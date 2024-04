Afrika ülkesinde AKINCI TİHA dönemi

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, AKINCI’nın Burkina Faso’nun envanterine girişiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Radikal örgütlere karşı yaşam mücadelesi veren Afrika’nın en yüksek terör tehditi altındaki ülkesi olan Burkina Faso, bugün Bayraktar AKINCI TİHA’ları törenle envanterine aldı. Burkina Faso’da her yıl binlerce masum sivil terör saldırılarında hayatını kaybediyor. Global Terorism Index 2022’ye göre dünyadaki terör saldırılarının H’i Sahel bölgesinde düzenleniyor. Kara kıta Afrika’da her yıl on binlerce masum insan hayatını kaybederken, milyonlarca kişi evlerinden ve yurtlarından oluyor. Afrika’da Burkina Faso gibi birçok ülke parçalanmalarını önlemek ve masum vatandaşlarını korumak için savunma kabiliyetlerini Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar #KINCI TİHA ile güçlendiriyor. Milli SİHA’ların devreye girmesiyle tablo değişmeye başladı. Devletler hakimiyetlerini güçlendirirken, masum insanlar ise geleceğe daha güvenle bakıyor.” ifadelerini kullandı.