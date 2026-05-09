Akdeniz'in incisi ilk kez Kültür Yolu sahnesinde... Mersin'de festival coşkusu başladı

Soli Sahili’nden Tarsus Müzesi’ne, Mersin Kültür Merkezi’nden İl Halk Kütüphanesi’ne kadar uzanan geniş mekân ağıyla şehrin tarihî ve modern dokusunun sanatla bütünleştirildiğini kaydeden Ersoy, festivalin Mersin’in kültürel zenginliğini ön plana çıkaracağını belirtti. Gastronomi Programında Ünlü Şefler Yer Alacak Festival kapsamında gastronomi programı ve Lezzet Noktası seçkisinin de hazırlandığını açıklayan Ersoy, Mersin mutfağının ulusal ve uluslararası ölçekte görünürlüğünün artırılacağını söyledi. Food and Travel dergisinin genel yayın yönetmeni Ebru Erke’nin gastronomi programına ev sahipliği yapacağını belirten Ersoy, Terrazza Italia’nın şefi Claudio Chinalli ile Michelin yıldızlı Od Urla’nın şefi Melih Demirel’in de programa eşlik edeceğini açıkladı. Farklı konuk şeflerin katılımıyla Mersin mutfağının çok yönlü perspektifle ele alınacağını ifade eden Ersoy, 46 restoranı kapsayan gastronomi seçkisinin ise Mersin’in güçlü ve katmanlı yemek kültürünü yansıtacağını söyledi. Ersoy, seçkinin ortak paydasında kaliteli malzeme kullanımı, yerel tatların korunması ve güçlü misafirperverlik anlayışının bulunduğunu dile getirdi. Kültür ve Sanat Geleceğe Yön Veren Güçlü Bir Dinamiktir Kültür ve sanatın şehirleri dönüştüren ve toplumu birleştiren güçlü bir unsur olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, Mersin’de atılan adımın da bu vizyonun bir yansıması olduğunu ifade etti.