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Tarih bugünü altın harflerle yazdı! Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı göreve başladı

2022-05-18 18:29:20
Tarih bugünü altın harflerle yazdı! Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı göreve başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığından Afyonkarahisar Valiliğine atanan Kübra Güran Yiğitbaşı, görevine başladı. Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'nı valilik binası girişinde, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları ve daire müdürleri karşıladı.

#1
Foto - Burada valilik personeli ve engelli bireyler tarafından çiçek takdim edilmesinin ardından Yiğitbaşı, Polis Tören Birliğini selamladı. Valilik binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yiğitbaşı, kendisini göreve layık gören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya şükranlarını sunduğunu söyledi.

Burada valilik personeli ve engelli bireyler tarafından çiçek takdim edilmesinin ardından Yiğitbaşı, Polis Tören Birliğini selamladı. Valilik binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yiğitbaşı, kendisini göreve layık gören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya şükranlarını sunduğunu söyledi.

#2
Foto - Tarihiyle, ekonomisiyle, turizmiyle büyük bir potansiyele sahip şehre hizmet edeceği için çok büyük bir onur duyduğunu belirten Yiğitbaşı,

Tarihiyle, ekonomisiyle, turizmiyle büyük bir potansiyele sahip şehre hizmet edeceği için çok büyük bir onur duyduğunu belirten Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar'da görev yapacak ilk kadın vali olmaktan ayrıca büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu açıdan üzerime düşen sorumluluğun farkında ve bilincinde olarak, Afyonkarahisar'ı daha parlak bir geleceğe taşımak için büyük bir gayretle çalışacağımı ifade etmek istiyorum." dedi.

#3
Foto - Bugüne kadar Afyonkarahisar'da görev yapan bütün valiler ve görevi devraldığı Vali Gökmen Çiçek'e şehre kattığı değer ve projeler için teşekkür eden Yiğitbaşı, şunları söyledi:

Bugüne kadar Afyonkarahisar'da görev yapan bütün valiler ve görevi devraldığı Vali Gökmen Çiçek'e şehre kattığı değer ve projeler için teşekkür eden Yiğitbaşı, şunları söyledi: "Afyonkarahisar, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Anadolu'nun kapısı ve iklimlerin, medeniyetlerin kesiştiği, Türkiye'nin termal su cenneti, mermer şehri olmuş, UNESCO'dan tescilli yöresel lezzetleri, üretimi ve ihracatı ile ülkemize yön veren bir şehir. Bu şehrin birlik ve beraberliği aynı zamanda en büyük gücü. Yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle, kültürüyle, tarihiyle, yemekleriyle, Afyonkarahisar bu ülkenin adeta saklı kalmış bir hazinesi. Bu hazinenin çok daha görünür olması, önce ülkemiz sonra da dünya ile daha çok buluşması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şehrimiz iki üniversiteye sahip. Üniversitelerin şehrin çok büyük bir dinamiği olduğunu düşünüyorum. Rektörler, öğretim üyeleri ve öğrenci kardeşlerle ortaya koyacağımız sinerjinin şehre yeni heyecanlar katacağına inanıyorum. Kamu kurumları, belediyeleri, muhtarlar, eğitimciler, siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla omuz omuza, el ele, hep birlikte şehre hizmet için, geceyi gündüzümüze katarak çalışmak, bizim için en büyük onur ve gurur vesilesi olacaktır."

#4
Foto - Her bir vatandaşın üstlenmiş olduğu sorumluluğun gereğini en iyi şekilde yapma azmi, kararlılığı ve fedakarlığında bulunduğunda ve elbette ki milletin dualarıyla, çalışmaların başarıya ulaşacağını vurgulayan Yiğitbaşı,

Her bir vatandaşın üstlenmiş olduğu sorumluluğun gereğini en iyi şekilde yapma azmi, kararlılığı ve fedakarlığında bulunduğunda ve elbette ki milletin dualarıyla, çalışmaların başarıya ulaşacağını vurgulayan Yiğitbaşı, "Hemşehrilere, çalışma arkadaşlarımıza ve basın mensuplarına kapımız her zaman açık. Ancak şehitler diyarı bu topraklarda en çok da şehit yakınları ve gazilere her daim kapılarımız açık olacak." diye konuştu.

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