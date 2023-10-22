Akademisyenler Ağrı Dağı eteklerini gezdi

Dağın 3 bin 200 rakımına kadar yol yapıldığını ve araçlarla bölgeye geldiklerini belirten Kaya, "Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 bin 800 rakıma kadar çıkabildik. Ağrı Dağı'nın zirvesinden aşağılara doğru her yer karla kaplanmış." dedi. Ağrı Dağı'nın önemini vurgulayan Kaya, "2023 yılından itibaren yapmaya başladığımız bu sempozyumlarla jeolojik ve jeomorfolojik özelliklerin yanı sıra Nuh Tufanı'ndan sonra Hz. Nuh'un Gemisi'nin oturduğu yer olarak inanılan, özellikle Kitabı Mukaddes'te 'Ararat dağlarına indi' ifadesi nedeniyle Ağrı Dağı bütün dünyada ilgi odağı olan dağlardan bir tanesidir. İnanç turizmi açısından son derece önemli bir destinasyon oluşturmaktadır." diye konuştu.