2023-11-11 13:25:47 Ahmet Hakan, o kişiye fırçayı göze alıp Erdoğan’la görüşmesi tavsiyesinde bulundu
Ahmet Hakan, İsrail / Hamas olayında en sonunda “Şu işe bir el at” diye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kapısının çalınacağını belirtti. “Çünkü Ukrayna / Rusya krizinde Erdoğan’ın nasıl yapıcı bir rol oynayabildiğini yaşayarak gördüler. Keşke Erdoğan, ‘Korkma Sayın Biden. Fırça falan atmam. Yeter ki çözüm olsun’ diye bir açıklama yapsa” ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: