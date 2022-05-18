2022-05-18 18:29:20 Tarih bugünü altın harflerle yazdı! Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı göreve başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığından Afyonkarahisar Valiliğine atanan Kübra Güran Yiğitbaşı, görevine başladı. Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'nı valilik binası girişinde, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları ve daire müdürleri karşıladı.