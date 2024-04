AK Partili isimden Türkiye'yi ayağa kaldıracak açıklama: Amcamı ve hocamızı o cemaat öldürdü

O günden sonra; batinileşen, hurûfileşen, dünyanın en büyük kötülük merkezi haline gelen, uluslararası düzeyde; tarihte gelmiş, geçmiş; en büyük suç ve terör örgütü haline gelen, her girdiği yerde, lağımların ve bataklıkların oluştuğu, her ülkede; devletlere sızmaya çalışan, itikadları tahrif eden; bidatlar, hurafeler, zulümler ve kötülükler ile beslenen; Kurişiilik sisteminin her gün bambaşka pislikleri ortaya çıkmaya başladı.