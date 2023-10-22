Akademisyenler Ağrı Dağı eteklerini gezdi

Andrew Üniversitesinden Dr. Randall Younker ise Ağrı Dağı'nın bütün din ve geleneklerde önemli bir yer sahip olduğunu belirterek, "Bizde 'Mezopotamya geleneklerin ve medeniyetin beşiğidir' derler. Biz de buradayız ve bunu görmeye çalışıyoruz. Ağrı Dağı'nın manzarasını çok beğendik zaten onun bu güzelliği bütün çevremiz tarafından da takdir ediliyor." ifadelerini kullandı.