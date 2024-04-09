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Teknoloji-Bilişim
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Afrika ülkesinde AKINCI TİHA dönemi

2024-04-09 01:24:51
Afrika ülkesinde AKINCI TİHA dönemi

Afrika'da bir ülke daha AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı)’yı kullanmaya başladı.

#1
Foto - Afrika ülkesinde AKINCI TİHA dönemi

Devlet Başkanı'ndan Türkiye açıklaması Afrika ülkesi Burkina Faso, AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı)’yı kullanıma aldı. Daha önce Bayraktar TB2 SİHA da tedarik eden Burkina Faso, AKINCI’nın yanında bazı Türk güdümlü mühimmatını da teslim aldı.

#2
Foto - Afrika ülkesinde AKINCI TİHA dönemi

AKINCI TİHA’nın Burkina Faso Silahlı Kuvvetleri envanterine girişi nedeniyle tören düzenlendi. Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore’nin de katıldığı törende, AKINCI TİHA‘ya ilaveten daha önce tedarik edilen Bayraktar TB2 SİHA’lar da görüntülendi.

#3
Foto - Afrika ülkesinde AKINCI TİHA dönemi

Burkina Faso, AKINCI TİHA’lar ile birlikte; TEBER ve HGK ile MAM-T ve MAM-L gibi Türk yapımı akıllı mühimmatı da teslim aldı. En az iki adet AKINC TİHA tedarik ettiği görülen Burkina Faso’nun, nihai aşamada kaç adet hava aracı tedarik edeceği henüz belirsizliğini koruyor.

#4
Foto - Afrika ülkesinde AKINCI TİHA dönemi

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, AKINCI’nın Burkina Faso’nun envanterine girişiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Radikal örgütlere karşı yaşam mücadelesi veren Afrika’nın en yüksek terör tehditi altındaki ülkesi olan Burkina Faso, bugün Bayraktar AKINCI TİHA’ları törenle envanterine aldı. Burkina Faso’da her yıl binlerce masum sivil terör saldırılarında hayatını kaybediyor. Global Terorism Index 2022’ye göre dünyadaki terör saldırılarının H’i Sahel bölgesinde düzenleniyor. Kara kıta Afrika’da her yıl on binlerce masum insan hayatını kaybederken, milyonlarca kişi evlerinden ve yurtlarından oluyor. Afrika’da Burkina Faso gibi birçok ülke parçalanmalarını önlemek ve masum vatandaşlarını korumak için savunma kabiliyetlerini Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar #KINCI TİHA ile güçlendiriyor. Milli SİHA’ların devreye girmesiyle tablo değişmeye başladı. Devletler hakimiyetlerini güçlendirirken, masum insanlar ise geleceğe daha güvenle bakıyor.” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Afrika ülkesinde AKINCI TİHA dönemi

"Burkina Faso'nun savunması Türk Bayraktar AKINCI SİHA'ya emanet" diyen Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traoré, “Savunma kapasitemizi güçlendiren Bayraktar AKINCI'yı bugün ordumuzun hizmetine sunmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde AKINCI SİHA'lar, üreticisinin bile öngördüğü standartların çok üzerinde başarılı performanslar sergiledi. AKINCI'lar, test süreçlerinde terörle mücadelemize aktif destek verdi." ifadelerini kullandı.

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Foto - Afrika ülkesinde AKINCI TİHA dönemi

Konuşmasını sürdüren Traore, "Başta yüksek hız ve dayanıklılık olmak üzere birçok özelliğe sahip, güvenilir savaş sistemleri haline geldiler. Burkina Faso ile Türkiye arasındaki işbirliği çok iyi ilerliyor. Türkiye ile iş birliğimizin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Burkina Faso'nun terörle mücadelesinin bu önemli döneminde Burkina Faso'ya verdiğiniz tüm destek için teşekkür ederiz." diye konuştu.

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