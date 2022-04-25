  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
4
Ağrı geven balı coğrafi işaret aldı

2022-04-25 16:06:48
Ağrı geven balı coğrafi işaret aldı

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret verilerek tescillenen Ağrı geven balının tanıtımı yapıldı.

#1
Foto - Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda konuşan Vali Osman Varol, Ağrı geven balının bir süre önce coğrafi işaret belgesi aldığını söyledi. Coğrafi işaret sürecinin çok zahmetli iş olduğunu belirten Varol,

Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda konuşan Vali Osman Varol, Ağrı geven balının bir süre önce coğrafi işaret belgesi aldığını söyledi. Coğrafi işaret sürecinin çok zahmetli iş olduğunu belirten Varol, "Ürününüzün gerçekten size özel ve benzersiz olduğunu, birtakım özelliklerle ön plana çıktığını bilimsel olarak kanıtlamanız, bununla ilgili çeşitli çalışmalar, analizler ve laboratuvar testleri yapmanız gerekiyor. Bu çalışmaları doğru bir tezle patent kurumuna sunmanız gerekiyor. Bu süreçlerin tamamı başarılı şekilde yürütüldü ve coğrafi işaret belgesini almış olduk. İlimizde arıcılık son yıllarda çok ciddi bir ivme kazandı." diye konuştu.

#2
Foto - Devlet desteğiyle bugüne kadar çeşitli projelerle üreticilere arı ve kovan desteği yapıldığını anımsatan Varol, önceki dönemlerde görev yapan valilere de teşekkür etti. Varol, kentin florasının çok zengin olduğunu, balın da çok kaliteli olduğunu vurgulayarak,

Devlet desteğiyle bugüne kadar çeşitli projelerle üreticilere arı ve kovan desteği yapıldığını anımsatan Varol, önceki dönemlerde görev yapan valilere de teşekkür etti. Varol, kentin florasının çok zengin olduğunu, balın da çok kaliteli olduğunu vurgulayarak, "25 bin kovanlık bir varlığımız var. Yılda 230-280 ton arası bal üretimimiz oluyor. Çiftçimize ve üreticimize çok çeşitli destekler veriliyor. Son birkaç yıldır çok başarılı bir şekilde bal festivali yapıyoruz. Bunların tamamı üreticimize yardımcı olmak için yaptığımız çalışmalardır. Ağrı'nın potansiyeli çok yüksek ve çok önemli değerleri var. Ben bu coğrafi işaret tescilinden sonra sektörümüzün daha da gelişeceğini hem Türkiye çapında satışlarımızın artacağını hem de üreticilerimizin gücünün artacağını düşünüyorum. Herkese bu balı tatmalarını ve tüketmelerini öneriyoruz." dedi.

#3
Foto - Programa, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ebumuhsin Bulut, Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Kılıç ve bazı arıcılar katıldı.

Programa, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ebumuhsin Bulut, Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Kılıç ve bazı arıcılar katıldı.

6'lı masa üçüncü kez bir araya geldi! Toplantı sonrası 'aday' açıklaması
Siyaset

6'lı masa üçüncü kez bir araya geldi! Toplantı sonrası 'aday' açıklaması

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin genel başkanları Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev s..
İftar yemeğinde siyaset yapan Cemal Enginyurt cevabını aldı! Araya Haşim Kılıç girdi
Siyaset

İftar yemeğinde siyaset yapan Cemal Enginyurt cevabını aldı! Araya Haşim Kılıç girdi

Yaptığı FETÖ güzellemesi ve uluduğu video ile tanınan DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, katıldığı iftar yemeğinde siyaset yapmaya ..
Ayçiçek yağları bitmişti! Suçu bakın kime attılar... Böyle alçaklık görülmedi
Dünya

Ayçiçek yağları bitmişti! Suçu bakın kime attılar... Böyle alçaklık görülmedi

Fransa'da ırkçılık skandalı akılalmaz boyutlara ulaştı. Fransa'daki ayçiçek yağı krizine ilişkin bir haber yapan ünlü Fransız gazetesı Le Pe..
Gözü dönen anne, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü!
Dünya

Gözü dönen anne, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü!

Lübnan'da bir kadının, kızına saldırdığı iddia edilen köpeği av tüfeğiyle öldürdüğü anlar ortaya çıktı. Hayvan hakları koruyucuları, genç ka..
Savaş başlayınca temizlemeye başladılar! Tek tek avlanıyorlar
Dünya

Savaş başlayınca temizlemeye başladılar! Tek tek avlanıyorlar

Rusya-Ukrayna savaşında bir türlü barış masası kurulamazken, Ukrayna'nın yanında yer alan birçok ülkede Rus ajan avı başladı. Avrupalılar, ü..
Tesla'dan Türkiye için yeni karar
Teknoloji

Tesla'dan Türkiye için yeni karar

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, Türkiye'deki hızlı şarj istasyonlarını güncelleme ve sayısını artırma kararı aldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay