında Ünlü Şefler Yer Alacak Festival kapsamında gastronomi programı ve Lezzet Noktası seçkisinin de hazırlandığını açıklayan Ersoy, Mersin mutfağının ulusal ve uluslararası ölçekte görünürlüğünün artırılacağını söyledi. Food and Travel dergisinin genel yayın yönetmeni Ebru Erke’nin gastronomi programına ev sahipliği yapacağını belirten Ersoy, Terrazza Italia’nın şefi Claudio Chinalli ile Michelin yıldızlı Od Urla’nın şefi Melih Demirel’in de programa eşlik edeceğini açıkladı. Farklı konuk şeflerin katılımıyla Mersin mutfağının çok yönlü perspektifle ele alınacağını ifade eden Ersoy, 46 restoranı kapsayan gastronomi seçkisinin ise Mersin’in güçlü ve katmanlı yemek kültürünü yansıtacağını söyledi. Ersoy, seçkinin ortak paydasında kaliteli malzeme kullanımı, yerel tatların korunması ve güçlü misafirperverlik anlayışının bulunduğunu dile getirdi. Kültür ve Sanat Geleceğe Yön Veren Güçlü Bir Dinamiktir Kültür ve sanatın şehirleri dönüştüren ve toplumu birleştiren güçlü bir unsur olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, Mersin’de atılan adımın da bu vizyonun bir yansıması olduğunu ifade etti.

Ersoy konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bizler inanıyoruz ki; kültür ve sanat yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda şehirlerimizi dönüştüren, toplumu birleştiren ve geleceğe yön veren güçlü bir dinamiktir. Mersin’de attığımız bu adım da tam olarak bu vizyonun bir yansımasıdır. Bu duygularla, Mersin Kültür Yolu Festivalimizin şehrimize, ülkemize ve tüm sanat dünyasına hayırlı olmasını diliyor; bu eşsiz yolculuğun ilham veren, birleştiren ve çoğaltan bir güç olmasını temenni ediyorum.” Bakan Ersoy, organizasyonda emeği geçen sanatçılara, kurumlara, yerel paydaşlara ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

