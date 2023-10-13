2023-10-13 11:17:24 Ahmet Hakan’dan, çok konuşulacak “Tayyip Erdoğan” çıkışı! “En başta söyledim, yine söylüyorum” deyip duyurdu
Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Filistin-İsrail meselesine dair çizgisinin değişip değişmediğini masaya yatırdı. Erdoğan’ın çizgisinde bir değişiklik olmadığına dikkat çeken Hakan, “En başta söyledim, yine söylüyorum: Eğer Ortadoğu ateşi sönecekse, bu Türkiye’nin iki tarafla da konuşuyor olmasıyla mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: