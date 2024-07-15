AK Partili isim o cemaati ihbar etti: Operasyon yapılsın

40'ı aşkın cemaat şirketlerimizde, binlerce sayıda olan vakıflarımızda ve derneklerimizde; emek yoğun, alın teriyle çalışan nice işçilerimizi, çalışanlarımızı, dini, ilmi, Kuranı Kerimimizi öğretmek için gece gündüz, başka hiçbir sosyal çevresi olmadan hizmet veren hocalarımızı ve hoca hanımlarımızı; yıllardır hep düşük ücretlerle, korkuyla, baskıyla sindirdikleri, itaat etmezseniz imandan küfre düşersiniz tehdidiyle, abimiz Kurişiiyi! dinlemeyen, kayıtsız, şartsız ona itaat etmeyen; küllüm zarar eder, küllüm mahvolur, hatimlerden kovulur, kurslara giremez, Hazreti Nuh A.S gemisinden atılmış gibi olursunuz gibi Ehli Sünnet İtikadına ve Nakşi Tasavvufi anlayışa, taban taban zıt şekilde aykırı bir biçimde tehditler savurarak, maddi ve manevi kıskaca ve kafese alan Kurişiilik sisteminin son yaptıkları artık bardağı taşırdı! Artık Kurişiilik sisteminin noktalanmasına çok az kaldı!!