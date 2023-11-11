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Medya
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Ahmet Hakan, o kişiye fırçayı göze alıp Erdoğan’la görüşmesi tavsiyesinde bulundu

2023-11-11 13:25:47
Ahmet Hakan, o kişiye fırçayı göze alıp Erdoğan’la görüşmesi tavsiyesinde bulundu

Ahmet Hakan, İsrail / Hamas olayında en sonunda “Şu işe bir el at” diye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kapısının çalınacağını belirtti. “Çünkü Ukrayna / Rusya krizinde Erdoğan’ın nasıl yapıcı bir rol oynayabildiğini yaşayarak gördüler. Keşke Erdoğan, ‘Korkma Sayın Biden. Fırça falan atmam. Yeter ki çözüm olsun’ diye bir açıklama yapsa” ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

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Foto - Ahmet Hakan, o kişiye fırçayı göze alıp Erdoğan’la görüşmesi tavsiyesinde bulundu

“(…) Böyle bir ortamda sorunun çözümü için hem İsrail’le hem Hamas’la görüşebilen lider olarak Erdoğan’a şiddetle ihtiyaç var. * Bunu ben demiyorum. Bloomberg’den Bobby Ghosn isimli yorumcu diyor. * Hatta Bobby Bey, daha da ileri gidip şöyle diyor: * “Biden doğrudan Erdoğan’a başvurmalı. Erdoğan’dan fırça yemesi gerekiyorsa yemeli. On binlerce insanın hayatını kurtarmak için, aralarında Amerikalıların da bulunduğu rehineleri kurtarmak için ödenecek küçük bir bedel olur bu.”

#2
Foto - Ahmet Hakan, o kişiye fırçayı göze alıp Erdoğan’la görüşmesi tavsiyesinde bulundu

İsrail / Hamas olayında öyle bir çıkmaza girildi ki... En sonunda “Şu işe bir el at” diye Erdoğan’ın kapısını çalacaklar sanırım. Çünkü Ukrayna / Rusya krizinde Erdoğan’ın nasıl yapıcı bir rol oynayabildiğini yaşayarak gördüler. * Keşke Erdoğan, “Korkma Sayın Biden. Fırça falan atmam. Yeter ki çözüm olsun” diye bir açıklama yapsa.”

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