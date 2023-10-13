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Ahmet Hakan’dan, çok konuşulacak "Tayyip Erdoğan" çıkışı! "En başta söyledim, yine söylüyorum" deyip duyurdu

2023-10-13 11:17:24
Ahmet Hakan’dan, çok konuşulacak “Tayyip Erdoğan” çıkışı! “En başta söyledim, yine söylüyorum” deyip duyurdu

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Filistin-İsrail meselesine dair çizgisinin değişip değişmediğini masaya yatırdı. Erdoğan’ın çizgisinde bir değişiklik olmadığına dikkat çeken Hakan, “En başta söyledim, yine söylüyorum: Eğer Ortadoğu ateşi sönecekse, bu Türkiye’nin iki tarafla da konuşuyor olmasıyla mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Ahmet Hakan’dan, çok konuşulacak "Tayyip Erdoğan" çıkışı! "En başta söyledim, yine söylüyorum" deyip duyurdu

“Erdoğan’ın çizgisi şuydu: * - Her iki tarafı da sivil katliamlara karşı uyarmak. - Her iki tarafa da itidal tavsiye etmek. - Her iki tarafı da fevri davranışlardan uzak durmaya çağırmak. - Ateşkesin bir an önce devreye girmesi için göreve hazır olduğunu vurgulamak. - Esir takası konusunda arabuluculuk yapabileceğini söylemek.

#2
Foto - Ahmet Hakan’dan, çok konuşulacak "Tayyip Erdoğan" çıkışı! "En başta söyledim, yine söylüyorum" deyip duyurdu

Erdoğan, bu çizgisini sürdürüyor. * İsrail’deki sivil katliamlara güçlü biçimde itiraz eden Erdoğan’ın Gazze’deki insanlık dramına en yüksek sesle itiraz etmesi beklenen bir gelişme. * Erdoğan’ın İsrail’e şu uyarısı da baştan beri izlediği çizgiyle uyumlu: * “Sivil yerleşim yerlerini bombalamak devlet refleksi değildir, örgüt refleksidir. İsrail örgüt gibi davranırsa örgüt gibi muamele göreceğini unutmamalıdır.”

#3
Foto - Ahmet Hakan’dan, çok konuşulacak "Tayyip Erdoğan" çıkışı! "En başta söyledim, yine söylüyorum" deyip duyurdu

En başta söyledim, yine söylüyorum: * Eğer Ortadoğu ateşi sönecekse, bu Türkiye’nin iki tarafla da konuşuyor olmasıyla mümkün olacaktır.”

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