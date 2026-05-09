Akdeniz'in incisi ilk kez Kültür Yolu sahnesinde... Mersin'de festival coşkusu başladı
Akdeniz’in mavisi ile Torosların heybetini kültür ve sanatla buluşturan Mersin, bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılışını gerçekleştirdiği festival kapsamında şehir; 16 farklı noktada düzenlenecek toplam 159 etkinlikle dev bir kültür ve sanat sahnesine dönüşecek. Konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk atölyelerine uzanan 57 başlık altında gerçekleştirilecek festival sanatseverlerle buluşurken açılışta konuşan Bakan Ersoy, Mersin’in yalnızca bir turizm destinasyonu değil, yaşayan bir kültür hazinesi olduğunu vurguladı.