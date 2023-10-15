Akaryakıtta yeni dönem! 3.5 milyon aracı etkileyecek!

ALINMAYAN FİŞİ TOPLUYORLARDI “Şu anda kullanılan taşıt tanıma sistemi petrol dağıtım şirketlerinin kendilerine ait uygulamaları üzerinden çalışıyor. Plaka bilgisi, istasyonlardaki ödeme kayıt cihazlarına pompacılar tarafından manuel olarak giriliyor. Bu durum, bireysel sürücüler ödeme kayıt cihazı fişini almadığı zaman açığa çıkan kullanılmamış fişlere, farklı araçlara ait plakalar girilerek aracın bağlı olduğu şirkete yakıt masrafı yazılmasına yol açabiliyordu. Yani bir şirket, açığa çıkan ama kullanılmayan fişleri usulsüz şekilde gider gösterebiliyordu. UTTS de ise her ticari araçta tek bir mali çip (UTB) kullanılabilecek. Sadece bu çip üzerinden bütün petrol dağıtım şirketlerinin istasyonlarından yakıt ikmali yapılacağını, gider gösterilebileceğini ve mali değerde fiş alınabileceğini anlıyoruz.”