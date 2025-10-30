  • İSTANBUL
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
AK Partili vekil Fırat, halk pazarı marketinde alışveriş yaptı: Hem üretici hem tüketici kazanıyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AK Parti’li Vekil Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Halk Pazarı marketinde alışveriş yaptı. Vatandaşın temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine piyasanın altındaki fiyatlarla ulaştığını belirten Fırat, üreticinin de bu projeyle kazandığına dikkat çekti. AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Pazarı Marketleri zincirinin Hilalkent’teki şubesinde alışveriş yaptı. Ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet eden Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin devrim niteliğinde bir projeye imza attığını belirterek, vatandaşların, Erzurum Halk Pazarı marketlerindeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine, piyasanın altındaki fiyatlarla ulaştığını dile getirdi.

#1
Foto - AK Partili vekil Fırat, halk pazarı marketinde alışveriş yaptı: Hem üretici hem tüketici kazanıyor

ÜRÜNLERİN FİYAT LİSTESİ: AK Parti’li Vekil Fırat, marketteki bazı ürünlerin fiyatlarını da şöyle aktardı: • Ekmek: 7,5 TL • 1 kilo dana kıyma: 449,90 TL • 1 litre süt: 35,90 TL • 10 kilo un: 229,90 TL • Domates salçası: 48,95 TL • 30 adet L yumurta: 149,90 TL • 4 litre ayçiçek yağı: 314,90 TL • 1 kilogram Çaykur Tiryaki çay: 229,90 TL • 5 kilo toz şeker: 199,90 TL • 10 kilogram toz çamaşır deterjanı: 199,90 TL • 1 kilo havuç: 18,95 TL

#2
Foto - AK Partili vekil Fırat, halk pazarı marketinde alışveriş yaptı: Hem üretici hem tüketici kazanıyor

SADECE TÜKETİCİ DEĞİL, ÜRETİCİ DE KAZANIYOR: Erzurum Halk Pazarı projesinin yalnızca tüketiciyi değil, üreticiyi de desteklediğine dikkat çeken Fırat, “Erzurum Halk Pazarı projesi, üreticinin doğrudan tüketiciyle buluşmasına imkân tanıyor. Türkiye’ye örnek olan bu modelle hem üretici hem tüketici kazanıyor. Dayanışma ve paylaşma kültürünün en güzel örneği, Erzurum’da yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - AK Partili vekil Fırat, halk pazarı marketinde alışveriş yaptı: Hem üretici hem tüketici kazanıyor

ERZURUMLULAR MEMNUN: Alışveriş esnasında vatandaşlarla da selamlaşan Fırat, “Fiyatlar nasıl?” diye sorduğu kişilerden, fiyatların uygun olduğu ve alışverişlerini Halk Pazarı marketlerinde yaptıkları yönünde olumlu yanıt aldı.

#4
Foto - AK Partili vekil Fırat, halk pazarı marketinde alışveriş yaptı: Hem üretici hem tüketici kazanıyor

BAŞKAN MEHMET SEKMEN VE EKİBİNE TEŞEKKÜR: Erzurum’daki bu hizmetten dolayı memnuniyetini dile getiren AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile ekibine teşekkür ederek, “Bu sosyal belediyecilik anlamında gerçekten Mehmet Sekmen Başkanımızı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ve bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

