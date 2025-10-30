AK Partili vekil Fırat, halk pazarı marketinde alışveriş yaptı: Hem üretici hem tüketici kazanıyor

SADECE TÜKETİCİ DEĞİL, ÜRETİCİ DE KAZANIYOR: Erzurum Halk Pazarı projesinin yalnızca tüketiciyi değil, üreticiyi de desteklediğine dikkat çeken Fırat, “Erzurum Halk Pazarı projesi, üreticinin doğrudan tüketiciyle buluşmasına imkân tanıyor. Türkiye’ye örnek olan bu modelle hem üretici hem tüketici kazanıyor. Dayanışma ve paylaşma kültürünün en güzel örneği, Erzurum’da yaşanıyor” ifadelerini kullandı.