Tarih bugünü altın harflerle yazdı! Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı göreve başladı

Her bir vatandaşın üstlenmiş olduğu sorumluluğun gereğini en iyi şekilde yapma azmi, kararlılığı ve fedakarlığında bulunduğunda ve elbette ki milletin dualarıyla, çalışmaların başarıya ulaşacağını vurgulayan Yiğitbaşı, "Hemşehrilere, çalışma arkadaşlarımıza ve basın mensuplarına kapımız her zaman açık. Ancak şehitler diyarı bu topraklarda en çok da şehit yakınları ve gazilere her daim kapılarımız açık olacak." diye konuştu.