AK Partili isim o cemaati ihbar etti: Operasyon yapılsın

Amcamın şaibeli vefat senesi olan 2016'dan beri uygulanan yöntem olan; maddi çıkarlar, mafyavari güç ve imkanlar için; maneviyatı istismar etmek, yozlaştırmak, yolumuzu batînileştirmek, Ehli Sünnet itikadı ve Nakşi Tasavvuf yolunu, bidatlar ve hurafelerle hurûfileştirerek bozmak, sorgulayan veya itiraz eden olursa da; dinden çıkarsınız, hatimlerden, kurslardan kovulursunuz, dünya ve ahiretiniz küllüm mahvolur tehdidiyle sindirmek şekliyle olan bu sapkın yöntem; hukuka, evrensel insan haklarına, Ehli Sünnet İtikadına ve Nakşi Tasavvufi anlayışa aykırı süfli bir yöntemdir!!!