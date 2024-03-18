AK Parti’nin İstanbul için yaptırdığı son seçim anketi! İl başkanı açıkladı

Yerel seçime sayılı günler kala AK Parti’den yeni bir anket açıklaması geldi. AK Parti İl Başkanı Kabaktepe, “Seçmenimizin bir kısmı kararını vermiş” diyerek ellerindeki son sonuçları paylaştı… 31 Mart Yerel Seçimleri için artık son viraja girildi. Partiler hem seçmenlerini bir arada tutmaya çalışıyor hem de kararsızları kendi tarafına çekmeye çalışıyor. En önemli çalışmalar ise tüm Türkiye'nin sonuçlarını merak ettiği İstanbul'da yaşanıyor.