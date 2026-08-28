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AK Parti’de hiç hesapta olmayan gelişme! Başkanlar sessiz sedasız görevden alındı

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AK Parti’de hiç hesapta olmayan gelişme! Başkanlar sessiz sedasız görevden alındı

Ardı ardına yaptığı milletvekili ve belediye başkanı transferleriyle güçlenen AK Parti'de, hiç hesapta olmayan bir gelişme yaşandı.

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Foto - AK Parti’de hiç hesapta olmayan gelişme! Başkanlar sessiz sedasız görevden alındı

AK Parti'de 4 il başkanlığında değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tunceli, Ardahan, Karaman ve Afyonkarahisar'da il başkanlıklarına yeni isimler atandı.

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Foto - AK Parti’de hiç hesapta olmayan gelişme! Başkanlar sessiz sedasız görevden alındı

Ak Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tunceli İl Başkanlığına Recai Hazar, Ardahan İl Başkanlığına Hasan Şenel, Karaman İl Başkanlığına Adem Küçükyarma ve Afyonkarahisar İl Başkanlığına Özgür Kavak'ın atandığı belirtildi.

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Foto - AK Parti’de hiç hesapta olmayan gelişme! Başkanlar sessiz sedasız görevden alındı

Açıklamada, eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, yeni görevlendirilen il başkanlarına başarı dileğinde bulunuldu.

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