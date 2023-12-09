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Medya
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Ahmet Hakan bombayı patlattı! Bu olursa, dünyanın en aldatılmış gazetecisi olarak kendimi ağzım açık havaya bakarken yakalarım

2023-12-09 16:06:01
Ahmet Hakan bombayı patlattı! Bu olursa, dünyanın en aldatılmış gazetecisi olarak kendimi ağzım açık havaya bakarken yakalarım

Dolandırıcılık suçlamalarıyla gündeme gelen Seçil Erzan'ın, bir avukatla yaptığı cezaevi görüşmesinde, suçlamalarla ilgili ilginç açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı. Erzan, "Anı kurtarmaya çalışıyordum. Çarkı döndürmeye devam ettim. Plan yapacak vaktim ve enerjim yoktu" dedi. Suçlamaların ardından paraların bir kısmını sakladığına dair iddialar da gündemde. Yakın zamanda Erzan için “Dünyanın en başarısız, en beceriksiz, en plansız, en programsız dolandırıcısı” diye yazan Ahmet Hakan ise bu defa olaya bir başka açıdan bakmayı tercih etti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında, kendisini “dünyanın en aldatılmış gazetecisi olarak ağzı açık havaya bakarken yakalayacağı” durumu aktardı. Hakan, şunları kaydetti:

#1
Foto - Ahmet Hakan bombayı patlattı! Bu olursa, dünyanın en aldatılmış gazetecisi olarak kendimi ağzım açık havaya bakarken yakalarım

“(…) Seçil Erzan için “Dünyanın en başarısız, en beceriksiz, en plansız, en programsız dolandırıcısı” diye yazmıştım. * Hatta şöyle demiştim: * “A planı yok. B planı yok. C planı yok. D planı yok. Hatta yumuşak G planı bile yok.” * Musa Kesler’in dünkü Hürriyet’te yer alan haberinden anlıyoruz ki... Durum tam olarak böyleymiş. * Musa’nın haberine göre... Bir avukat, cezaevine gidip Seçil Erzan’la görüşmüş ve Erzan’a şu can alıcı soruyu sormuş:

#2
Foto - Ahmet Hakan bombayı patlattı! Bu olursa, dünyanın en aldatılmış gazetecisi olarak kendimi ağzım açık havaya bakarken yakalarım

“Tıkanacağı belli olan bu süreci neden devam ettirdin Hanımefendi?” * Seçil Erzan’ın bu can alıcı soruya verdiği cevap şöyle: * “Anı kurtarmaya çalışıyordum. O kadar kendimi kaybetmiştim ki açığı kapatmaya çalışıyordum. Çarkı döndürmeye devam ettim. İlk para aldıklarım da sürekli sıkıştırıyor, para alıyordu. Para yetiştirmeye çalıştım. Plan yapacak vaktim ve enerjim yoktu. Eğer bir planım olsaydı Arda Turan’dan aldığım son parayla kaçardım, kimse de beni bulamazdı. Hep sarmalın içindeydim.” * Bunlar, yeteneksiz bir dolandırıcının itirafları. Her cümlesi “Ben dünyanın en beceriksiz dolandırıcısıyım” diye haykırıyor. *

#3
Foto - Ahmet Hakan bombayı patlattı! Bu olursa, dünyanın en aldatılmış gazetecisi olarak kendimi ağzım açık havaya bakarken yakalarım

Ama durun bir dakika! Peki ya Seçil Erzan... Dolandırdığı paraların önemli bir bölümünü Çorlu’daki bir araziye gömmüşse? İsviçre’deki bir hesaba aktarmışsa? Bulgaristan’a falan kaçırmışsa? * İşte o zaman yandı gülüm keten helva! İşte o zaman dünyanın en aldatılmış gazetecisi olarak kendimi ağzım açık havaya bakarken yakalarım.”

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