AK Partili isimden Türkiye'yi ayağa kaldıracak açıklama: Amcamı ve hocamızı o cemaat öldürdü

“Kurişii korkudan her şeyi sana bıraktığında, zaten ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Amcamın katledilmesi konusunda, Erhan Kurişiinin bu işte nasıl dahli ve parmağı olduğunu, amcamın aleyhine öncesinde ne gibi tezgahlara girdiğini, olayı araştırmak yerine, plan gereği nasıl kendini lider ilan ettirdiğini, bizlere; dedemin (K.S) en gözde, lekesiz, evliya talebeleri olan, hiç atılmamış olan; Hasan Arıkan ve Mehmet Arıkan Hocaefendi'lerin şahsıma biat ettikten çok kısa süre sonra, diğer aile fertleriyle; birçok kişiyi şehit, cinayet Hastanesi olan, Hisar Hastanesinde nasıl katledildiklerini sen mi açıklarsın, yoksa; Kurişiyi terk etmek isteyen, ihbarcı olmak isteyen, yakın kurmay kadrosu mu açıklasın aslan kardeşim? Hiç korkma, illem.”