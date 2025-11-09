AK Partili Şamil Tayyar resmen çılgına döndü: FETÖ terazisinde tartacak birilerini arıyorlarsa...

AK Parti’nin eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar'ın, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Katıldığı bir televizyon programında bazı ifadelerde bulunan Tayyar, “CHP’li milletvekillerine ibret olması için içlerinden 1-2 tanesi seçilebilir” dedi. Sözlerinin devamında CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı hedef alan Tayyar, “Bunu fazlasıyla hak etti” ifadelerini kullandı. Tayyar’ın bu açıklamaları CHP cephesinde tepkiyle karşılandı.