AK Parti Afyonkarahisar teşkilatı bayramlaşmada buluştu
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen bayramlaşma programı, Taşhan’da coşkulu şekilde gerçekleştirildi.
Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa; AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, AK Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Av. Halit Özdemir, AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İntepe, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper, 22. Dönem AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Mahmut Koçak, 24. ve 25. Dönem AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ürün, Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca ile çok sayıda teşkilat mensubu ve partili katıldı.
Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram mesajının izlenmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, Ramazan ayı boyunca teşkilatın özverili bir çalışma ortaya koyduğunu belirterek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Şahin, ihtiyaç sahiplerine yönelik yürütülen sosyal yardımlara dikkat çekerek, bayram sonrasında da sahadaki çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.
AK Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Av. Halit Özdemir ise yaptığı konuşmada, zorlu bir coğrafyada bayramı huzur içinde idrak edebilmenin büyük bir nimet olduğunu dile getirerek teşkilat mensuplarına teşekkür etti.
AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İntepe de gençlik teşkilatının Ramazan ayında sahadaki etkinliğini artırdığını belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan konuşmasında, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada “güvenli liman” olmayı başardığını vurgulayarak birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Arslan, Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyaların unutulmaması gerektiğini ifade etti.
Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca ise yaklaşık 25 yıldır aynı inanç ve kararlılıkla hizmet ettiklerini belirterek teşkilat mensuplarının bayramını tebrik etti.
22.Dönem AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Mahmut Koçak, vatandaşla güçlü iletişim kurulmasının önemine değinirken; 24. ve 25. Dönem AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ürün de bayramların kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini ifade etti. TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven ise konuşmasında, Türkiye’nin güçlü liderlik sayesinde zorlu süreçleri başarıyla atlattığını belirterek savunma sanayindeki gelişmelerin ülkenin bağımsızlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
Program, bayramlaşma ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.
