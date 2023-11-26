AK Parti'den flaş yerel seçim açıklaması! Saat 16:00'da flaş kararı duyuracaklar

Yavuz, hem temayül yoklaması sürecinin hem de seçim sürecinin suhulet içerisinde devam etmesini diledikten sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yavuz, bir basın mensubunun, AK Parti’nin adaylarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili soruya, "Aslında partiler açısından adaylık süreci başladı. Biz, kendi iç takvimimizi işletiyoruz ama Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) takvimi daha açıklanmadı. Seçim takvimi ocak ayında açıklanacak ve esas ondan sonra her şey hızlanacak. Seçim takvimine de baktığımızda da geçen dönem aday listeleri 19 Şubat‘ta seçim kurullarına teslim edilmişti. Bunun tarihi de geçen dönem 19 Şubat olduğuna göre, bu yıl henüz çıkmadı ama 19 Şubat olur 20 Şubat olur. Bildiğim kadarıyla 20 Şubat öngörülüyor. Bu, şu demektir; partiler 20 Şubat‘a kadar çalışma yapabilir. Ancak partiler, bir an önce çalışmalar başlasın diye 20 Şubat’ı beklemiyor. Biz de AK Parti olarak beklemiyoruz. 2019’da Ocak ayının sonunda aday tanıtım programına yapmış ve böylece mitinglerle ve aday programlarıyla sahaya inmiştik. Bu sefer de üç aşağı beş yukarı bunu öngörüyorum. Ama süreç devam ettiği için, müracaat eden aday adaylarının ilanı diye bir şey yok, genel rakamları veriyoruz. Aksi taktirde bu dinamik bir süreç. İstifa edip 'Ben de buradayım' diyecek olanlar da olacak elbette. O süreçleri bekliyoruz. Devamında da istifa mecburiyeti olmayanların değerlendirilebileceğini tabloyla karşı karşıyayız" diye konuştu. Adayların belirlenmesi için komisyonun ne zaman toplanacağına ilişkin soruya ise Yavuz, "Komisyon henüz toplanıp çalışmaya başlamadı. Cumhurbaşkanımız da ‘İstifa süreci geçsin ondan sonra başlayacağız’ dediler. Ama partinin ilgili birimleri hummalı bir çalışmanın içinde. Cumhurbaşkanımız ‘Karar veren komisyon oluşturuldu, buyurun’ dediğinde biz de bütün hazırlıklarımızla masada yerimizi alacağız inşallah ve Cumhurbaşkanımızın başkanlık yaptığı o komisyonda son kararını verecek. O, tam ne zaman başlar bilmem ama henüz başlamadı. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından da ‘Hele bir istifa süreci yani 1 Aralık geçsin ondan sonra bakacağız dediler’. Muhtemelen ondan sonraki bir tarihte başlayacak" ifadelerini kullandı.