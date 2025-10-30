Haber Merkezi Giriş Tarihi: AK Partili vekil Fırat, halk pazarı marketinde alışveriş yaptı: Hem üretici hem tüketici kazanıyor
AK Parti’li Vekil Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Halk Pazarı marketinde alışveriş yaptı. Vatandaşın temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine piyasanın altındaki fiyatlarla ulaştığını belirten Fırat, üreticinin de bu projeyle kazandığına dikkat çekti. AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Pazarı Marketleri zincirinin Hilalkent’teki şubesinde alışveriş yaptı. Ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet eden Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin devrim niteliğinde bir projeye imza attığını belirterek, vatandaşların, Erzurum Halk Pazarı marketlerindeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine, piyasanın altındaki fiyatlarla ulaştığını dile getirdi.