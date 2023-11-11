Ahmet Hakan, o kişiye fırçayı göze alıp Erdoğan’la görüşmesi tavsiyesinde bulundu

“(…) Böyle bir ortamda sorunun çözümü için hem İsrail’le hem Hamas’la görüşebilen lider olarak Erdoğan’a şiddetle ihtiyaç var. * Bunu ben demiyorum. Bloomberg’den Bobby Ghosn isimli yorumcu diyor. * Hatta Bobby Bey, daha da ileri gidip şöyle diyor: * “Biden doğrudan Erdoğan’a başvurmalı. Erdoğan’dan fırça yemesi gerekiyorsa yemeli. On binlerce insanın hayatını kurtarmak için, aralarında Amerikalıların da bulunduğu rehineleri kurtarmak için ödenecek küçük bir bedel olur bu.”