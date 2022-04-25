Ağrı geven balı coğrafi işaret aldı

Devlet desteğiyle bugüne kadar çeşitli projelerle üreticilere arı ve kovan desteği yapıldığını anımsatan Varol, önceki dönemlerde görev yapan valilere de teşekkür etti. Varol, kentin florasının çok zengin olduğunu, balın da çok kaliteli olduğunu vurgulayarak, "25 bin kovanlık bir varlığımız var. Yılda 230-280 ton arası bal üretimimiz oluyor. Çiftçimize ve üreticimize çok çeşitli destekler veriliyor. Son birkaç yıldır çok başarılı bir şekilde bal festivali yapıyoruz. Bunların tamamı üreticimize yardımcı olmak için yaptığımız çalışmalardır. Ağrı'nın potansiyeli çok yüksek ve çok önemli değerleri var. Ben bu coğrafi işaret tescilinden sonra sektörümüzün daha da gelişeceğini hem Türkiye çapında satışlarımızın artacağını hem de üreticilerimizin gücünün artacağını düşünüyorum. Herkese bu balı tatmalarını ve tüketmelerini öneriyoruz." dedi.