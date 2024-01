Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yanardağlar konusunda kritik bir uyarıda bulunarak "Ağrı yanardağının şu anda içinden gürültüler geliyor. Keza Tendürek yanardağı ve Nemrut yanardağı şu anda diri. Onlar hem deprem üretiyorlar hem de türüne göre akışkan ya da patlamalı etkinliğe geçmesi her zaman için beklenebilir. Yani onlar sönmüş ya da ölü yanardağ değil. Her zaman üretebilir onlar. Ama bunlar için Bir jeofizik ağı şart. Dünyanın her yerinde yanardağlar dinlenir. Etkinlikleri nasıldır değildir. Çünkü yanardağlar hem deprem üretirler, hem lav akıtırlar, hem de kül çıkarırlar. O küller boğucu, yakıcı olabilir. Yanardağlar sesini çıkarmıyor diye yan gelip yatmamak gerekiyor." dedi.