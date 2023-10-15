Akaryakıtta yeni dönem! 3.5 milyon aracı etkileyecek!

MEVCUT SİSTEM DEVAM EDER Mİ Önkol sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni sistemde her araçta sabit bir çip olacak ve bu araç her petrol dağıtım şirketinin istasyonundan yakıtını alabilecek. Çip aracılığıyla aracın plakası pompa ödeme kayıt cihazına otomatik gidecek ve ödemesi istasyonda yapılacak. Ancak araç sahibi şirket, bir petrol dağıtım şirketiyle anlaşırsa yakıt aldıktan sonra pompa ödeme kayıt cihazına mali değeri olmayan bir bilgi fişi alacak ve bu ikmale ait faturalama ve ödeme sonradan yapılacak. Araç sahiplerinin istasyonlardan yaptığı yakıt alımlarında istasyon görevlisi tarafından elle girilecek plaka bilgisi üzerinden alınan yakıta ait ödeme kayıt cihazı fişi gider olarak gösterilemeyecek. Bu doğrultuda mevcut taşıt tanıma sistemi ile UTTS’nin bir süre paralel devam etmesi kolaylık sağlayabilir.”