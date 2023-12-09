Ahmet Hakan bombayı patlattı! Bu olursa, dünyanın en aldatılmış gazetecisi olarak kendimi ağzım açık havaya bakarken yakalarım

Dolandırıcılık suçlamalarıyla gündeme gelen Seçil Erzan'ın, bir avukatla yaptığı cezaevi görüşmesinde, suçlamalarla ilgili ilginç açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı. Erzan, "Anı kurtarmaya çalışıyordum. Çarkı döndürmeye devam ettim. Plan yapacak vaktim ve enerjim yoktu" dedi. Suçlamaların ardından paraların bir kısmını sakladığına dair iddialar da gündemde. Yakın zamanda Erzan için “Dünyanın en başarısız, en beceriksiz, en plansız, en programsız dolandırıcısı” diye yazan Ahmet Hakan ise bu defa olaya bir başka açıdan bakmayı tercih etti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında, kendisini “dünyanın en aldatılmış gazetecisi olarak ağzı açık havaya bakarken yakalayacağı” durumu aktardı. Hakan, şunları kaydetti: