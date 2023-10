Ahmet Hakan’dan, çok konuşulacak “Tayyip Erdoğan” çıkışı! “En başta söyledim, yine söylüyorum” deyip duyurdu

“Erdoğan’ın çizgisi şuydu: * - Her iki tarafı da sivil katliamlara karşı uyarmak. - Her iki tarafa da itidal tavsiye etmek. - Her iki tarafı da fevri davranışlardan uzak durmaya çağırmak. - Ateşkesin bir an önce devreye girmesi için göreve hazır olduğunu vurgulamak. - Esir takası konusunda arabuluculuk yapabileceğini söylemek.