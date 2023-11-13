2023-11-13 11:24:54 AK Parti’den flaş hazırlık! Bunu hiç kimse beklemiyordu! O iddia gündemi sarstı
AK Parti iktidarının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin işaret fişeği ile başlayan Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerini sınırlandırma girişimi hızlandı. İddialara göre, AYM’nin yetkilerini sınırlandırma, yerinde denetimlik yapmasını önleme ve bireysel başvuruları daraltma amacı taşıyan taslak hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre, Bahçeli’nin başlattığı, Beştepe’deki danışmanların destek verdiği AYM’nin yetki tartışması, devam edecek. AK Parti’de konunun, yasa ve Anayasa’da yapılacak değişiklikleri içeren iki boyutu olduğu değerlendiriliyor. Düzenlemelerin ana başlıkları şöyle: