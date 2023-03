Aileler arasında yaygınlaştı! Vegan beslenme çocuklar için uygun mu?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Kutay, vegan beslenme ile ilgili dünya genelinde yapılan araştırmalar hakkında da bilgiler aktardı. Dr. Kutay, yapılan araştırma sonuçlarına göre; vegan beslenen çocukların ergenliğe daha geç girdiğini, doğru planlama yapılmadan vegan beslenen çocukların gelişiminde gerileme görüldüğünü aktardı. Dr. Engin Kutay, "İyi ayarlanmamış vegan beslenme çocukların gelişiminin ve boyunun yaşıtlarından daha geri olduğu görülmektedir. Ancak bazı araştırmacılar vegan beslenme ile ergenliğe daha geç girilebileceğini ve ergenlik sonunda boy gelişimini yakalayabileceğini belirtseler bile daha çok araştırma yapılması gerekmektedir. Eğer illaki vegan beslenme yapılacaksa diyet ayarlanmalıdır. Mesela kuru fasulye, bezelye, mercimek, yer fıstığı ve soya gibi besinleri almak protein alımını sağlayabilir. Ancak vegan olmayan çocuklara göre daha fazla porsiyon almalılar çünkü bitkiler her zaman süt, et, yumurtada bulunan protein seviyesine ve biyoyararlanımına sahip değildir. Bitkilerden alınan demir hayvansal gıdalardan alınan kadar emilimi biyoyararlanımı fazla değildir. Bundan dolayı da demir eksikliği anemisi veganlarda sık görülür. Bunu dengelemek için dışarıdan ek demir ve demir emilimini artıran C vitamini, bol turunçgiller gibi gıdalarla beraber alınmalıdır.