  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İtalyan devinden transfer bombası! O takımın rakipleri adeta yıkıldı: Müthiş hamle bu...

Dünyaya resmen duyurdular! Fenerbahçe şimdi ne yapacağını şaşıracak: Görenler şaştı kaldı bu işe...

Rıdvan Dilmen’den, beklenmedik “Trabzonspor” çıkışı! “Herkesi yenmiştir” diyerek açıkladı! Neler oluyor böyle?

Neler oluyor? 100 milyon tonun üzerinde tarihi bir petrol keşfi yapıldı

De Souza çılgına döndü: Bir kere de hatalıyız deyin diye sitem etti! Fenerbahçe ne yapacağını şaşıracak...

Skandal sahneler yaşandı... Futbol piyasasından önemli ünlü oyuncuların olduğu bir ortam! Tüm dünyaya rezil olduk...

Türkiye, Rusya'nın uykularını kaçıran silahı üretti! SALVO geliyor

AK Parti’nin İstanbul için yaptırdığı son seçim anketi! İl başkanı açıkladı

“İneksiz” kooperatife süt ihalesi! 4000 ihaleyi canlı verdim diyen Mansur Yavaş'tan yakınına kıyak

Hindistan'ın korktuğu başına geldi: Türk SİHA'larıyla poz verdiler
Gündem
12
AK Parti’nin İstanbul için yaptırdığı son seçim anketi! İl başkanı açıkladı

2024-03-18 13:42:01
AK Parti’nin İstanbul için yaptırdığı son seçim anketi! İl başkanı açıkladı

Yerel seçime sayılı günler kala AK Parti’den yeni bir anket açıklaması geldi. AK Parti İl Başkanı Kabaktepe, “Seçmenimizin bir kısmı kararını vermiş” diyerek ellerindeki son sonuçları paylaştı… 31 Mart Yerel Seçimleri için artık son viraja girildi. Partiler hem seçmenlerini bir arada tutmaya çalışıyor hem de kararsızları kendi tarafına çekmeye çalışıyor. En önemli çalışmalar ise tüm Türkiye'nin sonuçlarını merak ettiği İstanbul'da yaşanıyor.

#1
Foto - AK Parti’nin İstanbul için yaptırdığı son seçim anketi! İl başkanı açıkladı

Ekrem İmamoğlu ikinci kez zafere ulaşacak mı? Yoksa Murat Kurum İBB'nin yeni başkanı mı olacak? Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı anketlere olan ilgiyi artıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe de İstanbul'daki son anketi paylaştı.

#2
Foto - AK Parti’nin İstanbul için yaptırdığı son seçim anketi! İl başkanı açıkladı

Kararsızların çok önemli bir yer tuttuğu ankette Kurum önde yer alırken aradaki farkın azlığı ise gözlerden kaçmadı.

#3
Foto - AK Parti’nin İstanbul için yaptırdığı son seçim anketi! İl başkanı açıkladı

Konuyla ilgili konuşan Kabaktepe şu ifadeleri kullandı;

#4
Foto - AK Parti’nin İstanbul için yaptırdığı son seçim anketi! İl başkanı açıkladı

Daha çok seçmenimizin bir kısmı kararını vermiş oluyor. Kararsız seçmen son 15 güne, çok az kısmı sandığa kadar kararsız. Seçmenin kararı bitmiştir dediğimiz bir seçim hiç yaşamadık.

#5
Foto - AK Parti’nin İstanbul için yaptırdığı son seçim anketi! İl başkanı açıkladı

"YÜZDE 1'DE OLSA ÇOK ÖNEMLİ" Yüzde 1'de olsa çok önemli bir rakam. Kararsızların oranı her geçen gün azalıyor. Azalmasında 2 tane temel nedeni var. Kampanyalar yapılıyor, bir kısmı karar veriyor. Bir de zaman geliyor.

#6
Foto - AK Parti’nin İstanbul için yaptırdığı son seçim anketi! İl başkanı açıkladı

Posterlerin asıldığı, mitinglerinde yapıldığı bir seçim dönemini geçiriyoruz. İletişim mecralarının çeşitliliğinden istifade ediyoruz. Sosyal medyanın her birinin etkisi daha fazla. Etkisi yüzde 50'yi geçti.

#7
Foto - AK Parti’nin İstanbul için yaptırdığı son seçim anketi! İl başkanı açıkladı

"ÖNDE GÖTÜRDÜĞÜMÜZÜ GÖRÜYORUZ" Birçok firma anket yapıyor, farklı sonuçlar çıkarıyorlar. Bir yol haritası, bir fikir veriyor.

#8
Foto - AK Parti’nin İstanbul için yaptırdığı son seçim anketi! İl başkanı açıkladı

Bizim kendi çalışmalarımız da var. Kurum açıklamıştı, şu an yarışı 1-1.5 puan önde götürdüğümüzü görüyoruz.

#9
Foto - AK Parti’nin İstanbul için yaptırdığı son seçim anketi! İl başkanı açıkladı

"KAMPANYALAR İYİ GİDİYOR" 31 Mart günü her şeyin şekilleneceğini, vatandaşlarımızın mührü vurduğu gün gerçek anketi göreceğimizi biliyoruz.

#10
Foto - AK Parti’nin İstanbul için yaptırdığı son seçim anketi! İl başkanı açıkladı

Kampanyaların iyi gittiğini düşünüyorum. Her bir seçimin kendisinden sonraki seçime olumlu-olumsuz etkisi vardır.

#11
Foto - AK Parti’nin İstanbul için yaptırdığı son seçim anketi! İl başkanı açıkladı

İnsanlarımız yerel seçimlerde, tabii ki partilerinin siyasal duruşları var, ama vatandaşlar seçimin öznelliğine göre tercihini belirliyor.

BBP belediye başkan adayına silahlı saldırı
Gündem

BBP belediye başkan adayına silahlı saldırı

Gaziantep'te Büyük Birlik Partisi (BBP) Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına silahlı saldırı düzenlendi.
Gözler Ali Sirmen'in yakınlarında! Şimdi bu da mı camiden gönderilecek?
Gündem

Gözler Ali Sirmen'in yakınlarında! Şimdi bu da mı camiden gönderilecek?

Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen'in ölümünden sonra Türkiye'de kronikleşen tartışma yine gündeme geldi.
Gökhan Zan, TİP'e resti çekti! Neler dönüyor
Gündem

Gökhan Zan, TİP'e resti çekti! Neler dönüyor

Türkiye İşçi Partisi, Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Gökhan Zan’a bazı iddialar nedeniyle desteğini çektiğini a..
Anket sonuçları belli oldu! O partinin adayı önde fark yüzde 7
Gündem

Anket sonuçları belli oldu! O partinin adayı önde fark yüzde 7

Antalya'da Yapılan Anket Sonucuna Göre AK Parti Adayı Önde 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala yapılan ankete göre, AK Parti adayı..
Türk futbolunun kara günü! Trabzon'da maç sonu taraftarlar sahaya girdi! Futbolculara saldırdılar
Spor

Türk futbolunun kara günü! Trabzon'da maç sonu taraftarlar sahaya girdi! Futbolculara saldırdılar

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından çok büyük olaylar çıktı. Bazı Trabzonspor taraftarları sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara sa..
Bakan Koca'dan gençlerle samimi diyalog!
Gündem

Bakan Koca'dan gençlerle samimi diyalog!

Sultangazi’de gençlerle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23