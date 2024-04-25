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AK Partili isimden Türkiye'yi ayağa kaldıracak açıklama: Amcamı ve hocamızı o cemaat öldürdü

2024-04-25 00:05:56
AK Partili isimden Türkiye'yi ayağa kaldıracak açıklama: Amcamı ve hocamızı o cemaat öldürdü

Eski AK Parti Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ses getirmeye devam ediyor.

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#1
Foto - AK Partili isimden Türkiye'yi ayağa kaldıracak açıklama: Amcamı ve hocamızı o cemaat öldürdü

Süleyman Hilmi Tunahan’ın öğrencisi Hasan Arıkan’ın, Alihan Kuriş ve yönetimi tarafından öldürüldüğüne ilişkin açıklamanın ardından Eski AK Parti Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun’un sosyal medya hesabı, yoğun şikayet nedeniyle kısıtlandı.

#2
Foto - AK Partili isimden Türkiye'yi ayağa kaldıracak açıklama: Amcamı ve hocamızı o cemaat öldürdü

Denizolgun’un hesabı, 1 Nisan’daki bir paylaşımı nedeniyle kısıtlandı. Hesap, 24 gün boyunca herhangi bir kısıtlamaya uğramazken Arıkan’la ilgili paylaşımın ardından böyle bir yaptırımın meydana gelmesi dikkat çekti.

#3
Foto - AK Partili isimden Türkiye'yi ayağa kaldıracak açıklama: Amcamı ve hocamızı o cemaat öldürdü

Sosyal medya üzerinden açıklama yayınlayan Denizolgun, 2021’de hayatını kaybeden Arıkan’ın kendisine biat ettiği gerekçesiyle öldürüldüğünü iddia etti. Korona virüs salgını nedeniyle 2021’de cemaate ait Hisar Hastanesi’nde tedaviye alınan Arıkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

#4
Foto - AK Partili isimden Türkiye'yi ayağa kaldıracak açıklama: Amcamı ve hocamızı o cemaat öldürdü

Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’e de çağrı yapan Denizolgun, açıklamasında şunları ifade etti: “Hakikatlar tam olarak ortaya çıkıp, adalet uygulandığı vakit; Kurişii (Alihan Kuriş) olmak istemeyen Kurişler için tek ve son çare kalacağını, bunun da, Hilmi Tuna Kuriş Kardeşime yani sana çağrı yaptığım vakit kıymetli kardeşim; abin Kurişiinin yaptığı hataya düşmeyip, avukatını göndermeyip, senin kendinin tek olarak gelmenin; yegane çözüm yolu olduğunu da ilan etmiştim.

#5
Foto - AK Partili isimden Türkiye'yi ayağa kaldıracak açıklama: Amcamı ve hocamızı o cemaat öldürdü

O günden sonra; batinileşen, hurûfileşen, dünyanın en büyük kötülük merkezi haline gelen, uluslararası düzeyde; tarihte gelmiş, geçmiş; en büyük suç ve terör örgütü haline gelen, her girdiği yerde, lağımların ve bataklıkların oluştuğu, her ülkede; devletlere sızmaya çalışan, itikadları tahrif eden; bidatlar, hurafeler, zulümler ve kötülükler ile beslenen; Kurişiilik sisteminin her gün bambaşka pislikleri ortaya çıkmaya başladı.

#6
Foto - AK Partili isimden Türkiye'yi ayağa kaldıracak açıklama: Amcamı ve hocamızı o cemaat öldürdü

“Dünya devletlerinden birçoğu da bu en büyük tehlikeyi fark ederek operasyon düğmesine bastı. Bazısı açıktan bastı, bazısı gizli... Ama tüm dünya hazırlıklara başladı. Daha neler ortaya çıkacak, neler! Hz. Fatih Sultan Mehmet Han’ın hurufiliğe bulaşanları, cayır cayır yakarak cezalandırıldığı gibi; Kurişillik sistemi de; tüm dünya da fikren cayır cayır yakılmalı ki, külleri okyanuslara atılmalı ki, Kurişiilik sistemi paramparça yıkılarak, dağıtılarak un ufak edilmeli ki; bir daha bu maddi-manevi en tehlikeli virüs asla hayat bulamasın!

#7
Foto - AK Partili isimden Türkiye'yi ayağa kaldıracak açıklama: Amcamı ve hocamızı o cemaat öldürdü

“Dedem Üstazımız Süleyman Hilmi Tunahan (K.S) Hazretlerinin; cefalarla, çok büyük bedellerle attığı, asla zarar görmesi mümkün olmayan, o asli ve sağlam temele; Kurişiiliği cayır cayır yakarak ve tümden Kurişiilik sistemini yıkarak varalım ki, tekrardan iki kuzen olarak bizler hep birlikte; Dedem Üstazımızın (K.S) asli çizgisine yolumuzu döndürelim, birlikte döndürelim kardeşim. Sen; benim 2001 senesine kadar ki; en yakın dostum ve sırdaşımdın. Abinin en büyük zulmüne de hep sen maruz kaldın.

#8
Foto - AK Partili isimden Türkiye'yi ayağa kaldıracak açıklama: Amcamı ve hocamızı o cemaat öldürdü

Amcamın vefatı sonrasında; 2 yıla yakın süre boyunca, çok derin sohbetlerimiz, planlarımız ve hedeflerimiz oldu aslan kardeşim. Artık planlarımızı uygulama vakti geldi! Tüm hesabını ve planını; Ali Erhan Kurişii, artık hapiste diyerek yapabilirsin aslan kardeşim. Planımızı uygulamanın vakti geldi.

#9
Foto - AK Partili isimden Türkiye'yi ayağa kaldıracak açıklama: Amcamı ve hocamızı o cemaat öldürdü

“Kurişii korkudan her şeyi sana bıraktığında, zaten ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Amcamın katledilmesi konusunda, Erhan Kurişiinin bu işte nasıl dahli ve parmağı olduğunu, amcamın aleyhine öncesinde ne gibi tezgahlara girdiğini, olayı araştırmak yerine, plan gereği nasıl kendini lider ilan ettirdiğini, bizlere; dedemin (K.S) en gözde, lekesiz, evliya talebeleri olan, hiç atılmamış olan; Hasan Arıkan ve Mehmet Arıkan Hocaefendi'lerin şahsıma biat ettikten çok kısa süre sonra, diğer aile fertleriyle; birçok kişiyi şehit, cinayet Hastanesi olan, Hisar Hastanesinde nasıl katledildiklerini sen mi açıklarsın, yoksa; Kurişiyi terk etmek isteyen, ihbarcı olmak isteyen, yakın kurmay kadrosu mu açıklasın aslan kardeşim? Hiç korkma, illem.”

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